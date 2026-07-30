日本藥妝COSMOS優惠券｜免稅再額外享9折優惠！美妝/護膚/藥品

COSMOS優惠券2026｜COSMOS最新優惠券不但可免稅，最高還可再優惠9折，無論買美妝，護膚品，藥品保健品都用得，涵蓋范圍廣泛，而且訪日旅客只需以手機出示優惠券就能使用，在日本購物時必備！



日本COSMOS藥妝超好逛！美妝保健、日用零食甚至生鮮全都有。網紅爆款與限定品常年全日最低價，閉眼買都不虧，一站搞定，完全不用到處比價！

購物滿50,000日元，在免稅的基礎上又優惠9折，最大可以優惠8.1折，購物滿30,000至49,999日元的顧客也可以享受最大83折的優惠，就連購物只滿10,000至29,999日元，也可以享受最大85折的優惠。僅出示護照及本優惠卷即可使用。

注意：其他門店不可使用及部分商品不適用優惠。

優惠券有效期限至2026年12月31日。



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略