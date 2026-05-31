日本熊本手信｜15種限定物　1/300比例熊本城紙模型　武將熊公仔

本篇嚴選15款熊本限定的雜貨類伴手禮介紹給大家！熊本有許多傳統工藝品及當地限定的周邊。



如果你有計畫要去熊本旅遊，請務必參考看看喔！

熊本限定雜貨的特色&販售地點

在尋覓熊本限定雜貨之前，筆者要先介紹最近深受女性歡迎的紀念品有哪些特色，以及這些商品的販售地點。事先掌握這些情報，挑選伴手禮的工作就會變得更加輕鬆。首先就來看看這兩項重點吧！

熊本限定雜貨有哪些特色？

1. 天草陶磁器

2. 小代燒

3. 妖怪金太（おばけの金太）

4. 雉子馬（きじ馬）、花手箱

5. 肥後象嵌（肥後象がん）

6. 木、竹工藝品

7. 藺草工藝（い草）

8. 熊本熊周邊商品



熊本限定的雜貨種類豐富，其中包括國家指定的傳統工藝品「天草陶磁器」與「小代燒」，還有像是「妖怪金太」這類特色工藝，都是長久以來深受人們喜愛的熊本特產。

人吉地區製造的木工玩具「雉子馬」與「花手箱」，更以質樸而美麗的設計聞名。熊本還擁有豐富的森林資源，利用當地木材、竹子、藺草製成的工藝品也很受歡迎。

此外，熊本熊的周邊也是當地最具代表性的名產，更是男女老少都喜歡的熊本特色伴手禮。

哪裡能買到熊本限定雜貨？

1. 熊本機場

2. JR熊本車站

3. 肥後 YOKAMON 市場（肥後よかもん市場）

4. 熊本熊廣場（くまモンスクエア）

5. 熊本城



熊本機場和熊本車站有販售各種熊本限定的傳統工藝品與雜貨，大家可以在旅遊途中或回國前順路來此選購伴手禮。

與JR熊本車站直接相連的「肥後 YOKAMON 市場」，是一處匯集各種熊本縣當季產品的商業設施，你可以在此找到許多充滿當地特色的雜貨及紀念品。

你還能在位於熊本市中心的「肥後 YOKAMON 市場」找到最新的熊本熊商品。

此外，位於知名觀光景點「熊本城」城腳下的商店街，重現了當時城下町的氛圍，是很適合邊走邊吃及選購伴手禮的景點。

熊本限定雜貨：熊本熊周邊

以下將為大家分門別類介紹熊本才能買到的人氣伴手禮。

首先要將目光聚焦於熊本縣最受歡迎、最具代表性的吉祥物「熊本熊」的周邊商品。一起來看看熊本有哪些最新推出的熊本熊周邊吧！

+ 3

1. 邊玩邊學的熊本熊益智拼圖

熊本熊的益智拼圖可以讓孩子們在玩耍中學習，對於家中有小小孩的人來說，是非常棒的熊本特色雜貨。

拼圖上印有大大小小的熊本熊，配色繽紛可愛，絕對會讓小孩玩拼圖玩得不亦樂乎。

木製拼圖耐用又易於保管，禁得起長年使用這點更是吸引人，是只有在熊本才能買到的實用伴手禮。

2. 熊本熊圖案的今治毛巾

印有熊本熊圖案的今治毛巾，也是廣受各個年齡層喜愛的熊本限定伴手禮。

這款毛巾的底色是鮮豔的紅色，上面印有熊本熊的圖案，配色時尚洗鍊，是大人小孩都能輕鬆使用的雜貨。

總長度為100公分的細長毛巾，不論在家中、戶外或休閒活動中，都會是非常實用的萬能用品。

3. 可以重複微波使用的熊本熊溫感玩偶

可以重複使用、像暖暖包一樣的「熊本熊溫感玩偶」，對於注重商品實用性的人來說，是非常棒的熊本限定伴手禮。

將加熱袋從玩偶本體中取出後，放入微波爐加熱即可簡單使用，在寒冷的冬季來臨之時，是非常吸引人的商品。

不想將它當作暖暖包使用時，也可以當作居家雜貨展示，是一款很適合拍照發IG的熊本熊周邊。

4. 大人小孩都適合的熊本熊手套

如果你想挑選適合冬季使用的時尚雜貨當作紀念品送人，筆者推薦這款印有熊本熊圖案的手套。

這款手套的存在感超強，但底色主要是黑色，因此對成年人來說，也是非常百搭的冬季穿搭單品。

當你不知道該買哪一款時尚雜貨當紀念品時，像這樣不分男女老少、各個年齡層的人都會喜歡的設計風格，絕對是個好選擇。

熊本限定雜貨：特色小物

再來，筆者將介紹幾款熊本限定的特色紀念品，從居家擺飾到日常用品應有盡有，收到伴手禮的人一定會很開心！

以下整理出四款商品，除了當地限定的吉祥物之外，還有以知名景點熊本城為靈感設計的小物等等，請務必參考看看喔！

1. 可愛的當地限定熊娃娃

以熊本城為主題設計的熊娃娃，絕對是大人小孩都會喜愛的熊本限定紀念品。

熊娃娃以可愛的外型搭配繪有熊本城樣貌的布章，以武將的造型登場，連大人收到都會很開心，是接受度非常高的紀念品。

將它放在室內當擺飾，還能讓整個空間充滿熊本風情喔！

2. 阿蘇山的當地限定熊娃娃吊飾

當地限定的熊娃娃系列商品，造型充滿熊本元素，是非常受歡迎的熊本限定伴手禮。

