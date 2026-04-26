日本福岡美食10大推薦　超奢華明太子丼飯　每日限量100碗烏龍麵

福岡可以說是日本的美食天堂之一，這裏的美食絕對讓你一試成主顧！無論是熱騰騰的拉麵、鮮美的海鮮，還是當地獨特的小吃，福岡的每一口都充滿驚喜。



如果你準備來福岡旅遊，絕對不能錯過這些必吃的美食，讓你的味蕾大爆發，感受最正宗的九州風味！

福岡必吃美食推薦

1. 博多もつ鍋前田屋

牛腸鍋是福岡的特色美食之一，「博多もつ鍋前田屋」則是福岡的牛腸鍋名店，除了招牌的牛腸鍋之外，這裏還有供各式小菜，像是生魷魚生魚片、烤黑毛和牛生魚片等等用料都很新鮮都很值得點，牛腸鍋則有三種口味：醬油、味噌、麻辣，最推薦味噌口味，上桌後看起來十分澎湃，左半邊是滿滿的牛腸、中間是韭菜、右邊則是高麗菜，下面還有金針菇、豆腐等配料，牛腸有著滿滿油脂，咬下完全沒有腥味，口感超彈牙，其他配料都吸附了湯頭的鮮味，冬天來上一鍋真的超幸福！

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2. 焼肉酒場 にくまる

「焼肉酒場 にくまる」靠近天神南地鐵站，是一家小小的燒肉居酒屋，雖然外觀不起眼，但他們家的肉料理非常厲害，是許多當地人的私藏名單，必點牛舌蛋黃串燒，厚切多汁的牛肉包裹兩顆蛋黃，口感更加順滑、口味更加濃郁，牛肉豐厚的油脂加上生食雞蛋的香氣，吃一口就銷魂，除此之外和牛沙拉、和牛壽喜燒也都很值得嘗試！

3. 炭火焼肉バルAGITO HIRAO

如果到福岡想吃燒肉就選「炭火焼肉バルAGITO HIRAO」，營業到凌晨一點，專賣黑毛和牛燒肉，除了招牌的和牛燒肉，他們家的海鮮炭烤也十分厲害，必點厚切牛舌跟干貝，厚切牛舌口感超級彈牙、一咬爆汁，干貝鮮甜多汁，這裏還可以將和牛燒肉加上海鮮做成丼飯，一口將山與海的鮮味吃進嘴裏，滿足程度一百分！

4.うお田

明太子是福岡特產之一，「うお田 」在社群媒體上非常火紅，主打超奢華的明太子丼飯，店家會在飯上放上玉子燒、整條明太子、鮭魚卵、採用特級明太子，色澤豐潤、入口鹹香超下飯，再搭配滿滿鮭魚卵及滑嫩的玉子燒，吃一口就讓人無法抗拒，明太子控們可以點雙份明太子，絕對讓你驚艷！

5. AMAM DACOTAN

「AMAM DACOTAN」是福岡當地十分有名的麵包店，現在在東京也有分店，店內裝潢得像是童話故事中的森林小屋一般，麵包們也都好看又好吃，最多人必點的是招牌的明太子法國麵包、Mazitozzo奶油麵包跟各個口味的開放式三明治，每一種吃起來都鬆軟可口，喜歡吃麵包的千萬不要錯過這家！

6. 一蘭拉麵總店

九州就是一蘭拉面的發源地，而全日本最大的一蘭總店就坐落在福岡！人氣超旺，招牌豚骨拉麵必點，湯頭十分鮮美，大片叉燒肥瘦相間，油香混合肉香超迷人，而半熟溏心蛋更是點睛之筆，蛋液微微流動，和湯底、麵條拌在一起，口感層次滿分；抹茶杏仁豆腐也是每次必點的甜點，吃完心情直接爆好。店內還有特色的一人食小隔間，讓人可以完全沉浸在吃麵的快感裏。人氣套餐包含一碗麵、單包海苔、叉燒、黑木耳和半熟蛋，再加上抹茶杏仁豆腐，總共約400元（台幣）出頭，CP值超高。總之，一蘭拉面總店絕對值得打卡！每天20:00-20:15在陽台會有日本傳統樂器表演很精彩～

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7. 兼虎沾麵

兼虎沾麵真的是福岡的排隊王！麵條超有韌勁，每一口都Q彈十足，讓人一吃就愛上，敢吃辣的讀者可以試試看招牌與加辣版（第二辣度），濃郁入味又香辣過癮，完全滿足味蕾。

小Tips：吃完蘸麵後，把剩下的醬汁加點水就能變成湯來喝，香氣與濃郁感依舊滿分，好吃程度不管是當地人還是旅客，都讓人忍不住排隊朝聖！



8. 武蔵 musashi 黑毛和牛博多牛

「武蔵 musashi 黑毛和牛博多牛」的和牛蓋飯真的香到爆！上桌時是完美的五分熟，想直接吃就吃，想多烤一下也沒問題，甚至還可以變成茶泡飯，搭配配料一起入口更升級！如果加上芥末醬，風味瞬間爆表。這家店人氣超狂，滿滿都是本地人在排隊。建議一開店就到，這樣完全不用排隊。當然，如果晚了點出發，也可能需要排一個小時，但咬下第一口的瞬間，你會覺得「值了！」

9. 麺屋 いしヰ

「麺屋 いしヰ」烏龍麵每日限量100碗，而且只在中午營業，想吃就得早點出發！這次點了招牌的明太子黃油烏龍麵和培根奶油烏龍麵，店家自製的烏冬麵口感超Q彈，調味也相當濃郁，每一口都滿滿香氣。強烈推薦一定要單點炸物，像是炸蝦、溏心蛋，尤其是雞胸肉天婦羅，嫩而入味，完全顛覆對雞胸肉的印象，第一次吃到這麼好吃的雞肉天婦羅，絕對會讓人回味再三！

10. かねかつ食堂 Kanekastu Shokudo

這家かねかつ食堂Kanekastu Shokudo位在福岡柳橋連合市場，Google評分高達4.8，走進去就能感受到滿滿海鮮新鮮感，預訂方式超簡單，直接Walk-in就能吃到。龍蝦肉新鮮又大塊，口感Q彈飽滿，搭配大鮑魚一起吃，味道更升級！價格也相當合理，一隻只要3600日圓，而且吃起來速度快，不會浪費太多時間。唯一小缺點就是，一隻龍蝦吃完還會覺得「不夠爽！」適合天婦羅控、海鮮迷，或者逛完薬院Citywalk想大快朵頤的你，絕對不能錯過這家！

以上就是本次推薦給大家到福岡必吃的10家神級美食，不吃真的會後悔！

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