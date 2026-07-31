西武SOGO百貨優惠券｜免稅再額外享95折優惠！美妝/美食/時尚

西武SOGO百貨優惠券2026｜西武SOGO百貨最新優惠券不但可免稅，最高還可再優惠95折，無論買美妝，美食，時尚產品都用得，涵蓋范圍廣泛，而且訪日旅客只需以手機出示優惠券就能使用，在日本購物時必備！



西武SOGO百貨匯集時尚、美妝、美食等，眾多國際精品品牌入駐，名品雲集，在澀谷、橫濱、池袋等主要車站附近均有店鋪。另外，在東京不好賣很搶手的在SOGO可以輕鬆找到，品牌齊全，從高端奢侈品到親民日係品牌應有盡有，適合一站式購物。

在日本西武・SOGO百貨指定店鋪（西武：池袋總店・澀谷店、福井店 / SOGO：橫濱店、千葉店、廣島店、大宮店），使用95折優惠券只需將此優惠券的二維碼書面與本人護照出示給店員即可，購物金額在不含稅的情況下，只需超過1,000日圓即可使用！

注意：其他門店不可使用及部分商品不適用優惠。

SOGO優惠卷

優惠券有效期限至2026年12月31日。



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略