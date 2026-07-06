福田美食｜深圳唯一全球星級川菜　必試首創川東煮＋板前川式串串

「板前川菜」來了，廚師在眼前做菜，端到你面前。



0距離現做，全店僅12個板前位

面對面現做，4大板塊：煮、蒸、炸、烤

最近風很大的「板前川菜」，深圳也能吃到了，就在福田COCO Park。傳統川菜用板前形式呈現，「一菜一格，百菜百味」，近距離感受「煮、蒸、炸、烤」四種川菜技法。板前位僅12個，可能會成為最近想嚐鮮的食客們最搶手的座位了。

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1. 首創川東煮，板前限定

這道創新菜品是他家的原創首發，幾乎桌桌必點。大廚每日現熬藤椒湯底，猛火快煮新鮮的牛肚、肥腸、牛肉丸、四川雪魔芋、珍珠菌等食材。

還沒端上桌香味就已經撲鼻，食材掛滿湯汁，非常入味，吃起來椒香四溢，口感爽脆。（這道菜目前只在福田COCO Park店能吃到）

2. 小籠鮮粉蒸肉

粉蒸肉以「麻辣鮮香、軟嫩不柴」著稱，牛肉每日到店現切，小籠板前現蒸。牛肉鮮嫩裹着油潤麻辣的米粉，椒香四溢，口感肥而不膩，糯嘰嘰的超送飯。

3. 板前川式串串

板前生起炭火，直接把川式燒烤的煙火氣搬來了。

目前供應3款肉類的串串，雞脆骨、牛肋條和羊肉串，都是新鮮到店的肉類現串，全部都現點現烤，搭配芥末醬或是秘製的幹碟，口感各具特色。

川式漂亮飯，這店都能吃到了

1. 糖醋脆皮海鱸魚

脆皮鱸魚是川菜裏的「功夫菜」，鮮活直送到店的海鱸魚，當天現殺。魚炸至金黃酥脆，澆入慢火熬製的酸甜糖醋汁，形成「汁裹肉、肉隔汁」的獨特口感，吃起來酸甜醇厚，不掩魚鮮，口感外脆裏嫩。

2. 椒鹽鍋巴提拉米蘇

這道創意十足的甜品，一定不能錯過。濃郁的提拉米蘇搭配椒鹽鍋巴的脆爽鹹香，將提拉米蘇挖在鍋巴上，一起送入口中，鹹甜在口中交織，感受酥軟口感的交替。

3. 三絲空氣春捲

肉絲搭配豆芽、香菇、韭黃製成三絲餡，包入春捲之中，剛炸好出鍋的空氣春捲，外皮酥得掉渣，內餡鹹香入味，頂部擦上檸檬碎，清香解膩，滿口酥香。

4. 熗鍋雞米花

將川式宮保味型結合炸雞，就有了這道集香、辣、酥、脆於一身的創意菜。雞塊外裹金黃脆殼，內裏鮮嫩爆汁，裹滿宮保醬汁，吃起來外酥裏嫩，而且雞肉無骨，一口一個根本停不下來。

5. 燒椒茄子拌鹿茸菇

自制的燒椒醬，焦香濃郁，與手撕茄子的軟糯、鹿茸菇的脆嫩相融，非常融合。入口層次分明，鹹鮮微辣，適合作為開胃菜，也十分送飯。

6. 招牌老罈子

每桌必點的老罈子，選用當季時蔬泡製，經老罈子天然發酵而成。搭配無骨鳳爪，酸爽脆口，層次豐富，適合送飯佐餐，解膩開胃。

7. 手作粟米糕

每日現磨粟米漿，手工塑形成粟米的形狀。口感蓬鬆細膩，吃起來清甜不膩，適合作為佐餐小吃，亦或者直接作為主食也合適。

8. 解膩解辣，川菜搭子👇👇👇

3大招牌，賣了28年，深圳川菜代表▼▼▼

1. 招牌毛血旺

12味天然香料入湯，每日手工炒料，與五葷五素配菜融合。新店以板前大鍋出品，面對面感受川菜的熱辣温度。

2. 水煮鮮牛肉

店裏的銷量TOP，鮮牛肉汆燙維持嫩度，起鍋撒辣椒麵滾油炙淋，滋啦作響間激發香辣濃郁。

3. 水煮活鱸魚

將經典川式水煮魚的食材換成更輕盈鮮香的海鱸魚，點睛之筆是最後澆一勺滾燙的辣椒油，也是店裏一直熱賣的老底子川菜。

新店板前吧枱，一人食更鬆弛

提起深圳川菜，深圳小孩一定想到「巴蜀風」，每日堅持從成都空運巴蜀大地應季食材到深圳，是從小吃到大的川菜館，最近，巴蜀風迎來了28周年。

28周年，新店「巴蜀院壩」

巴蜀風．福田COCO Park店特設一人食就餐區，環繞在板前料理區，能近觀做菜的儀式感。在這裏，一個人也能安靜地吃飯，亦或是結交新的飯搭子。

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上榜「全球星級川菜餐廳」，深圳5家店

巴蜀風除了是28年深圳老字號，福田COCO Park店還曾於2024年上榜「全球星級川菜餐廳」top20，這個薈萃了世界頂級川菜大師的創意與傳統技藝的川菜榜單，巴蜀風也是深圳唯一入選的品牌。

巴蜀風，全深圳有5家門店，每家店都以川渝地域特色為靈感，將傳統與現代元素融合，打造出濃厚的巴蜀氛圍，在這裏吃飯，感受熱鬧的市井煙火氣，巴適得板。

巴蜀風．傳味川菜

人均：108元人民幣

福田COCO Park店地址：福田區福華路星河COCO Park3樓L3-011-012商鋪

營業時間：11:00-14:30、17:00-21:30

電話：0755-82035661

巴蜀風．其他門店：

巴蜀風．地道川菜（總店）地址：福田區振興路桑達405棟1-2樓

電話：0755-83246874

巴蜀風．山外川（萬象天地店）地址：南山區深南大道華潤置地大廈D座L3層NL309商鋪

電話：0755-86129366

巴蜀風．地道川菜（卓悦匯店）地址：福田區中康路卓悦匯購物中心南區5樓501

電話：0755-86630086

巴蜀風月．地道川菜（寶安店）地址：寶安區羅田路君逸世家C座2樓201-215號

電話：0755-21500302

*目前部分板前出品菜品、板前形式用餐及部分菜品（烤串/炸物/川東煮）僅福田COCO Park店提供

