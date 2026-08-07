馬來西亞旅遊｜6大檳城景點　世界級長滑水道　玻璃博物館DIY體驗

根據《彭博社》（《Bloomberg News》）發布的「2026全球25大最佳旅遊目的地」榜單，馬來西亞「檳城」以其深厚的文化底蘊與驚艷的當代創意，成為亞洲極少數入選的城市。這座融合英國殖民、馬來人、華人、印度人的文化大鎔爐，正以迷人的海灘和懷古風情而躍升為世界知名的度假勝地。



接下來，不妨跟著編輯的腳步，一起走進檳城，看看有哪些值得細細品味的景點吧！

檳城景點

1. 檳城逃生冒險遊樂主題公園

鄰近直落巴港的「檳城逃生冒險遊樂主題公園」，主打低科技、高體能，是一座結合森林與水上的天然生態主題樂園。

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園區分為陸地冒險和水上樂園兩大區，蓗共設有30多種刺激項目，像是世界級長滑水道、繩網攀爬、彈射飛椅、香蕉滑梯及空中飛躍等等，還有長達1,135公尺長的雲霄飛車，如果你喜歡刺激的話，千萬不要錯過這裡！

檳城逃生冒險遊樂主題公園

地址：828, Jalan Teluk Bahang, Teluk Bahang, 11050 Tanjung Bungah, Pulau Pinang, 馬來西亞

營業時間：10:00-18:00



2. 檳城蟲鳴大地蝴蝶公園

探訪馬來西亞最大的蝴蝶公園！自1986年成立的「檳城蟲鳴大地蝴蝶公園」，是全球首座熱帶蝴蝶園，同時也是馬來西亞最大的蝴蝶園與昆蟲教育中心，園內自然棲息著超過15,000隻蝴蝶，觀賞種類非常豐富，能近距離欣賞生活在自然狀態下的昆蟲。

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園區以沉浸式體驗聞名，尤其是在「繭」室內教育中心會透過互動科技，讓遊客一窺昆蟲的器官結構、生命週期，感受生態之美。

檳城蝴蝶園

地址：830, Jalan Teluk Bahang, Teluk Bahang, 11050 Tanjung Bungah, Pulau Pinang, 馬來西亞

電話：+60 4-888 8111

營業時間：週一～三 09:00-17:00／週四～日 09:00-17:00；19:00-21:00



3. 檳城光大觀景台

檳城必訪景點「檳城光大觀景台」，不僅是檳城最高的地標建築，更建造全球最高的空中圓弧玻璃步道，讓你在距離地面249公尺之處，體驗驚險刺激的空中漫步！

值得一提的是，光大大廈內還有室內主題樂園、7D探索動感影院、侏羅紀研究中心和頂級精品水族館等景點，除了能在頂層欣賞到城市的壯麗景色，豐富設施還可以玩一整天。

檳城光大觀景台

地址：1, Jln Penang, 10000 George Town, Pulau Pinang, 馬來西亞

電話：+60 17-289 0366

營業時間：10:00-22:00



4. 檳城升旗山

海拔約830公尺高的「檳城升旗山」，坐落於未開發的雨林保育區中，園區內包括自然步道、樹冠步道、雨林吊橋等設施，景色十分宜人。

建議大家搭乘全長1,996公尺的升旗山纜車，其爬升相當平穩，且行駛期間還會穿越熱帶雨林，還有機會看見猴子！不過，由於假日前往檳城升旗山的人潮眾多，因此推薦平日前去，或者傍晚前上山，悠閒看日落。

檳城升旗山

地址：Perbadanan Bukit Bendera, Jalan Bukit Bendera, 11500 Ayer Itam, Pulau Pinang, Malaysia

營業時間：06:30–23:00



5. 檳城3D幻覺立體美術館

喜歡拍照的你，一定要到「檳城3D幻覺立體美術館」看看！

檳城3D幻覺立體美術館位於市中心，以「呈現檳城」與「冒險」為主題，展示超過40件結合檳城人文歷史與現代創意的作品，並將2D畫作轉換為3D視覺效果，因此遊客可以拍出和外星人騎車、高空跳傘或是登上傳統木船等冒險場景效果，親自與繪畫進行有趣的互動。

檳城3D幻覺立體美術館

地址：10, Lebuh Penang, George Town, 10200 George Town, Pulau Pinang, 馬來西亞

電話：+60 4-263 1628

營業時間：09:00-18:00



6. 檳城玻璃博物館

作為馬來西亞第一家以玻璃為主題的博物館，「檳城玻璃博物館」結合當地文化與現代工藝，其館內佈置夢幻的光影隧道、玻璃隧道，以及展現檳城風情的玻璃壁畫等作品。

此外亦提供DIY手繪玻璃體驗，讓遊客親手製作專屬玻璃作品，當天就能帶回家！

檳城玻璃博物館

地址：6, Wisma Cheok Holdings, Jalan Burma, George Town, 10050 George Town, Pulau Pinang, 馬來西亞

電話：+60 4-251 9881

營業時間：09:30-18:00（週日公休）



檳城景點常見問題

甚麼季節去檳城旅遊最合適？ 每年的11月至隔年2月是檳城的旅遊黃金期，因為這段期間的氣候相對涼爽乾燥，非常適合在喬治市街頭漫步。檳城屬於屬於典型的熱帶雨林氣候，午後偶爾會有短暫的雷陣雨，但通常來得快去得也快，建議你隨身攜帶一把輕便的晴雨傘，既能遮陽也能防雨。 在檳城市區移動，最推薦哪種交通工具？ 在檳城旅遊使用「Grab App」是最方便的交通方式！檳城市區路邊的停車位一位難求，再加上巷弄狹小，並不建議新手租車。搭乘Grab，價格透明且非常便宜，而且隨叫隨到還能吹冷氣喔。

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