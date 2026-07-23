福岡天神逛街地圖｜商圈6大購物點+6大美食推薦　附一日遊行程

來福岡不知道要怎麼逛嗎？天神商圈一次滿足你所有吃喝玩樂需求，今天FunTime小編帶你逛天神，所有好看、好逛、好吃的寶藏地圖通通不藏私。



如果有還在規劃福岡行程的人，這篇絕對要收藏，讓你的福岡之旅輕鬆又充實！

天神交通

從各地區到天神

福岡機場出發：「福岡空港站」搭乘地下鐵機場線⭢「天神站」（約11分鐘）

博多站出發：「博多站」搭乘地下鐵機場線⭢「天神站」（約5分鐘）

太宰府出發：「太宰府站」搭乘西鐵太宰府線⭢「西鐵二日市站」轉乘西鐵天神大牟田線⭢「西鐵福岡（天神）」

福岡機場到天神：HEARTS AIRPORT BUS

路線：福岡機場國際線 ↔ 博多車站 ↔ 天神

車程：天神約35分鐘

車資：600日圓

營運時間：09:00-22:55

班次：約1~3小時一班車



天神景點

1. ACROS 福岡

ACROS福岡有「都市花園」的美稱。由阿根廷建築師Emilio Ambasz設計，將福岡市以永續發展的理念打造成一棟綠建築，建築物內包含音樂廳、國際會議中心、展示中心等多功能的活動空間。最吸睛的亮點是14層樓高的「階梯式植物花園」，超過35,000株植物在城市中心形成一片療癒的綠洲。登上高處，還能俯瞰福岡市景！

ACROS 福岡

交通：搭乘地下鐵空港線至「天神站」16號出口，步行3分鐘

地址：福岡縣福岡市中央區天神1丁目1番1號

營業時間：7:00-22:30



2. 警固神社

鬧區中的神社，與周圍繁忙的城市節奏形成有趣對比。地理位置絕佳，就在天神商圈附近， 逛街途中也能順路參拜。神社供奉著八十禍津日神、神直日神和大直日神，這三位神明是被認為能夠保護人們免受罪惡、穢污、疾病和災難的侵害。警固神社的御守種類豐富，顏值又高，讓人忍不住買回家收藏～非常推薦在逛街之前先到神社晃晃，參拜、拍照、打卡一次完成，為一天的行程開啟好心情！

警固神社

交通：搭乘地下鐵「天神站」，步行3分鐘

地址：福岡縣福岡市中央區天神2-2-20

營業時間：06:30-18:00



天神購物

1. 天神地下街

天神地下街作為九州地區最大的地下購物街，也是天神商圈重要交通樞紐，直通多棟百貨與地鐵通道，商家高達300多間，整體裝潢精美又明亮，如果不特別說是在地下街，還以為是在哪個百貨呢！除了必逛的藥妝店、美食街，天神地下街還有日本在地大超市AEON，晚餐時間都有超多不一樣的折扣可以挖寶～下雨天、炎熱天氣也能安心逛街，完全是來福岡不能錯過的行程之一。

天神地下街

交通：搭乘地下鐵空港線至「天神站」直接連通、七隈線至「天神南站」步行2分鐘

地址：福岡市中央區天神2丁目地下1-3號

營業時間：10:00-20:00（每間店營業時間不同）



+ 2

2. 福岡PARCO

想找基本款又好搭的日系品牌，來PARCO準沒錯！這裡主打年輕族群路線，從時下流行服飾、配件到生活小物一應俱全，不管是帶小孩一起逛，還是和朋友結伴同行，絕對不會空手而回！更讓人驚喜的是，九州唯一的蠟筆小新專賣店也在PARCO！除了各種可愛到犯規的周邊商品，還有福岡限定款～如果你是小新的鐵粉，這一站不衝真的會後悔！

福岡PARCO

交通：搭乘地下鐵空港線至「天神站」7號出口直達

地址：福岡県福岡市中央區天神2丁目11-1

營業時間：10:00-20:30



3. 大丸百貨

大丸百貨每個檔期都會推出超多好康折扣，想撿折扣的人，一定要排進行程裡！最方便的是，這裡就能買到日本機場的人氣伴手禮，完全不用在機場跟人潮擠來擠去，不但選擇齊全，也不用擔心熱門商品被掃光的問題。另外，退稅也能直接在百貨內一次搞定，對旅客來說真的超級方便。

