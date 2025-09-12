吉隆坡景點10大｜全球最高雙峰塔/亞羅街夜市/茨廠街｜附酒店推介

吉隆坡景點｜提到亞洲熱門旅遊國家，不少人第一時間想到日本、韓國和泰國，但原來馬來西亞已悄悄地後來居上，於2025年6月錄得超過2,100萬名遊客到訪，超過泰國成為東南亞旅遊人數最多的國家。



《香港01》好食玩飛頻道將為大家介紹，10大馬來西亞首都吉隆坡的熱門景點，以及酒店推介，無論你是準備出發到馬來西亞，還是正在尋找下一個旅行熱點的朋友，都值得一看！



吉隆坡景點｜多元化共融的花園城市 擁全球最高的雙峰塔

據馬來西亞旅遊局透露，截至2025年6月，當地已接待超過2,100萬名外國遊客，全年預計更將突破4,300萬人，較前年增幅31.1%。馬來西亞的首都吉隆坡，擁有花園城市的美譽，城景不但充滿綠意盎然的地方，還融合了多元文化的歷史古蹟和具有特色的現代建築，包括全世界最高的雙峰塔、中西合壁的吉隆坡火車站和融合多種風格的清真寺等等。

吉隆坡景點10大推介

吉隆坡景點【1】國油雙峰塔 KLCC——全球最高的雙峰塔

國油雙峰塔 KLCC是吉隆坡著名地標，也是目前全球最高的兩座相連建築物。整座建築共有88層，高約452米，從塔內的天橋和觀景台可欣賞到令人讚嘆的城市全貌，在晚上還可欣賞到壯觀的燈光秀。高塔的設計靈感來自伊斯蘭的5大思想，全棟以八角形相疊，屬於世界數一數二的超現代建築。

地址：PETRONAS Twin Towers, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia



吉隆坡景點【2】吉隆坡塔——360度觀摩吉隆坡城貌

吉隆坡塔為吉隆坡的主要地標，塔高421米，共有22層，為全球第7高的獨立式高塔，塔內設有觀景台和旋轉餐廳，可360度觀摩吉隆坡的城貌，以及捕捉城市另一座壯觀的地標雙峰塔。

地址：No. 2 Jalan Punchak Off, Jalan P.Ramlee, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia



吉隆坡景點【3】國家清真寺——古今交融的宗教地標

作為擁有多元化宗教信仰的國家，馬來西亞的國家清真寺便是著名的宗教地標之一。清真寺以古今交融的建築風格、獨特的傘形屋頂和莊嚴的宣禮塔而聞名。寺內開放予遊客參觀，但要注意不要穿過於暴露的衣服，以及按照指示參觀，切勿進入限制區域。

地址：Jalan Perdana, Tasik Perdana, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia



吉隆坡景點【4】吉隆坡火車站——著名英國建築設計火車站

對建築有濃厚興趣的朋友，吉隆坡火車站就不能錯過。火車站由著名英國建築師Arthur Benison Hubback設計，採用摩爾式的建築風格，富有馬蹄形拱門、幾何圖案、彩色瓷磚等特色，同時又融合了歐洲哥德風格，營造出獨特的建築美學，因此榮獲無數建築獎項，也是到吉隆坡必定打卡的地標。

地址：Jalan Sultan Hishamuddin, 50621 Kuala Lumpur, Malaysia



吉隆坡景點【5】茨廠街——最熱鬧的購物與小食天堂

茨廠街是吉隆坡最熱鬧的購物與小食天堂，也是當地的一條唐人街。街道聚集了不少攤檔、餐廳、手工藝店舖。除了可品嘗到各式各樣的當地小食，如沙嗲、叻沙、印度煎餅等東南亞美食，還可以挑選具有當地特色的手信。

地址：110, Jalan Sultan Hishamuddin, Kampung Attap, 50000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia



吉隆坡景點【6】亞羅美食街——最具代表性夜市 一米長網紅甜脆餅

亞羅美食街是吉隆坡最具代表性的夜市，是當地人和遊客都愛去的小吃街。亞羅街的氛圍就像台灣的夜市，街道兩側林立多個路邊攤和商店，提供馬來西亞美人的特色小食，如燒魔鬼魚、炒粿條、福建炒麵等。

而在街道附近，還有一間近年在網絡上爆紅的印度餐廳TG's Bistro，其中熱賣的甜脆餅（roti- tisu）味道香甜酥脆，且超過一米長的體積相當打able，可說是到店必點的名物。

地址：Jalan Alor, Bukit Bintang, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia



