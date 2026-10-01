日本自由行｜福岡8手信推薦　地區限定士多啤梨味　必買明太子醬

日本福岡最知名的名產無非就是明太子、士多啤梨，從福岡機場一路到市區、便利商店，隨處可見明太子、士多啤梨的一系列伴手禮（手信）！而如此熱門的福岡，究竟有哪些必買的伴手禮呢？



小編整理了這份福岡伴手禮清單，跟著一起買就對啦～

福岡8大人氣手信（01製圖）

福岡8手信推介👇👇👇

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1. 辛子明太子の島本

來到福岡真的一定要買明太子醬回去，「島本明太子」榮登小編心目中的第一名。其中最熱賣的「明太子美乃滋醬」原味吃起來是明太子鮮味融合微甜美乃滋，擠在麵包、雞肉或是飯上都很可以，讓食物多了不同層次的味道！島本明太子只有在福岡才能買得到，直營店有博多阪急店和博多站前店，對旅客來說交通很方便～

辛子明太子島本 博多阪急店 B1F

交通：搭地鐵至「博多站」下車，步行直達博多阪急百貨

營業時間：10:00-20:00

辛子明太子島本 博多站前店

交通：搭地鐵至「祇園站」下車，步行約2分鐘

營業時間：9:00-19:00

小編小提醒：阪急店有時會視人潮情況調整為一種大小1人限購1條。



2. AMANBERRY

AMANBERRY是近年來非常熱門的福岡伴手禮，其中「甘王士多啤梨奶油夾心餅乾」最常被搶購一空，脆脆的外皮中間夾著生朱古力與士多啤梨乾，口感細緻、造型也相當精緻，自己享用或送禮都很有質感！

AMANBERRY 阪急店

交通：搭地鐵至「博多站」下車，直達博多阪急百貨

營業時間：10:00-20:00



3. PRESS BUTTER SAND

大家都知道「PRESS BUTTER SAND」最有名的是焦糖奶油口味，而福岡就有推出限定「甘王士多啤梨」口味！一咬下去後立刻能看到療癒的牽絲焦糖，厚實又酥香的餅乾夾著層層內餡，配上奶油、士多啤梨醬、焦糖，口感豐富卻不會甜膩。位在博多站的分店還有販賣現烤的，想吃到可不要太晚去囉！

PRESS BUTTER SAND 博多站店

交通：搭地鐵至「博多站」下車，出站步行直達 營業時間：9:00-21:00

PRESS BUTTER SAND 天神地下街店

交通：搭地鐵至「天神站」下車，出站步行直達

營業時間：9:00-21:00



4. 花福堂

小編個人也很喜歡花福堂的「鮮紅士多啤梨千層糕」，建議吃之前先冰過，冰涼的奶油夾心入口滑順細緻，搭配恰到好處的士多啤梨香。酥脆的餅乾和滑順奶油及白朱古力融合，每一口都像在吃高級甜點！

花福堂 博多DEITOS店

交通：搭地鐵至「博多站」下車，出站步行直達

營業時間：8:00-21:00



5. Sugar Butter Sand Tree

最近經常在IG被洗版的日本餅乾非「Sugar Butter Sand Tree砂糖樹餅乾」莫屬！福岡限定的「甘王士多啤梨」口味更是每個人來福岡必帶一盒的人氣伴手禮！外層是酥脆的砂糖餅乾，內餡夾著滑順的士多啤梨奶油，真的會讓人忍不住一包接著一包吃。

Sugar Butter Sand Tree 阪急店B1F

交通：搭地鐵至「博多站」下車，直達博多阪急百貨

營業時間：10:00-20:00



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6. 博多明太子蝦餅

博多明太子蝦餅不管是在唐吉訶德、藥妝店還是伴手禮店，到處都能看到它的身影，算是福岡很容易買到手的伴手禮。蝦餅薄薄一片，一咬下去明太子味加上蝦子的香氣瞬間在嘴裡炸開， 微辣鹹香的口感真的很唰嘴，根本是辦公室零食囤貨首選啊！

7. 米菲兔點心堂 太宰府

從太宰府站下車後，一踏入表參道商店街，就能看到超可愛的米菲兔在迎接你！店內滿滿都是米菲兔的周邊，像是裝飾品、公仔、杯盤、雜貨小物等。小編直接在裡面陷入選擇障礙，尤其是太宰府限定商品，溫柔的紫色調配上米菲兔圖案，可愛到只想一次通通帶回家～

米菲兔點心堂 太宰府

交通：搭乘西鐵至「太宰府站」，步行約1分鐘

營業時間：9:30-17:30



8. BEAMS JAPAN太宰府店

在2025年開幕的「BEAMS JAPAN太宰府店」，隱身在商店街旁的小巷中。外觀保留了日本傳統老宅的韻味，搭上吸睛的橘色大招牌，新舊衝突感很好拍～店內販賣BEAMS JAPAN Logo的限定商品，從T恤、碗盤到充滿日本特色的通行手形等生活雜貨都有。其中最受歡迎的就是「太宰府限定版招財貓」，在代購圈也是非常熱門，如果你剛好有來，不妨帶一隻回家當療癒擺飾吧！

BEAMS JAPAN太宰府店

交通：搭乘西鐵至「太宰府站」，步行約2分

營業時間：10:00-17:00



以上就是小編想推薦給大家的福岡必買伴手禮！可以看得出來基本上很多伴手禮在博多阪急就能買到，所以建議大家可以留個買伴手禮的時間在博多阪急B1購買。如果剛好有沒買到的遺珠，到了福岡機場也還有機會再買到唷～

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福岡伴手禮常見問題

福岡伴手禮建議去哪裡買？ 1.博多站：推薦博多站的「名產街Ming」、「博多阪急」、「博多銘品蔵」。

2.福岡機場：國際線的土產小町很好買，留到上飛機前在這裡大採買也ok。如果你的時間很充裕，可以留多一點時間去更豐富的國內線購買，不過因為沒有跟國際線連通，建議要多注意交通時間唷。

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【2026福岡伴手禮】囤貨必買！超好吃明太子醬、草莓奶油餅乾】