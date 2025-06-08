馬來西亞吉隆坡10間餐廳推介　周杰倫、Ella同款肉骨茶名店必吃

3月至11月是到馬來西亞吉隆坡旅遊的最佳時機，當地氣候乾燥溫暖很適合觀光。



「吉隆坡」是馬來西亞的首都，人口十分密集，有濃濃的東南亞文化風情，因此吉隆坡是許多人選擇度假的熱門地點，本篇JUKSY就要來為大家盤點到吉隆坡必吃的10樣美食，近期有計畫要去馬來西亞的，這篇你必看！

馬來西亞吉隆坡10大必吃美食推薦，米芝蓮推薦燒臘店絕對不容錯過（點擊放大瀏覽）👇👇👇

馬來西亞吉隆坡10大必食餐廳推薦 周杰倫、Ella同款必打卡（01製圖）

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1. 王美記燒肉

第一家推薦給各位的是吉隆坡十分有名的燒臘店「王美記燒肉」，每到用餐時間都有滿滿人潮，還獲得了米芝蓮推薦，王美記家必吃的就是他們的燒肉，店家採用傳統木炭炭烤來處理雞肉跟豬肉，燒肉的外皮烤的超級酥脆，但裡面的肉質鮮嫩多汁、入口即化，一口咬下厚實卻不油膩，半肥半瘦的比例超剛好，下飯簡直一絕！

地址： 30, Jalan Nyonya, Pudu, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 馬來西亞



2. 麗豐啦啦米

「麗豐啦啦米」有獲得米芝蓮必比登推薦，非常值得打卡，名字的啦啦指的是Gala，也就是蛤蜊，所以就是蜆肉米粉的意思，招牌必點就是它的啦啦米粉，湯頭鮮味濃郁、米粉Q彈滑順，一口米粉一口湯簡直不要太過癮，除了啦啦米粉，啦啦炒飯也很值得試試看，香氣四溢、火侯控制的很剛好，米飯帶有蜆肉鮮味，讓人想一口接一口！

地址： 99, Jalan Sultan, City Centre, 50000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 馬來西亞



3. 友愛海鮮麵之家

「友愛海鮮麵之家」也是大有來頭，聽說佘詩曼也曾經大駕光臨，店面十分隱密卻人潮滿滿，這裡專賣各式海鮮麵，綜合咖哩海鮮麵裡面有非常多海鮮，魚肉、蜆、墨魚、蝦子等等，咖喱與香料的味道十分濃厚，一碗的份量挺大的，可以2-3人一起吃，有勁的麵條加上海鮮一起吃超級絕配，還可以點魚餅跟飲料一起搭配！

地址： 42J, Jalan Segambut Utara, Persiaran Segambut Utara, 51200 Kuala Lumpur, 馬來西亞



4. 禤記瓦煲雞飯

「禤記瓦煲雞飯」也有獲得米芝蓮推薦的殊榮，在店門口就能看見一鍋一鍋的小鍋子裡烹飪著香噴噴的「瓦煲雞飯」，一鍋飯有不同的配料，雞肉、臘腸、鹹魚、等等，淋上醬之後吃起來超級夠味，由於使用碳燒的料理手法，吃起來也有淡淡的炭香味，底下的米飯變成鍋巴，焦香酥脆，讓人完全無法抗拒！

地址： 59, Jln Yew, Pudu, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 馬來西亞



5. 新峰肉骨茶

「新峰肉骨茶」可以說是吉隆坡的肉骨茶名店，Ella、周杰倫都光顧過，據說強到全菜單無雷，必點的就是他的招牌肉骨茶，湯頭香味濃郁、藥膳味很重，肉燉的很軟爛入味，喝起來完全不油膩，除了肉骨茶以外，還有許多配菜也都很好吃，招牌豬肚、菜脯煎蛋、醬油大蝦等等，都很推薦！

地址： 35a-41a, Medan Imbi, Imbi, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 馬來西亞



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6. TG's Bistro

「TG's Bistro」是吉隆坡一家販售印度料理的餐廳，最紅的就是高度超高的「印度香酥塔餅」，吃起來口感像是薯片非常酥脆，味道像是平常吃到的印度甩餅，餅皮上有些許白糖跟煉乳，吃起來微甜爽脆超過癮，Ella也曾經踩點打卡過，除了這個高高的塔餅以外，「雙倍芝士饢餅」你也要吃，餅裡面包裹了豐富的芝士，附給你兩種沾醬，一種是不辣的黃咖哩醬，另一種是偏酸辣風味的醬，吃起來口味很特殊，可以試試看！

地址： Tgs Bistro, 8, Tengkat Tong Shin, Bukit Bintang, 50200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 馬來西亞



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7. Bumbu bali

「Bumbu bali」是一家販售峇里島料理的餐廳，餐廳內部裝潢也很有南洋小島的度假風情，可以點他們的「nasi campur」，很大一份可以分食，椰漿飯吃起來非常香，有魚肉、蝦子、魷魚、牛肉、雞肉以及多種小菜，每種配料都很入味，搭配飯一起吃無敵絕配；還有必點「牛油果咖啡」，上菜時會給你一杯百分百的牛油果奶昔加上一杯濃縮咖啡，加在一起口感超級滑順，喝的到牛油果的淡淡奶香加上咖啡香，簡直太療癒！

地址： 18 & 18-1, Persiaran Puteri 1, Bandar Puteri, 47100 Puchong, Selangor, 馬來西亞



8. village park restaurant

來吉隆坡請你一定要記得到「village park restaurant」吃一份椰漿雞腿飯，每一份都有一隻超大的酥炸雞腿，下面就是粒粒分明的椰漿飯，以及銀魚乾辣醬，讓人吃一口就瞬間著迷，建議可以點一杯清爽的椰子汁一起享用，就是最完美的馬來風味餐！

地址： 5, Jalan SS 21/37, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor, 馬來西亞



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9. 海腳人海鮮粉 魚頭米

又是一家受到米芝蓮必比登推薦的名店，「海腳人海鮮粉 魚頭米」是一家海鮮料理專賣店，可以點制式化的海鮮米粉，也可以客製化選擇想家的海鮮及湯頭，是不是非常貼心～綜合海鮮米線的湯頭滿滿海鮮甜味，魚肉、蝦子、蜆、墨魚每一種海產吃起來都很Ｑ彈新鮮，沒有腥味，好吃到不行，也難怪每次經過都有大批人潮！

地址： 44, Jalan Kaskas 2, Taman Cheras, 56100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 馬來西亞



10. mamam place

最後一家「mamam place」是馬來西亞非常有名的榴槤甜品店，這個甜品叫做「榴槤煎蕊」，煎蕊就是下面看到的這個綠色小麵條，吃起來口感像是粉條，基底則是香甜的椰奶冰沙，最上面再放上大塊的新鮮榴蓮及榴蓮醬，要吃的時候將它攪拌均勻，香濃的榴蓮、椰奶香氣搭配Q彈得煎蕊超級消暑，喝一口就停不下來，「榴蓮控」絕對不能錯過！

地址： 57, Lorong Raja Bot, Chow Kit, Township, 50300 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 馬來西亞



以上10個就是此次推薦給讀者們到馬來西亞吉隆坡的必吃美食，有米芝蓮必比登推薦的海鮮麵，也有誠意滿滿的榴蓮甜湯，你最想吃哪一個呢？

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】