大丸百貨

交通：搭乘地下鐵七隈線至「天神南站」直接連通、機場線至「天神站」5分鐘

地址：福岡市中央區天神1-4-1

營業時間：10:00-20:00



4. Mina 天神

Mina天神百貨來天神絕對要排進行程裡！這裡集結了九州最大規模的UNIQLO、整整一大層超好逛的LOFT，還有九州唯一的全系列GU，光這幾間就足夠讓人逛到失心瘋～從服飾、生活雜貨到文具、美妝通通買得到，而且動線超好逛，一走進去就很難空手離開。小編原本只打算「稍微逛一下」，結果一回神時間直接消失好幾小時，手上的戰利品默默越堆越多。

Mina 天神

交通：搭乘地下鐵機場線至「天神站」，步行約3分鐘

地址：福岡市中央區天神4丁目3-8

營業時間：10:00-20:00



5. KIDDY LAND

位在福岡PARCO本館6樓的KIDDY LAND，保證讓所有喜愛卡通IP角色的人失心瘋！三麗鷗、吉伊卡哇、寶可夢、米飛兔、迪士尼，想找什麼角色這裡都有！店鋪入口常常會依照檔期設置不同角色的拍照打卡區，隨便拍都超萌～商品種類更是齊全，應有盡有，而且價位相當親民，時不時還有限定款，喜歡這些萌小物的人，一定要把KIDDY LAND排在必逛清單！沒來會後悔啊～

KIDDY LAND

交通：搭乘地下鐵空港線至「天神站」7號出口直達

地址：福岡市中央區天神2-11-1

營業時間：10:00-20:00



6. 唐吉訶德 福岡天神本店

唐吉訶德大家肯定都不陌生吧～而福岡天神店是24小時營業，在日本多數百貨公司晚上八點左右就打烊的情況下，這裡簡直就是夜貓族與購物狂的救星！如果白天還沒逛夠，晚上直接來唐吉訶德繼續挖寶就對了。總共六個樓層，沒安排個兩個小時真的逛不完。最棒的是，這裡時不時還能使用優惠券，再加上免稅折扣，價格簡直甜上加甜，超級划算！

唐吉訶德 福岡天神本店

交通：搭乘地下鐵機場線至「天神站」下車，步行約9分鐘

地址：福岡縣福岡市中央區今泉1-20-17

營業時間：24小時



天神美食

1. 葫蘆壽司

葫蘆壽司是天神商圈相當有名的排隊名店，以高CP值、食材新鮮聞名，不少在地人和觀光客都會特地前來用餐，雖然常常需要排隊，但翻桌速度快，很值得一試！壽司選擇很豐富，從基本款的鮭魚壽司、烤鰻魚壽司到當季海鮮都有。而且店家提供中、英、日以及韓文菜單，就算不會日文也能無障礙點餐。如果你正在天神逛街，想找一間好吃不傷荷包、又不怕踩雷的壽司店，葫蘆壽司值得列入清單！

葫蘆壽司

小編小提醒：店家只開放現金付款，一定要帶夠錢喔！

交通：搭乘地下鐵機場線至「天神站」下車，步行約5分鐘

地址：福岡県福岡市中央區天神2-10-20 2F、3F

營業時間：11:30-14:30、17:00-20:30



+ 2

2. 博多牛腸鍋大山 ONE FUKUOKA BLDG. 店

嚴選九州產日本國產牛小腸，油脂飽滿卻不膩口，這就是大山牛腸鍋美味的靈魂所在！湯底提供經典的味噌口味、店家獨家調配的醬油口味，以及清爽順口的水炊風味，任一種湯底搭配燉軟的韭菜、豆腐與高麗菜，堆疊出豐富口感與香氣，讓人忍不住一口接一口。小編大推必點的 「大山套餐」，一次就能品嚐店內精華：招牌牛腸鍋、馬肉刺身拼盤、醋牛內臟，以及具博多特色的明太子山藥沙拉。想完整體驗博多牛腸鍋的魅力，「大山套餐」絕對是不容錯過的首選！

博多牛腸鍋大山 ONE FUKUOKA BLDG. 店

交通：搭乘地下鐵機場線「天神站」，步行約3分鐘

地址：福岡県福岡市中央區天神1-11 ONE FUKUOKA BLDG. B1F

營業時間：11:00-23:00

小編小提醒：如果不吃牛肉，或是對牛腸口感較不習慣，也提供豬五花肉作為替代選擇。



3. 博多拉麵ShinShin 天神本店

來日本沒有不吃拉麵的理由！「博多Shin-Shin拉麵」就是最經典的拉麵，只有叉燒肉、黑木耳、蔥花，別看配料簡單，靈魂全在湯頭！濃郁卻完全不油膩，膠質感恰到好處，入口滑順、，喝到最後一口也不覺得負擔。細麵吸附湯汁，每一口都是標準的博多風味，難怪不分平假日總是大排長龍。