熊本知名景點「阿蘇山」限定的吊飾，是無論男女老少都會喜愛的紀念品。

吊飾或鑰匙圈小巧又方便攜帶，在旅行快結束時也能輕鬆購買，這也是在選購紀念品時可以優先考量的一點。

3. 以熊本縣的材料製成的和風團扇

如果你想買比較特別的熊本縣名產送人，不妨考慮看看熊本縣山鹿市的老字號店鋪所製作的團扇。

繪有熊本城與阿蘇景色的「澀團扇」，堅持選用當地材料製作，這也讓它成為備受遊客歡迎的熊本伴手禮之一。

將它當作小禮物送給長輩，或是當作伴手禮送給日本以外的國家的人，對方一定會很開心喔！

4. 做工講究的熊本城紙模型

熊本城的紙模型，也是廣受各個年齡層的人喜愛的熊本限定伴手禮。

這是將熊本城以1/300的比例設計而成的紙模型，做工非常講究，無論是大人還是小孩都能享受邊學邊玩的樂趣，因此非常受歡迎。

商品的設計相當簡單，即使是新手也能輕鬆製作，很適合當作孩子們寒暑假作業的自由研究主題。

熊本限定雜貨：時尚配件

接下來，筆者將從熊本限定雜貨中，精選出一些經典不敗的時尚配件介紹給大家。

以下選出幾款散發高級氛圍、由傳統工藝品製成的時尚雜貨，一起來看看吧！

+ 2

1. 高雅的肥後象嵌胸針

熊本傳統工藝品「肥後象嵌」的時尚雜貨，是送給優雅的成年女性的絕佳伴手禮。

這款胸針在綠色漆底鑲嵌上肥後象嵌的紋樣，看起來非常高級，也是很適合在正式場合上搭配的時尚單品。

華麗又高雅的雜貨，非常適合當作各種紀念日的贈禮，無論送禮對象是3、40歲的女性還是年紀更大的長輩，收到都會很開心喔！

2. 肥後象嵌的領帶夾與袖扣組

接下來要介紹的熊本限定伴手禮，是肥後象嵌的領帶夾與袖扣組。這是很適合送給長輩與上司的時尚雜貨。

藍色漆底鑲嵌了金色的和風紋樣，想必會成為整身穿搭的時尚亮點。

這類時尚單品非常百搭，不論男女老少都能輕鬆配戴，是能讓收禮人長期愛用的高級紀念品。

3. 具有當地特色的熊本城印花T恤

大膽印上熊本城圖案的T恤，對於喜歡日本名城的成年人來說，也是很棒的熊本限定伴手禮。

衣服的設計極具視覺衝擊力，配色卻走沉穩而低調的風格，是接受度非常高的紀念品，送給男生、女生或各個年齡層的人都沒問題。

後頸處也低調印有熊本縣地圖的圖案，是一款兼具時尚感與實用性的伴手禮。

4. 散發高級感的肥後象嵌墜飾

熊本縣傳統工藝品「肥後象嵌」的墜飾，很適合當作伴手禮送給注重時尚穿搭的成年女性。

該系列綴飾以沉穩的黑色、藍色或綠色底座搭配純金的紋樣，強烈的色彩對比獨具特色，更散發出一股高級感，是非常棒的熊本紀念品。

肥後象嵌墜飾在保留熊本特有的傳統工藝技法的同時，更增添充滿現代感的設計，穿戴在身上，絕對會成為日常穿搭中的時尚亮點。

熊本限定雜貨：生活用品

最後要從各種熊本限定伴手禮中，選出同樣是當地特產的生活雜貨介紹給大家！

以下要介紹三款以傳統工藝技法製成的生活雜貨，包括各種實用小物與居家用品等等。

1. 時尚洗鍊的肥後象嵌拆信刀

接下來要介紹的傳統工藝品，是以肥後象嵌技法製作、充滿高級感的拆信刀。這類商品很適合當作旅遊紀念品送給上司或年紀較大的長輩。

刀柄鑲嵌了純金的銀杏紋樣，是熊本當地限定的設計，時尚洗鍊的氛圍非常適合聰慧的成年人。刀身以不鏽鋼製成，刀刃前端則設計成圓弧狀，兼具安全性、實用性與設計感。

2. 高雅時尚的小代燒馬克杯

傳統工藝品「小代燒」的馬克杯，則是很適合送給成年女性的熊本限定伴手禮。

這款陶瓷商品在保留小代燒的傳統特色之餘，更結合了符合現代生活的時尚設計風格。它的外觀如同大理石紋理一般，有著多樣的細微色澤變化，卻又非常實用，能夠放入微波爐或洗碗機裡清洗。

3. 熊本縣產藺草杯墊

這款杯墊使用熊本縣八代市出產的藺草製成，如果送禮對象喜歡和風的商品，千萬別錯過這款熊本限定的紀念品。

藺草的吸水性極佳，是棉的三倍。而且它的乾燥速度快，無論在日常生活中使用，還是拿出來招待客人都很方便。

日本國產藺草的纖維相當堅韌，就算凹折也不容易斷裂，禁得起長年使用，這點也讓它成為相當受歡迎的伴手禮之一。

一起到熊本尋找時尚的當地限定雜貨吧！

本篇精心選出15款非食品類的熊本限定伴手禮，分成四大類別，將最新的人氣商品介紹給大家。

在熊本限定的雜貨類伴手禮之中，可以看到各式各樣以知名吉祥物「熊本熊」為範本設計的商品，還有與熊本城相關的周邊商品等等，都非常受歡迎。

請大家一邊考慮送禮對象的喜好，一邊努力尋找最棒的熊本限定紀念品吧！

相關文章：福岡手信必買10選 能吃到章魚碎和明太子的仙貝 白芸豆泥餡饅頭

+ 25

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】