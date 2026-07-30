日本Sundrug優惠券｜免稅再額外享9.3折優惠！美妝/護膚/藥品

Sundrug藥妝店2026｜Sundrug藥妝店最新優惠券不但可免稅，最高還可再優惠9.3折，無論買美妝，護膚品，藥品保健品都用得，涵蓋范圍廣泛，而且訪日旅客只需以手機出示優惠券就能使用，在日本購物時必備！



歷史悠久的Sundrug在日本約有1,200間分店，絕對是日本藥妝必逛首選！店內商品種類超豐富，從美妝保養、嬰兒用品、個人護理到保健食品應有盡有。不僅價格公道親民，更深受大眾喜愛，超級適合想一站輕鬆買齊的旅客！

所有的商品在免稅10%的基礎上更享折上折，購物金額滿50,000日幣或以上（含稅）即可享受9.3折，在購物金額滿30,000日幣或以上（含稅）可享受9.5折優惠，就連購物金額只滿10,000日幣或以上（含稅）也享有9.7折的優惠，付款時只出示本優惠券即可。

注意：

- 其他門店不可使用及部分商品不適用優惠。

- 專櫃保養品(有專人服務的商品)、菸、酒、以及部分商品不適用本優惠。

- 僅適用於免稅顧客。

優惠券有效期限至2026年12月31日。



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