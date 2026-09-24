日本九州｜熊本美食7特色推薦　拉麵/馬肉刺身　米芝蓮推薦豬排

每次到日本旅遊，最幸福的莫過於走進街頭巷弄中，挖寶連在地人都甘願排隊的寶藏美食。位於日本九州中部的熊本，其飲食文化很有自己的個性，像是充滿焦蒜油的熊本拉麵，還有生馬肉、阿蘇赤牛丼等鄉土料理，都讓吃貨真實感受到不容小覷的美食實力！



本篇熊本必吃美食推薦，我們已經幫大家把熊本人氣店家盤點好，下次排行程直接照著這篇吃，就能大幅降低踩雷機率！

熊本美食推薦

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1. 黑亭

如果說到日本玩就一定要來碗拉麵，那麼到熊本就絕對不能錯過這家名氣大到不行的「黑亭拉麵」！創立於1957年的黑亭，以100%豬骨湯頭搭配慢火熬製的焦蒜油，再加上中粗直麵和生蛋黃，推薦大家將生蛋黃戳破後，讓麵條沾滿蛋液和湯頭，一起大口吸進嘴裡，感受濃郁又帶點焦香的層次感。黑亭拉麵在熊本設有多家分店，而距離JR熊本站步行約5分鐘即可抵達的熊本站店可說是相對便利，非常便捷喔。

黑亭

地址：2 Chome-1-23 Nihongi, Nishi Ward, Kumamoto, 860-0051日本

電話：+81963521648

營業時間：週一～五 10:30-20:30；週六～日 10:30-21:00



2. 山一餐廳

一路玩到阿蘇山附近，則可以前往在地的超人氣鄉土料理餐廳「山一餐廳」。山一餐廳的前身為專賣阿蘇高菜的老字號醃漬物店，因此內用不只提供種類豐富且免費的美味漬物，其招牌赤牛排丼更是廣受歡迎！店家嚴選阿蘇當地飼育的赤牛，與其他牛肉不同之處為吃起來油脂較為適中，炙烤過仍吃得出紮實的肉質，且帶有牛肉濃郁的香氣，十分開胃。

山一餐廳

地址：235 Uchinomaki, Aso, Kumamoto 869-2301日本

電話：+81 967-32-2511

營業時間：11:00-16:00



3. MONARIO

來到熊本熊的故鄉，除了去專屬辦公室及表演舞台見本人之外，編輯也推薦將熊本熊吃進肚子裡！位在櫻之馬場城彩苑的「MONARIO」甜點店，販賣刨冰、章魚燒和人形燒，其中就以熊本熊造型的雞蛋糕格外吸引路人的關注。你可以選擇朱古力、紅豆沙、栗子、士多俾梨、奶油、芝士和紅薯等口味，人形燒的外皮烤得酥脆，咬下去則十分有嚼勁，讓人忍不住一口接一口。

MONARIO

地址：日本〒860-0008 Kumamoto, Chuo Ward, Ninomaru, １−1−2

電話：+81 96-288-4777

營業時間：09:00-18:00



4. 菅乃屋

你敢吃馬肉嗎？熊本吃馬肉的習俗最早源自於1590年代，當時的城主因軍糧短缺，因此宰殺戰馬充飢，且戰後將食用馬肉的習慣帶回熊本，便逐漸發展出特有的馬肉飲食文化。而主打自產自銷、頂級新鮮肉質的「菅乃屋」，其招牌必吃為馬肉刺身，吃起來鮮甜軟嫩又沒有腥味，另外馬肉壽司和馬肉鍋物也很受到歡迎。品嚐馬刺身的時候，也可以嘗試搭配薑末、蒜泥和特製醬油，風味更佳獨特喔。

菅乃屋

地址：日本〒860-0807 Kumamoto, Chuo Ward, Shimotori, 1 Chome−9−1 ダイワロイネットホテル 熊本銀座通り

電話：+81 96-312-3618

營業時間：11:30-14:30；17:00-22:00



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5. 紅蘭亭

以將福建的「太平宴」改良而成的蔬菜冬粉湯「太平燕」而聞名的「紅蘭亭」，是1934年創立的老字號中華料理店，普遍被公認為太平燕的發源地。紅蘭亭的太平燕以雞骨與豬骨熬製的清爽鮮甜湯頭，搭配大量蔬菜、海鮮、水煮蛋，以及100%綠豆作成的冬粉，相當美味又營養！除了太平燕外，他們家的黑醋糖醋排骨和紅油烤牛肉也都是人氣餐點。

紅蘭亭

地址：２F, 5-26 Anseimachi, Chuo Ward, Kumamoto, 860-0801日本

電話：+81963527177

營業時間：11:00-20:00



6. 山見茶屋

「山見茶屋」位在櫻之馬場城彩苑，提供馬肉刺身、阿蘇赤牛丼等豐富的熊本鄉土美食，如果是第一次來熊本，或者想要一網打盡所有在地特色，直接來這裡就對了！而除了馬肉刺身和赤牛丼，也很推薦山見茶屋的溶岩石烤馬肉，將新鮮馬肉放在高溫的阿蘇火山熔岩石板上烤一下，口感柔軟且味道鮮美，配白飯更是靈魂絕配！

山見茶屋

地址：日本〒860-0008 Kumamoto, Chuo Ward, Ninomaru, １−1−2

電話：+81 96-327-9293

營業時間：11:00-17:20



7. 勝烈亭豬排

作為熊本的老字號豬排名店，「勝烈亭豬排」不僅有口皆碑，更曾榮獲《2018年米芝蓮紅色指南熊本．大分特別版》推薦！其招牌必點包含超特選鹿兒島六白黑豚，豬排被炸得外酥內嫩，再加上肉的油花分布均勻，一咬下去立刻在嘴裡噴出肉汁，而且完全不會覺得油膩，推薦大家配著隨餐附上、可免費續加的高麗菜絲一起享用，感受不一樣的豐富層次。

勝烈亭豬排

地址：8-18 Shinshigai, Chuo Ward, Kumamoto, 860-0803日本

電話：+81963228771

營業時間：11:00-21:30



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