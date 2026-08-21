世界最大懸索橋獅子洋通道錨碇落成！連結東莞南沙　預計2029通車

近日，粵港澳大灣區核心樞紐工程——獅子洋通道，建設取得重大進展。



主橋獅子洋大橋東、西錨碇主體施工完成。世界最大懸索橋錨碇正式紮根珠江口兩岸。

世界最大懸索橋錨碇正式落成

獅子洋通道全長約35公里，西起廣州南沙，東至東莞虎門、沙田，是珠江口首條雙層複合公路通道，預計2029年建成通車。主橋獅子洋大橋以2180米主跨「一跨過江」，未來將創下雙層懸索橋「主跨跨徑、主塔塔高、錨碇基礎、主纜直徑、車道數量」五項世界第一。

獅子洋通道全長約35公里，西起廣州南沙，東至東莞虎門、沙田，是珠江口首條雙層複合公路通道。（廣東交通集團）

據介紹，錨碇是懸索橋的「定海神針」，負責錨固主纜、承受超20萬噸拉力。獅子洋大橋設東、西兩個錨碇，分別紮根東莞沙田和廣州南沙。單個錨碇基礎直徑約130米，最大深度36米，規模創同類工程世界紀錄；混凝土總澆築量達55萬立方米，總重約140萬噸。

西錨碇位於廣州南沙沙仔島，由江河泥沙沖積而成，土質鬆軟，基坑開挖側壁變形風險極高。項目佈設約2000個監測點，依託數字孿生系統構建雲端「三維虛擬錨碇」，實現位移、沉降、變形實時預警，最終基坑最大變形控制在15毫米以內。

目前，獅子洋大橋正進行貓道架設等上部結構施工，待2027年主纜架設完成後，還將進行錨室頂板澆築等附屬施工。（廣東交通集團）

從2023年3月西錨碇地連牆開工，至2026年8月主體完成，建設者歷經三年多奮戰。目前，獅子洋大橋正進行貓道架設等上部結構施工，待2027年主纜架設完成後，還將進行錨室頂板澆築等附屬施工。

作為「十五五」時期標誌性交通重大工程，獅子洋通道建成後將與港珠澳大橋、深中通道、南沙大橋等構成跨江跨海通道群，推動粵港澳大灣區「1小時生活圈」加速形成，助力大灣區互聯互通深度融合。