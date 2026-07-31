日本SUGI杉藥局優惠券｜免稅再額外享9.2折優惠！美妝/護膚/藥品

SUGI杉藥局2026｜SUGI杉藥局最新優惠券不但可免稅，最高還可再優惠9.2折，無論買美妝，護膚品，藥品保健品都用得，涵蓋范圍廣泛，而且訪日旅客只需以手機出示優惠券就能使用，在日本購物時必備！



超人氣的日本SUGI杉藥局分店遍佈全國，中、關西地區更是密集！部分門市營業至清晨5點，半夜想掃貨也完全沒問題。店內商品分類清晰、貨架寬敞好逛，無論是藥妝、保健品還是手信零食，通通都能一站輕鬆買齊！

購物滿50,000日元，在免稅的基礎上又優惠9.2折，最大可以優惠82折，購物滿30,000至49,999日元，可以享受最大84折優惠，就連購物只滿10,000至29,999日元，也可以享受最大86折的優惠。僅出示護照及本優惠券即可使用。

注意：

- 其他門店不可使用及部分商品不適用優惠。

- 不可對同一件商品重複使用折扣券、折價券以及其他優惠。

- 使用時請在收銀台結帳前出示本傳單。未能出示者恕無法享有折扣。

優惠券有效期限2026年2月1日~2027年2月28日。



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