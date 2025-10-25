日酒店員工公開「遊客5大住宿錯誤行為」　網民點讚忍唔住再加2個

日本大阪難波大國町瑞立夫酒店（Hotel Relief Namba Daikokuchou）早前在TikTok上分享酒店住宿常見狀況與小知識，引發熱烈討論。



酒店早前公開了「酒店員工想告訴你的5個錯誤行為」，提醒旅客注意住宿禮儀，避免造成困擾，該影片已獲得超過1萬1千個讚。

相關文章：酒店住宿注意｜夜半賊開門！空姐6大心得防白撞 衣架毛巾可防盜（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 17

據日媒《LIMO》報導，酒店方在官方社群媒體列出「酒店員工悄悄想告訴你的5個錯誤行為」：

1. 退房時電視不關

2. 穿著睡衣與拖鞋使用公共空間

3. 在房間染髮

4. 將房卡帶走

5. 超過退房時間仍占用房間。



酒店方表示，雖然睡衣和拖鞋的使用規定因酒店而異，但瑞立夫酒店希望旅客僅在客房內使用。

酒店特別提到，不希望旅客在房間染髮的原因是，若在浴室染髮，染劑可能會殘留在浴缸或牆壁上，難以清除。因此，酒店呼籲旅客在入住期間，應遵守基本規則和禮儀，避免打擾到其他房客和酒店工作人員。

這則貼文引發網友熱議，有網友表示「這些都是理所當然不該做的事」，也有人分享其他錯誤行為，例如：

「不要噴灑過多香水」

「浴缸的水用完要放掉，不然會佔用退房時間」。



同時，也有人指出，有些酒店允許在館內穿拖鞋，並非一概禁止。

相關文章：網民發現「用這方法」訂酒店平2成 內行網友：還有一招可平5成（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 22

延伸閲讀：

曾入選米其林指南！名廚陳嵐舒餐廳「小樂沐」無預警熄燈

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】