福田口岸免費巴士｜新路線直達4商場！卓悅中心+深圳之眼｜附班次

北上｜福田口岸免費巴士｜深圳交通｜港人北上再有新福利！有商業集團推出「福田口岸遊客專屬巴士」，全程免費接駁服務。福田口岸過關後，即可無縫直達福田市中心四大熱門購物商場！想知巴士班次、中途站、如何換免費乘車券？即睇下文！



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福田口岸免費巴士｜免費直達福田四大商場

港人北上深圳消費熱潮持續升溫，交通便利度成為各大商場搶客的關鍵。有商業集團聯乘深圳巴士集團推出全新的「福田口岸遊客專屬巴士」，提供完全免費的穿梭巴士服務！各位旅客由福田口岸出關後，即可享$0直達福田市中心四大核心購物商場。

福田口岸免費巴士｜卓悅商場｜途經甚麼地點？

專線由福田口岸漁農村公交站出發，途經多個熱門商場，包括福田・卓悅INTOWN、卓悅中心One Avenue、深圳之眼購物中心以及卓悅滙購物中心等，最後再循環返回福田口岸。

福田口岸免費巴士｜巴士班次？

巴士服務主要於9月份的逢周六及周日營運，每日於福田口岸提供三個發車班次，分別為上午10時、下午3時及傍晚6時 。

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福田口岸免費巴士｜如何獲免費乘車券？

乘客只需於微信搜尋「悅in卓越」小程序並註冊成為會員，即可免費領取乘車券作為搭乘憑證。主辦方提醒，乘車券逾期、跨日或跨班次均為無效，而大巴有42個座位，採用先到先得制，建議乘客提前5至10分鐘到站等候。

福田口岸遊客專屬巴士

發車日期︰9月逢周六及周日

發車時間︰10am、3pm、6pm

途經車站︰福田口岸 → 園花路口 → 福田・卓悦INTOWN → 卓悦中心One Avenue → 深圳之眼購物中心 → 卓悦中心One Avenue → 福田・卓悦INTOWN → 園花路口 → 福田口岸

車費︰全免

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