日本自駕遊遇封路？達人推路況網站贏過Google Map　即時更新資訊

撰文：聯合新聞網
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​海外自駕旅遊雖具彈性，但遭遇天災或突發事故時的道路狀況往往難以即時掌握。

Facebook專頁「旅人老K 偏愛日本」指出，許多喜愛在日本自駕慢遊的旅人，面對近日熊本地震或千葉水災等情況，常擔心高速公路與一般道路是否封路或損毀。雖然Google Maps使用普及，但無法即時說明封路原因，對此老K推薦了日本自駕必備的「JARTIC（公益財團法人 日本道路交通情報中心）」官網。

日本自駕遊必備網站JARTIC（01製圖）

JARTIC為全日本具公信力的官方道路動態情報樞紐👇👇👇

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JARTIC為全日本具公信力的官方道路動態情報樞紐，系統每5分鐘即時更新一次數據。該平台涵蓋多項核心功能與介面亮點，包括24小時每5分鐘更新事故、封路與塞車狀況；提供道路即時監視器影像，方便使用者直接觀看現場車流與路面狀況；具備天災與突發管制預警功能，涵蓋颱風、地震與火山入山管制；支援地圖式與示意圖切換，範圍涵蓋全國、都道府縣及高速道路。

針對日本自駕旅人，老K建議出發前30分鐘點進即將行經的縣市，確認高速道路是否有事故或塞車，地圖上紅色線條即代表壅塞。若遇天候不佳或颱風天，可勾選「規制情報」，確認主要山路或跨海大橋是否因強風豪雨實施「通行止（禁止通行）」。若遇到封路改道狀況，則可切換至「一般道路圖」，進一步查看替代國道的實際通行狀況。

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JARTIC 道路資訊平台小整理

平台定位

公益財團法人日本道路交通情報中心（JARTIC）官方網站，全日本最具公信力之道路動態情報樞紐。

核心功能

一、即時更新

24小時每5分鐘更新事故、封路與塞車資訊（紅色線條代表壅塞）。

二、現場影像

提供道路即時監視器畫面，可查看現場車流與路面狀況。

三、天災預警

包含颱風、地震、火山入山管制等突發管制訊息。

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四、切換介面

支援地圖式與示意圖切換（範圍含全國、都道府縣、高速道路與一般道路）。

自駕實用小技巧

一、出發前30分鐘

查看行經縣市之高速道路狀況，確認有無事故或塞車。

二、惡劣天候/颱風天

勾選「規制情報」，確認山路或跨海大橋是否實施「通行止（禁止通行）」。

三、遇封路改道

切換至「一般道路圖」，確認替代國道之通行狀態。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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