吉隆坡景點【7】中央市場——文藝品愛好者必逛

中央市場以前曾是吉隆坡的主要街市，於1980年代才被改建成吉隆坡的文化和藝術中心，擁有多間手工藝品、藝術品、紀念品和當地特色商品店舖，同時也集結了不少本地小食店和咖啡店，是買手信必去的地方。

地址：Lot 3.04-3.06, Central Market Annexe, Jalan Hang Kasturi, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia



吉隆坡景點【8】吉隆坡湖濱公園——91.6公頃的城市公園

吉隆坡有花園城市的美譽，市區內有眾多綠意盎然的休閒空間，而吉隆坡湖濱公園便是其中之一。公園佔地面積91.6公頃，集個兒童玩樂場、慢跑道、運動站和可以划船的湖泊於一身。公園內還有一座周年紀念劇院，定期舉辦多元化的文化表演和音樂節目。

地址：Perdana Botanical Garden, Jalan Kebun Bunga, Tasik Perdana, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia



吉隆坡景點【9】馬來西亞國家博物館——集結馬來西亞宗教文化展品 古典馬來建築風格而建

想深入了解馬來西亞多元的宗教文化，就一定要去馬來西亞國家博物館。博物館展示了豐富的馬來西亞歷史、民族、藝術等相關展品，從史前的文物再到現代的藝術品都應有盡有。此外，這座博物館是以古典馬來建築藝術風格設計而建，也是觀賞當地建築的好地方。

地址：Muzium Negara, Jalan Damansara 50566, Kuala Lumpur, Malaysia



吉隆坡景點【10】蘇丹阿都沙默大樓——摩爾復興風格建築 打卡超搶眼大笨鐘

蘇丹阿都沙默大樓建於19世紀末，屬於吉隆坡最具代表性的歷史建築之一，曾是英國殖民政府的辦公地。建築融合了摩爾復興風格、英式和印度回教的建築特色，當中最為顯眼的鐘樓，被稱為「馬來西亞大笨鐘」，吸引不少遊客來此打卡拍照。

地址：Jln Raja, Kuala Lumpur City Centre, 50050 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, Malaysia



吉隆坡有不少高CP值酒店，不但鄰近著名地標雙峰塔，而且配套齊全，以下3間吉隆坡酒店推介給大家！

吉隆坡酒店推介

吉隆坡酒店推介【1】吉隆坡市中心帝國公寓（Imperial Lexis Kuala Lumpur）

吉隆坡市中心帝國公寓（Imperial Lexis Kuala Lumpur）於2024年3月全新開幕，地理位置極佳，鄰近城中城水族館、錯覺博物館、雙峰塔等熱門景點，來往康萊站亦僅需4分鐘步程。酒店提供客房及套房，全部房間都配備小露台及私人景觀游泳池，部分房型亦帶有浴缸。房間可以觀看電影，床頭部分亦有充足電源插座。酒店亦附設頂層無邊際泳池、景觀健身室，地標景觀一覽無遺！

吉隆坡市中心帝國公寓（Imperial Lexis Kuala Lumpur）

房價：人均HK$753起（行政泳池房／私人游泳池；包早餐）

地址：15, Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur

交通：康萊站步行4分鐘

吉隆坡酒店推介【2】吉隆坡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Kuala Lumpur）

吉隆坡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Kuala Lumpur）座落於著名的金三角地區，鄰近錯覺博物館、吉隆坡會展中心、阿羅街、成功時代廣場主題樂園等景點，來往地鐵站亦只需步行5分鐘，觀光出行都十分方便。酒店客房設計奢華有格調，全部客房均配備浴缸，浴室更是以華麗的白色雲石打造，非常打卡able！房間設備齊全，有不同規格的電源插座、洗漱用品及迷你吧等。酒店亦附帶室外游泳池、SPA、桑拿、健身室等設施。

吉隆坡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Kuala Lumpur）

房價：人均HK$466起（豪華特大床房）

地址：168, Jalan Imbi, Kuala Lumpur

交通：武吉免登站步行5分鐘

吉隆坡酒店推介【3】如瑪酒店（The RuMa Hotel and Residences）

如瑪酒店（The RuMa Hotel and Residences）坐落在吉隆坡金三角地帶，鄰近地鐵站及著名景點雙峯塔、城中城水族館、吉隆坡塔等，附近亦有不少購物中心。酒店獲得Trip.com上的吉隆坡豪華酒店第5名，旅客評價亦相當高。客房新中式的時尚裝修風格別具特色，擁有特大床、景觀浴缸、免費迷你吧、各規格電源插座等，設備齊全。酒店亦附設高層無邊際泳池、健身室、酒吧等，更提供免費私人停車場！

如瑪酒店（The RuMa Hotel and Residences）

房價：人均HK$514起（豪華大床房）

地址：7,Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur

交通：康萊站步行7分鐘

