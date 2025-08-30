南沙好去處｜深中通道遊廣州小意大利、千年天后宮、童話森林小鎮

「超級工程」深中通道的南沙線已於2024年10月30日正式通車。現在，從深圳寶安到廣州南沙開車僅需20分鐘，香港朋友的周末短途遊更加便捷了。



碼住這份廣州遊玩攻略，有小眾風景，也有經典逛街路線，出發！

深圳⇌廣州（南沙）跨市公交：票價25元，3站直達

同期，深圳-廣州的跨市公交也已開通，從深圳前海灣地鐵站出發，可以搭乘公交直達廣州橫瀝地鐵站和蕉門公交總站，距離又被拉進了不少，對於住在前海附近的朋友們來說，可謂是非常方便。

廣州（南沙）—深圳跨市公交

首末站 ：深圳前海灣地鐵站—廣州蕉門公交總站

停靠站點 ：深圳前海灣地鐵站、廣州橫瀝地鐵站、廣州蕉門公交總站

服務時間：7:00-21:30；發班間隔約25-30分鐘/班

票價：一票制人民幣25元

購票方式 ：可通過「深巴出行」微信小程序，首頁點擊「廣深公交」進行線上預約購票，也可以現場乘車時投幣乘車

*目前可提前48小時購票



南沙小眾路線：歐式小鎮、山頂看海、童話世界、海邊古廟

（1）南沙遊艇會——廣州小意大利

南沙遊艇會以濃郁的歐陸風情建築群而著稱，坐擁一線海景，遠眺虎門大橋，是周星馳電影《美人魚》的取景地。

遊艇會中隨處可見復古城堡風格的建築，彷彿瞬間穿越至意大利海濱，一個悠閒自在的度假小鎮。

+ 4

海岸邊停泊着許多遊艇和帆船，不時有沙鷗翱翔藍天，時間充裕的話也可以考慮出海遊玩，感受這片寧靜海域的無限魅力。

地點：南沙遊艇會

時間：09:00-21:30

地址：南沙區港前大道南5號

停車攻略：

①露天停車場：人民幣8元/小時（部分門店消費可免費停車4小時）

②地下停車場：人民幣4元/小時（石奧客棧停車場）



（2）22°N Bistro西餐&酒館——一線海景，南洋復古風

22°N就坐落在這條歐式風情街的二層，放眼望去是無盡的蔚藍，倚靠在窗口的景觀位，吹吹海風，享用一份悠閒的下午茶，開啟慢悠悠的度假日常。

+ 3

南洋復古風的22°N，餐廳也是藝術空間，每一處的景緻都極為驚豔，很適合作為約會和小型生日派對餐廳。

地點：22°N Bistro西餐&酒館

時間：11:30-22:00

地址：南沙區港前大道南石板東街3號樓二樓104



（3）蒲洲炮台——一分鐘登頂看海

位於南沙的蒲州炮台，是光緒年間修建的沿海炮台，扼守着珠江虎門水道，是重要的歷史遺存。由於優越的地理位置，視野開闊，現如今成為了廣州小眾看海地。

站在山頂平台登高望海，便能將大海、草坪、虎門大橋同時攝入相框。雖說在山頂，但由於地勢較高，步行一分鐘穿過林蔭坡道即可輕鬆登頂。

地點：蒲州炮台

*選擇能見度高的天氣前往，景色更佳



（4）蒲洲花園——免費童話森林小鎮

蒲洲花園與炮台緊鄰，花園內有不少有趣的打卡點。如果剛好在附近遊玩可以來逛逛，0元打卡，人少安靜。

+ 5

童話森林中的彩色小木屋，廢棄的黃色復古老車，轉動的彩色風車......滿是清新治癒的鄉村風情，有種美劇中郊外小鎮的即視感。

花園內目之所及都是浪漫的元素，在草坪上野餐，或是在常青樹前落座閲讀，賞賞日光，一如童話裏描繪的場景，享受慢慢的鬆弛感。

地點：蒲州花園

時間：08:30-17:00

門票：免費，免預約

停車攻略：停車場人民幣20元/一天



（5）南沙天后宮——海邊千年古廟

南沙天后宮，這座屹立於南海之濱的千年古廟，是目前東南亞最大的媽祖廟。天后宮有「天后八景」，包括濱海銀灘朝陽、五彩靈徑、媽祖靈釵等，涵蓋歷史、地理自然景物。

其中，南嶺塔位於天后宮最高處，可俯瞰天后宮全景、珠江出海口、伶仃洋等。

地點：南沙天后宮

時間：08:30-17:00（16:30停止購票入園）

門票：人民幣20元/人「南沙天后宮景區」公眾號購票

*南沙遊艇會、蒲州炮台、蒲州花園、南沙天后宮景點之間距離很近，可一同遊玩



