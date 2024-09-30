檳城酒店10間推介｜新開幕／水上樂園／無邊際泳池／人均$263起

撰文：陳映蓉
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檳城酒店推介2024！檳城是馬來西亞大城市之一，擁有豐富自然資源及歷史建築，當中喬治市更被列為世界文化遺產！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間檳城酒店，部分酒店配備無邊際泳池或水上樂園，亦有部分酒店包早餐，人均只需$263起！

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檳城酒店推介【1】檳城香格里拉沙洋度假酒店（Shangri-La Rasa Sayang, Penang）

檳城香格里拉沙洋度假酒店（Shangri-La Rasa Sayang, Penang）是檳城著名的五星級豪華酒店。酒店位於在峇都丁宜海灘旁，提供304間房，分為花園翼及拉莎翼，花園翼的房間均設有陽台，坐擁泳池或海洋景觀；拉莎翼部分客房設戶外平台。酒店附設多個室外泳池、高爾夫球場、健身房、水療中心、兒童遊樂場、公共海灘、餐廳及酒吧等設施。

檳城香格里拉沙洋度假酒店（Shangri-La Rasa Sayang, Penang）
房價：人均HK$530起（花園翼花園景觀豪華特大床房；包早餐）
地址：Jalan Batu Ferringhi, Kampung Tanjung Huma, 巴都丁宜, 檳城州, 馬來西亞
交通：檳城國際機場車程47分鐘
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檳城酒店推介【2】檳城孤松酒店 - 臻品之選度假村（Lone Pine, Penang, a Tribute Portfolio Resort）

檳城孤松酒店 - 臻品之選度假村（Lone Pine, Penang, a Tribute Portfolio Resort）坐落在巴都丁宜沙灘旁邊，是2019年翻新後重開的五星級度假酒店。酒店擁有90間客房，每間客房配有大浴室、免費迷你吧等，大部分客房亦配備大露台。酒店附設無邊際泳池、健身室、桌球室、遊戲室、餐廳等設施。

檳城孤松酒店 - 臻品之選度假村（Lone Pine, Penang, a Tribute Portfolio Resort）
房價：人均HK$392起（豪華客房）
地址：97, Jalan, 11100 巴都丁宜, 檳城州, 馬來西亞
交通：檳城國際機場車程49分鐘
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檳城酒店推介【3】檳城賓樂雅飯店（PARKROYAL Penang Resort）

檳城賓樂雅飯店（PARKROYAL Penang Resort）位於巴都丁宜沙灘，樓高7層，擁有310間房，房間分別坐擁海景及山景。酒店房間樓底很高，空間感十足，且配備大浴室、特大睡床等，亦提供相連房。酒店亦配備餐廳、酒吧、室外游泳池、水上樂園、兒童俱樂部、球類活動室、水上運動中心等設施及服務。

檳城賓樂雅飯店（PARKROYAL Penang Resort）
房價：人均HK$300起（高級雙床房；包早餐）
地址：PARKROYAL Penang Resort Batu Ferringhi Beach, 11100 巴都丁宜, 檳城州, 馬來西亞
交通：檳城國際機場車程50分鐘
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檳城酒店推介【4】檳城硬石酒店（Hard Rock Hotel Penang）

檳城硬石酒店（Hard Rock Hotel Penang）坐落於巴都丁宜沙灘，設計以年輕時尚的搖滾風格為主。酒店共有250間客房及套房，房間均配備提供電影頻道的大電視、BOSE音響、迷你吧等，24小時都有無限娛樂！部分房間坐擁海景。酒店更配備室外游泳池、兒童俱樂部、水上樂園、健身室、餐廳及酒吧等超多休閒娛樂設施！

檳城硬石酒店（Hard Rock Hotel Penang）
房價：人均HK$327起（山景豪華房）
地址：Beach, 11100, 巴都丁宜, 檳城州, 馬來西亞
交通：檳城國際機場車程51分鐘
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檳城酒店推介【5】皇冠假日檳城海峽城（Crowne Plaza Penang Straits City）

皇冠假日檳城海峽城（Crowne Plaza Penang Straits City）於2024年8月全新開幕，坐落於北海，鄰近北海壁畫街、北賴河大橋等景點。酒店擁有336間房，設計簡約，配備迷你吧、乾濕分離浴室、休息區等，空間寬敞。酒店亦配備游泳池、健身室、免費停車場、餐廳及酒吧等設施。

