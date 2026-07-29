深圳首條環線地鐵15號線新進展：跨海隧道貫通　連接寶安南山前海

近日，深圳首條「環線」地鐵15號線迎來新進展。



鏟灣南站至聽海站區間右線，「蛟龍1號」泥水平衡盾構機順利破壁貫通。

超級環線盤活西部交通

15號線堪稱深圳西部黃金骨幹環線，串連寶安、南山、前海，全長32.2km。線路起自聽海站止於聽海站（環線），設24座車站+1座車輛段。

深圳首條「環線」地鐵15號鏟灣南站至聽海站區間右線，「蛟龍1號」泥水平衡盾構機順利破壁貫通。（深視新聞）

截至目前，深圳地鐵15號線14座車站已封頂，盾構累計始發40台次，其中23台盾構掘進中，17個單線區間已洞通。

自主研發新工藝 高效推進工程建設

鏟聽區間右線長1858.452米，盾構下穿前海灣海域長度達1010米，是15號線關鍵控制性工程，也是全線唯一深圳地鐵五期規劃內獨一跨海盾構隧道，施工環境地質複雜、安全管控難度高。

項目部自主研發了間排/直排雙模式，以及抗海水離子成膜特種泥漿體系，並配套超前地質組合探測等成套工藝，在高效推進工程建設的同時，切實守護前海灣海洋生態環境。

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串聯周邊 賦能區域發展

設置大鏟灣、朗山路、麻雀嶺、深大北、深大南、名海等站點，銜接前海深港合作區、南山科技園、後海金融總部基地等大灣區核心經濟引擎，有效促進各板塊的經濟互動與協同發展。線路周邊聚集大量就業人口，建成後將大幅提升通勤效率，便捷大量就業人口出行。

深圳地鐵15號線線路圖（深視新聞）

沿途站點情況

深大北站

深大北站位於深圳大學（粵海校區）北側，靠近南山科技園，周邊為騰訊大廈、大族科技中心大廈，華強高新發展大樓等科技企業聚集區是科技園片區的重要交通節點。

鏟灣南站

鏟灣南站位於大鏟灣片區南部，與騰訊總部園區緊密相鄰，建成後將有效緩解該地區的通勤壓力。

15號線建成後將串聯寶安、前海、南山三大核心板塊，配套支撐西麗綜合交通樞紐建設，完善城市軌道交通網絡，對寶安中心區、蛇口、高新北片區、留仙洞、西麗和未來科技城等重點片區的發展具有重要意義。