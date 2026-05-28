東莞美食12大推介｜荔枝柴燒鵝/牛肉蒸伊麵/抹茶流心撻/手工雪餅

東莞美食推介｜近年不少港人喜歡到東莞短線遊，不僅物價親民、交通便利，經高鐵轉地鐵即可抵達，最重要當地還有很豐富的美食選擇。《香港01》好食玩飛記者精選12間東莞人氣餐廳，由馳名荔枝柴燒鵝、地道港式酒樓，以至街頭小食、台式飲品、人氣烘焙甜點等，最平人均3.5元人民幣（下同）就食到，跟住這份美食清單出發，輕鬆吃盡東莞地道風味！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

北上訂酒店！01獨家Trip.com預訂酒店95折優惠碼！即用即減！

>> 即拎Trip.com優惠！ <<

東莞美食推介【1】肥誠燒鵝——荔枝柴燒鵝、琉璃脆皮

肥誠燒鵝是莞城本土人氣燒鵝店，堅持用荔枝柴慢烤，鵝皮烤得薄脆如琉璃，咬開瞬間爆汁，油脂香氣不膩口，鵝肉緊實細嫩，不柴不腥，吸飽荔枝柴的獨特焦香；燒鵝飯分量足，鵝肉鋪得滿滿，淋上秘製滷汁，吃飯時間常座無虛席。

肥誠燒鵝

地址：東莞市莞城區創業路46號（導航「肥誠燒鵝」可直達）

交通：東莞地鐵2號線西平站打車10分鐘即到

人均消費：¥25



東莞美食推介【2】稻香酒家（第一國際店）——燒鵝腸粉／流心芋泥沙翁

稻香酒家1991年始於香港的知名港式酒樓，在東莞的人氣分店，是港人來莞聚餐的首選，主打粵式早茶和家常粵菜，招牌稻香蝦餃皇、豉汁蒸鳳爪，還有人氣流心芋泥沙翁、燒鵝腸粉，蛋黃千層糕、香草蛋奶流心塔都是必點招牌，早茶時段經常要排隊，是東莞本地人常去的茶樓。

+ 2

稻香酒家（第一國際店）

地址：東莞市南城區鴻福路200號第一國際財富中心西區4樓

交通：東莞地鐵2號線鴻福路站下車步行8分鐘可達

人均消費：¥65



東莞美食推介【3】華寶美食（東城店）——薑蔥炒大腸、牛肉窩蛋煲仔飯

華寶美食是東城人氣家常菜館，招牌酸甜咕嚕肉、薑蔥炒大腸薑蔥香氣中和了大腸的油膩，越嚼越香，必點牛肉窩蛋煲仔飯，生米在滾燙砂鍋裡吸飽湯汁，放上流心蛋和醃製入味的牛肉，鍋巴烤得金黃焦脆，端上桌時「滋滋」作響，香到流口水。每道菜都是家常味道，實惠又美味。

華寶美食（東城店）

地址：東莞市東城街道東城南路21號（東城市場對面）

交通：東莞地鐵2號線東城站下車打車7分鐘

人均價格：¥40



東莞美食推介【4】旨亭街排骨飯——排骨飯、豬橫利燉湯

旨亭街排骨飯1990年的30年老店，藏在莞城振華路小巷，無華麗裝修，憑一碗排骨飯圈粉幾代人。排骨切得均勻小塊，肥瘦相間，裹著濃稠醬汁現蒸，香氣撲鼻，醬汁拌飯堪稱「碳水天花板」，越吃越香；豬橫利燉湯料足味濃，去濕養生，燉得軟爛脫骨，入口清甜，搭配排骨飯，簡單卻直擊味蕾，排骨飯14元/份，豬橫利燉湯8元/盅，價格實惠。

旨亭街排骨飯

地址：東莞市莞城街道旨亭街2號之二（振華路舊新華書店斜對面）

交通：東莞地鐵2號線西平站下車打車8分鐘或巴士28路、30路至振華路站

人均消費：¥20



東莞美食推介【5】中山餐館（凌舍好燒鵝）——燒鵝瀨粉、鵝紅煲

莞城老字號，本地人私藏燒鵝店，改名「凌舍好燒鵝」，藏在振華路老巷，招牌燒鵝瀨粉、鵝紅煲，燒鵝現斬現上，荔枝柴慢烤，咬開爆汁不膩口，瀨粉軟滑吸汁，裹滿鵝油湯底，是老莞人從小吃到大的味道。

中山餐館（凌舍好燒鵝）

地址：東莞市莞城區中山路39號

交通：東莞地鐵2號線西平站打車10分鐘即到

人均消費：¥23



東莞美食推介【6】綠貝美食——流心蛋牛肉蒸伊麵、咖啡腸粉

東莞早餐天花板，手寫餐牌充滿年代感，老巷裡的人氣王，港人也能吃出熟悉的廣式風味。必試牛肉蒸伊麵、咖啡腸粉，超足料，配上流心蛋，裹滿爽滑伊麵，每一口都入味；創意咖啡腸粉驚艷十足，薄軟Q彈的粉皮淋上淡淡咖啡醬，搭配豬油豉油，口感層次豐富，本地人都愛這口新奇滋味。