皇冠假日檳城海峽城（Crowne Plaza Penang Straits City）
房價：人均HK$263起（城景標準房）
地址：4823-4824 2F, Jalan Pantai, 12000 北海, 檳城州, 馬來西亞
交通：檳城國際機場車程32分鐘
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檳城酒店推介【6】檳城直落巴港悦椿度假村（Angsana Teluk Bahang）

檳城直落巴港悦椿度假村（Angsana Teluk Bahang）坐落在海灘旁，於2020年才開幕，擁有235間客房及套房。酒店所有房間均坐擁海景，配有色彩繽紛的裝飾及設施，設有浴缸、免費迷你吧等，大部分房間另設露台，最大的房型更擁有私人游泳池！酒店亦設有5間餐廳和酒吧、無邊泳池、水上樂園、小童俱樂部、畫廊、水療中心和健身中心等設施。

檳城直落巴港悦椿度假村（Angsana Teluk Bahang）
房價：人均HK$320起（高級海景房；包早餐）
地址：11, Jalan Teluk Bahang, 11050 西南縣, 檳城州, 馬來西亞
交通：檳城國際機場車程56分鐘
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檳城酒店推介【7】麥卡利斯特莊園酒店（Macalister Mansion）

麥卡利斯特莊園酒店（Macalister Mansion）位於喬治市，鄰近觀音寺、玻璃博物館、彩虹天空步道等景點。酒店曾於2020年進行裝修，提供8間房，房間樓底相當高，設計奢華，處處都是打卡位！房間內有電視、大浴室及浴缸、特大床、免費迷你吧等設施。酒店亦提供室外游泳池、酒吧、餐廳、機場穿梭巴士等設施及服務。

麥卡利斯特莊園酒店（Macalister Mansion）
房價：人均HK$560起（奇蹟房）
地址：228, Jln Macalister, 10400 喬治市, 檳城州, 馬來西亞
交通：檳城國際機場車程27分鐘
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檳城酒店推介【8】檳城東家酒店（Eastern & Oriental Hotel）

檳城東家酒店（Eastern & Oriental Hotel）位處檳城市中心喬治敦，鄰近喬治市魔鏡、天后宮、愛情巷等景點。酒店建築歷史悠久，被列為世界文化遺產，更是全球百大最佳亞洲酒店之一！酒店擁有232間客房及套房，分為古典翼、遺產翼及勝利翼，房間空間寬敞、景觀開揚且設備齊全，非常打卡able！酒店亦提供健身房、2個室外游泳池、兒童游泳池、桑拿、餐廳及酒吧等設施。

檳城東家酒店（Eastern & Oriental Hotel）
房價：人均HK$767起（一室雙床套房；包早餐）
地址：10, Lebuh Farquhar, 10200 喬治市, 檳城州, 馬來西亞
交通：檳城國際機場車程26分鐘
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檳城酒店推介【9】檳城眾望酒店（The Prestige Hotel Penang）

檳城眾望酒店（The Prestige Hotel Penang）於2019年正式開幕，附近有食物狂想館、檳城3D美術館、舊關仔角鐘樓、檳城市政廳等景點。酒店以電影《The Prestige》為靈感設計，擁有162間19世紀維多利亞時代風格客房，配備電影頻道、免費迷你吧、各規格電源插座等。酒店附設無邊泳池、健身房、餐廳及酒吧等設施。

檳城眾望酒店（The Prestige Hotel Penang）
房價：人均HK$472起（豪華雙床房）
地址：8 Gat Lebuh Gereja, 10300, 喬治市, 檳城州, 馬來西亞
交通：檳城國際機場車程分鐘
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檳城酒店推介【10】加拉歪路G酒店（G Hotel Kelawai）

加拉歪路G酒店（G Hotel Kelawai）是位於喬治市的其中一家豪華酒店，步行可達新關仔角、檳城泰國臥佛寺、葛尼百麗宮等景點。酒店設有208間客房及套房，所有房間都附設大面積落地窗、寬敞浴室、免費迷你吧、梳化等，部分房型提供景觀浴缸。酒店亦配備室外游泳池、健身室、酒吧及餐廳等休閒設施。

加拉歪路G酒店（G Hotel Kelawai）
房價：人均HK$378起（豪華房）
地址：2, Persiaran Maktab, 10250 喬治市, 檳城州, 馬來西亞
交通：檳城國際機場車程30分鐘
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