博多拉麵ShinShin 天神本店

交通：搭乘地下鐵空港線至「天神站」4號出口，步行約4分鐘

地址：福岡縣福岡市中央區天神3-2-19

營業時間：11:00~03:00（週二三公休）



4. 大砲拉麵

來福岡除了大家熟知的Shin Shin，其實「大砲拉麵」也是許多在地人和老饕超愛的豚骨拉麵名店！還沒踏進店裡，濃厚的豚骨香氣就先迎面而來，雖然第一次聞可能會有點震撼，但這股濃郁味道其實正是博多豚骨拉麵最道地的特色～小編超推薦直接點經典豚骨拉麵，店家每天都會把前一天的老湯加入新湯中繼續熬煮，讓整體湯頭香氣超濃！建議先品嚐原味，感受最純粹的豚骨香，之後再加入蒜泥和辣椒粉，整碗拉麵立刻又變成另一種截然不同的風味。除了拉麵之外，他們家的炒飯小編個人超喜歡，炒得粒粒分明還帶著超香鍋氣，再搭配醬菜一起拌炒，鹹香夠味又涮嘴！

大砲拉麵

必吃推薦：招牌豚骨拉麵、炒飯

交通：地鐵「天神站」8號出口，步行約8分鐘

營業時間：10:30-22:00



5. 元祖博多明太重

元祖博多明太重，被公認為「明太子控的朝聖名店」福岡作為明太子的發源地，這一家怎麼能錯過！店內人氣招牌套餐：「明太重（明太子飯）」整條明太子霸氣鋪在白飯上，外層微微炙燒，香氣瞬間爆發，搭配特製醬汁與海苔，一口下去就是幸福感滿滿～「明太煮沾麵」沾醬使用超過十種蔬菜熬煮湯頭，蔬菜鮮甜味結合明太子的鹹香微辣，麵條沾著吃超涮嘴！

元祖博多明太重

小編小提醒：兩款都可以調整辣度，不吃辣的人也能安心享用

交通：搭乘地下鐵空港線至「天神站」16號出口，步行1分鐘

地址：福岡縣福岡市中央區西中洲6-15

營業時間：7:00-22:30



6. 燒肉Sudo春吉

想在福岡吃點高級燒肉？燒肉Sudo春吉是第一首選！全程專人代烤服務，店內套餐內容相當有誠意，含多種不同部位的肉品，以赤身肉為主，吃得到肉本身的甜味與口感，不會過於油膩。從烤功到肉質都很穩定，每一口都能感受到細節與水準。雖然套餐價格不是走平價路線，但燒肉Sudo春吉的品質絕對讓你持續回味～

燒肉Sudo春吉

交通：搭乘地下鐵七隈線至「天神南站」，步行4分鐘

地址：福岡縣福岡市中央區春吉3-11-19

營業時間：12:00-22:00



福岡天神一日遊行程

早上先去「ACROS 福岡」，爬上那個超有名的綠色階梯屋頂看風景，接著走去旁邊的「警固神社」參拜一下；中午直接吃福岡必吃的「博多牛腸鍋大山」，濃郁又暖胃。下午就一路開逛，從「天神地下街」開始逛到「福岡PARCO」、「Mina 天神」，幾乎都在同一區，動線超順。晚上去吃平價又好吃的「葫蘆壽司」，最後再衝「唐吉訶德」掃貨，把零食跟伴手禮一次補齊，整天下來幾乎都用走的就能完成，很適合第一次來福岡的人照著玩。

早上：ACROS 福岡、警固神社

午餐：博多牛腸鍋大山

下午：天神地下街、福岡PARCO、Mina 天神

晚餐：葫蘆壽司

晚上：唐吉訶德



福岡天神常見問題

福岡住宿適合選在天神還是博多？ 【天神】：適合喜歡走路就能到商圈逛街的人，周邊也有許多百貨公司以及天神地下街，聚集了很多平價日本品牌。

【博多】：則適合有規劃要到其他縣市遊玩的人，博多車站是九州的重要交通樞紐，不論是搭新幹線前往由布院、熊本、鹿兒島，或是搭JR、地下鐵往機場都非常方便，對於行程會跑比較遠、拉行李移動頻繁的人來說更省時間。 天神行程怎麼排比較順？ ACROS 福岡⭢警固神社⭢【午餐】博多牛腸鍋大山⭢天神地下街⭢福岡PARCO⭢Mina 天神⭢【晚餐】葫蘆壽司⭢唐吉訶德 天神有哪些必逛的品牌？ 小編推薦幾個日本知名品牌，以及旅客們都愛逛的店！UNIQLO（九州最大規模）、GU（九州唯一全系列）、Disney Store、LoFt、KIDDY LAND、TENJIN CHARA PARK、唐吉訶德、蠟筆小新專賣店。

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【福岡天神逛街地圖】天神商圈購物、美食路線一次看懂】