綠貝美食

地址：東莞市黎屋圍路47號

交通：東莞地鐵2號線東城站下車

人均消費：¥17



東莞美食推介【7】華洋餅家——招牌芝士蛋糕¥3.5

華洋餅家41年老牌糕點店，東莞人從小到大的「點心舖」，沒有華麗包裝，憑真材實料俘虜幾代人。鹹甜芝士蛋糕是招牌，手掌大小，3.5元半個，每天新鮮出爐，經常出爐就被搶空，遲去就買不到，適合作為下午茶小食。

華洋餅家

地址：東莞市東城區朝陽路5號豪然居商鋪32號鋪

交通：東莞地鐵2號線東城站下車

人均消費：¥10



東莞美食推介【8】翅客（新光明市場店）——芥末雞翼、蜜汁雞翼

翅客是新光明市場人氣炸雞翼檔，經常大排長龍，最多人點芥末和蜜汁兩種口味，每一隻雞翼都現烤現賣，芥末雞翅香氣濃郁，一口上頭，越吃越想吃；蜜汁雞翼裹滿濃稠蜜汁，甜而不膩，外皮微焦，咬下去滿是蜜糖香氣，搭配檸檬茶解膩，逛市場必吃。

翅客（新光明市場店）

地址：東莞市莞城街道平樂坊路新光明市場二樓236檔

交通：東莞地鐵2號線鴻福路站打車7分鐘

人均價格：¥8



東莞美食推介【9】台園木瓜牛奶（石龍店）——木瓜牛奶、芒果三文治

台園木瓜牛奶是東莞人氣台灣風味店，木瓜牛奶用新鮮木瓜搭配鮮奶鮮榨，不添加一滴水，口感綿密香甜，細膩幼滑，還原台灣夜市地道風味，港人也能吃出熟悉的台式甜香；芒果三文治用料紮實，麵包焦脆，夾著比麵包還厚的新鮮芒果肉，一口爆汁，甜而不膩。

台園木瓜牛奶（石龍店）

地址：東莞市石龍鎮老城區綠化東路68巷107號

交通：東莞站打車10分鐘可達

人均消費：¥18



東莞美食推介【10】黎姨雞蛋仔（莞城店）——招牌抹茶雞蛋仔／現焗蛋撻

黎姨雞蛋仔是有40年歷史的東莞雞蛋仔「天花板」，黎姨的雞蛋仔外酥內軟，蛋香濃郁，像在吃熱騰騰的蛋糕，招牌原味雞蛋仔、抹茶雞蛋仔，抹茶口味清新解膩，抹茶香氣與蛋香完美融合，口感豐富，店内還有其他小食，現焗蛋撻、煎餃、芒果冰。每天現做現賣，剛出爐的雞蛋仔香氣撲鼻，逛嶺南文創中心時必打卡。

+ 2

黎姨雞蛋仔（莞城店）

地址：東莞市可園北路嶺南文創中心

交通：東莞地鐵2號線西平站打車10分鐘

人均消費：¥10



東莞美食推介【11】嘉嘉手工雪餅——東莞獨有糯嘰嘰燕麥雪餅

嘉嘉手工雪餅是東莞雪餅界「黑馬」，2017年開業至今，日銷破千，出了東莞就難吃到，甚至有港人找代購囤貨。雪餅外皮似冰皮，綿軟細膩，有著冰淇淋般的口感，內裡是滿滿的流心燕麥，用金味麥片製作，香甜不膩，入口即化，堪稱「糯嘰嘰天花板」，一盒10隻沉甸甸，CP值超高，適合當零食或伴手禮。

嘉嘉手工雪餅

地址：東莞市莞城街道大興路9號102室

交通：東莞地鐵2號線東城站下車步行

人均消費：¥15



東莞美食推介【12】贊吶烘焙——抹茶流心撻、芋泥肉鬆恰巴塔

贊吶烘焙是東莞本土寶藏烘焙店，主打新鮮現做，店內有很多高顏值又有新意的麵包，抹茶系列是店內的大熱產品，有抹茶麻薯撻、抹茶生朱古力麻薯菠蘿包、抹茶虎皮卷等，抹茶口味濃郁，還有其他芋泥肉鬆恰巴塔、低糖健康，烘焙品每天新鮮現做，部分款式限量供應，不管是當下午茶還是伴手禮都合適，適合帶回香港分享。

+ 3

贊吶烘焙

769文創園店

地址：東莞市南城街道香園路20號2棟128室

交通：東莞地鐵2號線西平站E口



萬科城市廣場店

地址：東莞市東城街道旗峰路200號萬科城市中心F1

交通：東莞地鐵2號線旗峰公園A口



人均消費：¥25



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略