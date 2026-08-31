宜蘭cafe｜6間海景咖啡廳推薦　鬆餅/披薩/果汁　賞海景歎美食

如果生活讓你感到疲憊，那就去看海吧！近年來，從台灣頭城到蘇澳，開幕了不少海景咖啡廳，無論你想找個安靜的角落看海放空，還是想拍出咖啡廳美照，這幾間海景第一排的寶藏名單，絕對能治癒你。



接下來，歡迎跟著編輯的腳步，一起探索2026年有哪些必訪的宜蘭海景咖啡廳，其中包含近期在頭城濱海公園驚喜登場的咖啡館，以及試營運就造成轟動的宜蘭新地標。

宜蘭海景咖啡廳

1. 笑ㄟCafe

坐擁頭城海岸第一排！新開幕的「笑ㄟCafe」，位在頭城濱海森林公園內，由海風、美食與美景交織成風景，更有太平洋與龜山島作伴，非常值得為這間店專程跑一趟宜蘭！

笑ㄟCafe主打的羅馬披薩，其使用高含水、長時間發酵的麵糰，並使用鐵板烤製，因此披薩邊緣更酥脆，且麵皮越嚼越香，但內部仍保有柔軟與濕潤，一邊品嚐一邊看著海景，十分享受。

笑ㄟCafe

地址：宜蘭縣頭城鎮400號

電話：0965 817 678

營業時間：11:00-19:00



2. 等日初Brand New Day

試營運就造成話題的宜蘭海景咖啡廳「等日初Brand New Day」，位於永鎮濱海驛站二樓，外頭設有停車場，所以開車前來很方便。

等日初提供早午餐、燒烤炸物、鬆餅、咖啡、茶類、冰沙和啤酒等餐點，低消為四歲以上的客人需點任一品項，而內用空間有著大面的落地窗，視野極佳，能遠眺龜山島並飽覽太平洋的的蔚藍景致，難怪開幕不久便成為宜蘭新地標！

等日初Brand New Day

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路四段388巷25號

電話：03 930 9395

營業時間：11:00-18:00



3. 滿山望海二館

高人氣宜蘭海景咖啡廳「滿山望海」，2025年於一館旁開設「滿山望海二館」，軟裝以藤編、抱枕等細節打造出南洋渡假感，坐在內享用美食，就能欣賞龜山島與遼闊海景。

店家低消為六歲以上每人一杯飲品，用餐時間則為90分鐘，另外為避免現場久候，建議可以先線上訂位，無論是想望海放空、午後喝杯咖啡，或與好友共享療癒時光都很合適！

滿山望海二館

地址：宜蘭縣頭城鎮大坑路203號

電話：03 977 2488

營業時間：週一～五 11:00-18:00；週六～日 10:30-18:00



4. 九號咖啡石城館

「九號咖啡石城館」鄰近舊草嶺隧道，推薦大家有機會一定要到二樓景觀座位用餐，就能捕捉到猶如畫作一般的超美畫面！

菜單部分，九號咖啡石城館大致分為咖啡、茶品、現打果汁、氣泡飲、輕食等種類，而每日限量甜點、香酥炸豆皮、軟Q水果鬆餅則為石城限定，需注意的是一樓跟二樓用餐低消不同，二樓低消以桌計算，並採預約制和人流管控，非二樓用餐的客人謝絕參觀拍照喔。

九號咖啡石城館

地址：宜蘭縣頭城鎮石城路19號

電話：03 969 9569

營業時間：週一～五 09:30-16:30；週六～日 10:00-17:00



5. 半顆橘子咖啡小窩

這間座落於蘇澳的黃色小屋「半顆橘子咖啡小窩」，除了內用空間之外，也提供戶外景觀座位區，能面向一整片無敵海景，超級奢侈！

半顆橘子咖啡小窩的菜單包括各式咖啡，還有桂圓紅棗茶、決明子菊花茶等養生飲品，以及歐陸蕃茄海鮮鍋、泰式冬蔭功酸辣海鮮湯、西班牙海鮮燉飯等餐點，至於店內低消為每人一品項，且假日用餐限時90分鐘。

半顆橘子咖啡小窩

地址：宜蘭縣蘇澳鎮造船路114號3樓

電話：0931 062 121

營業時間：13:30-18:00（週三公休）



6. 川岩 River Stone

在頭城海岸堤坊上打造的美麗空間「川岩 River Stone」，以綠色永續和對環境保護為目標，使用在地食材並提供低碳飲食，菜單包含咖啡、茶飲、果汁、氣泡飲和甜品，另外還有披薩等蔬食餐點。

來到川岩用餐，不妨找個面海的座位坐下，開闊視野會讓人覺得自由自在，再加上店內放鬆又療癒的氛圍，相信能舒緩平時緊繃的身心。

川岩 River Stone

地址：宜蘭縣頭城鎮協天路636巷36-2號

電話：03 977 8635

營業時間：11:00-18:00



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