日本過關｜UNIQLO涼感圈放手提行李秒被收！日本安檢5物品禁登機

日本過關｜日本旅行｜日本出境限制｜日本出境安檢｜很多人去旅行都會買大包小包物品，不過回港前記得要留意國際民航安檢規定，否則戰利品就只能丟掉！早前，有網民在日本UNIQLO購物，喜獲實用的滿額禮物，於是在離境時戴在身上，沒想到竟被安檢人員攔下要求丟掉，網民欲哭無淚，只好在Threads發文警世，希望可以「救到還沒回來的人」。



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早前，只需在日本UNIQLO購物滿10,000円，就可以獲得上述的「頸部涼感圈及保冷袋套裝」。

日本安檢限制｜UNIQLO贈品頸部涼感圈 被要求丟棄

日本UNIQLO正值感謝祭，不少旅客都會趁這個機會血拼，順道購買新一季的衣服。有網民就在Threads上分享，日前於UNIQLO爆買後獲得滿額贈品「頸部涼感圈及保冷袋套裝」一套，當他戴著這款頸部涼感圈過安檢時，卻被關員攔下來，要求把涼感圈丟掉。其後亦有網民留言，曾在無印良品購買此類產品，同樣因為放在手提行李而被要求丟棄，到底這東西觸犯了什麼安檢禁忌呢？

根據UNIQLO官網提及，這款頸部涼感圈的材料使用了TPU及PCM。TPU是涼感圈外層材料，擁有親膚柔軟的特性，直接接觸頸部皮膚亦不會帶來不適！而PCM是一種特殊的冷凝膠，被廣泛用於市面上的涼感圈，由於這種物料吸收人體溫度後（約36°C），會慢慢融化成凝膠狀或液態，只要把它放回雪櫃，就會重新凝結成固態，可以不停循環使用。

這類涼感頸圈有助降溫，亦可重複使用。(muji_taiwan圖片）

正因為PCM凝膠在常溫或吸熱後會轉變為液態或凝膠狀，在機場安檢人員的眼中，這種涼感圈類似牙膏、乳液，只要單一容器容量超過100毫升（100ml），就必須存放於寄艙行李，不能放在手提行李或隨身物品中。

即使凍結成為固體狀態，根據國際民航安檢規定，「凝膠、凍膜」一律嚴格歸類為「液體類」。由於安檢人員清楚PCM凝膠只要接觸室溫或人體體溫，就會開始液體化，所以不會因為它暫時是固體狀態就放行。

網民在Threads發警世文。（Threads截圖）

網民把個人經歷分享到Threads上，提醒大家一定要放在行李託運，希望可以「救到還沒回來的人」。帖文發布後不到2天已經有近5千人讚好，也有不少人留言：「是丟掉苦主」、「已被丟掉」、「放手提袋被沒收」、「被丟完才看到」，也有網民表示在日本MUJI購入後，同樣要忍痛丟掉。

這類涼感圈近年大受歡迎。(muji_taiwan圖片）

不少人都試過隨身物品不符合國際民航安檢規定而被攔下，尤其是旅行血拼後行李超重，需要將物品手提上機時，就更容易出現問題！以下有5大禁上機物品，回港前記得要Check清楚！

日本機場安檢｜5大禁上機物品

機場安檢貼士【1】布甸、髮泥半固體及膏狀物品

旅客常誤以為只有清水等純液體才受限制，但其實布甸、果醬、花生醬及腐乳等手信，以及大支裝牙膏、髮泥等日常用品，均被嚴格視為液體及凝膠類物品。若單件超過100毫升，必須放入託運行李，否則將於安檢時被直接丟棄。

食物類：布甸、啫喱、龜苓膏。

醬汁類：蜂蜜、果醬、花生醬、辣椒醬、XO醬、腐乳。

日用品類：大支裝牙膏、髮泥、剃鬚膏、隱形眼鏡藥水。



注意！手提行李的液體限制是根據「容器本身標示的總容量」來計算，而非瓶內實際剩餘的液體量。即使120克的牙膏只剩10克、20克的份量，安檢人員仍會因容器超標而需要直接丟棄。

機場安檢貼士【2】無線直髮夾（不可拆除電池）嚴禁攜帶

根據日本當局規定，如無線直髮夾、捲髮器及直髮梳內置的鋰電池為「不可拆卸」設計，基於飛行防火安全理由，無論是手提登機還是放入託運行李，皆一律全面禁止。如想順利過安檢，就只能攜帶「傳統插電式（有線）」或「電池可完全拆卸」（拆除後電池必須獨立手提登機）的款式。

機場安檢貼士【3】化妝袋鎖匙扣暗藏利器

許多旅客經常會忽略身上掛著的匙扣型多用途刀，而女士尤其容易忽略化妝袋內的修眉刀、暗瘡針、帶尖銳銼刀的指甲鉗、長尖尾梳等等。這些物品雖然體積細小，但仍會被安檢人員視為潛在攻擊性武器，需要即場丟掉。

機場安檢貼士【4】無標籤行動電源一律沒收

行動電源（俗稱尿袋）必須隨身攜帶登機並嚴禁託運。但尿袋若因長時間使用導致表面的容量標籤（Wh 或 mAh）褪色磨損，或本身無清晰標示容量的產品，安檢人員由於無法確認其容量是否符合安全標準，一律會沒收。

機場安檢貼士【5】長柄雨傘及大型自拍桿

一般的摺疊傘（縮骨傘）通常可手提登機，但長柄直傘（如日本的透明長傘）大多數無法通過安檢。此外，收納後長度超過航空公司規定（一般約為25至30cm）的相機腳架或自拍桿，亦會被視為具潛在危險的鈍器，出發前必須放入託運行李中。

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