福田口岸全攻略｜過關流程＋13大商場/超市＋免費口岸巴士一文看

福田口岸全攻略｜深圳消費便宜、美食選擇豐富，周末北上幾乎是大多數人的日常。對於從未有北上經驗的朋友來說，不知如何入手？今次《香港01》好食玩飛記者就幫大家整理了福田口岸出入境的四大要點，包括過關流程、交通攻略、免費口岸接駁巴士、周邊超市、商場，以及如何避開人龍，助大家規劃行程。即使你是北上新手，這篇懶人包都可以幫你玩得更盡興。



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福田口岸的開放時間是幾點？

深圳福田區的福田口岸與香港的落馬洲支綫管制站為一組「兩地兩檢」的關口，每日06:30-22:30期間開放。從香港經福田口岸北上，要先到落馬洲支綫管制站辦理出境手續。完成後，大家要經天橋跨越深圳河，才可抵達福田口岸辦理入境手續。

福田口岸在哪裡呢？如何過關呢？

福田口岸與香港「落馬洲支線管制站」相連，換句話平日乘坐港鐵到落馬洲，出站就可以步行到福田口岸。目前由於福田仍然是「兩地兩檢」的中港口岸，在落馬洲出境後，需跨越深港邊界的天橋，最後才到達口岸大樓。

前往福田口岸的交通方法有哪些？

福田口岸交通方法【1】專綫小巴 —— 最平！只需$10

專綫小巴75綫（小巴薈）

專綫小巴是前往落馬洲支綫管制站最便宜的交通工具只要$10，便能夠從市中心抵達管制站。不過，專綫小巴沒有行李架，未必適合攜帶大型行李的朋友乘搭。專綫小巴的詳情如下：

專綫小巴75綫

路綫：元朗（福康街） ↔ 落馬洲支綫管制站

主要途經地區：元朗市中心、凹頭、牛潭尾、新田

車費：$10

服務時間：

06:05-21:15（由元朗開出）

06:35-22:55（由管制站開出）

班次：10-20分鐘一班



專綫小巴44B

路綫：屯門站公共運輸交匯處 ↔ 落馬洲（新田）公共運輸交匯處

主要途經地區：杯渡路、震寰路、石排頭路、鳴琴路、田景路、青麟路、藍地交匯處、元朗公路、新田公路、新田迴旋處及青山公路

車費：$15.7

服務時間：

05:45至22:15（由屯門開出）

06:30至22:59（由落馬洲開出）

班次：15-20分鐘一班



專綫小巴79S

路綫：天水圍（俊宏軒） ↔ 落馬洲管制站（通宵服務）

主要途經地區：俊宏軒通路、天瑞路、天秀路、天葵路、天龍路、天城路、嘉恩街、天恩路、天榮路、天城路、天華路、天瑞路、天湖路、天耀路、天福路、朗天路、朗屏路、朗屏邨通路、朗屏路、鳳池路、屏會街、元朗安寧路、媽廟路、青山公路（元朗）、朗日路、青山公路（元朗）、博愛交匯處、元朗公路、新田公路、新田交匯處、落馬洲路、青山公路（新田）、新田交匯處、新深路及落馬洲管站

車費：$14.6

服務時間：23:10至05:40（由天水圍開出）／00:00至06:30（由管制站開出）

班次：10-15分鐘一班



專綫小巴616S

路綫：旺角 ↔ 落馬洲管制站

主要途經地區：西洋菜南街、旺角道、洗衣街、亞皆老街、窩打老道、獅子山隧道、獅子山隧道公路、沙田路、大埔公路沙田段、吐露港公路、粉嶺公路、新田交匯處及新深路

車費：$25

服務時間：22:25至05:30（由旺角開出）／23:05至06:30（由管制站開出）

班次：5-15分鐘一班



福田口岸交通方法【2】專營巴士 —— 最密10分鐘1班

九巴B1綫（九巴）

除了專綫小巴之外，九巴亦設有路綫由元朗區前往落馬洲支綫管制站。九巴B1綫由天慈開出，設有轉乘優惠，多班車由配備行李架的巴士行駛，最密10分鐘1班。大家從多區以八達通乘搭指定路綫到元朗廣場、天祐苑、新田運輸交匯處、形點等B1綫經的車站，能以優惠價，甚至免費轉乘B1綫北上。轉乘優惠及免費轉乘服務的詳情可參閱九巴官方網站。

九巴B1綫

路綫：天慈 ↔ 落馬洲支綫管制站

主要途經地區：天水圍市中心、元朗、新田

車費：$15.3

服務時間：05:40至21:15（由天慈開出）／06:40至22:55（由落馬洲站開出）



福田口岸交通方法【3】永東跨境巴士

如果大家想直達福田而非福田口岸，你可以選擇由香港多個地區乘坐永東跨境巴士至深圳福田印力中心，車程為1至2小時，單程價格範圍$65至$150。到站後，即可於福田印力中心附近的地鐵僑香站轉乘或其他交通工具前往至深圳各區。

香港上車點

九龍區：

旺角油麻地

鑽石山荷里活廣場

尖沙咀中港城

啟德體育園



新界區：

沙田希爾頓中心

荃灣如心廣場

荃灣愉景新城



離島區：

香港國際機場1號客運大樓M05櫃檯



其他：

深圳灣口岸



福田口岸交通方法【4】港鐵 —— 即日來回省$6！

東鐵綫列車（資料圖片）

落馬洲支綫管制站連接港鐵落馬洲站，大家乘東鐵綫到落馬洲站後，便能在出閘後直達管制站，相當便捷。

即日至2026年9月30日，使用成人八達通及樂悠咭（60至64歲）的乘客，只需先經落馬洲站前往深圳，同日回程時乘深圳地鐵4號綫至福田口岸站，出閘前用同一張八達通拍「港鐵特惠站」，然後經落馬洲站返港，可享$6車費優惠。

指定優惠換領點：

~深圳地鐵4號綫福田口岸站 （即福田港鐵特惠站）

~深圳地鐵4號綫福民站

~深圳地鐵1號綫會展中心站

~深圳地鐵13號綫深大站



經落馬洲站出站北上深圳相當便捷。（資料圖片）

福田口岸交通方法【5】高鐵

除了港鐵外，你也可以選擇由香港西九龍站乘坐高鐵至深圳福田高鐵站，車程約14分鐘。到站後，即可於福田高鐵站連接至福田地鐵站的行人道，轉乘至深圳地鐵或其他交通工具前往至深圳各區。

路綫：香港西九龍站 ↔ 福田口岸

服務時間：07:01-23:00

車費：成人 $78起／小童 $39起

班次：5-15分鐘



由香港西九龍站乘坐高鐵至深圳福田高鐵站，車程約14分鐘。（網上圖片）

福田口岸交通方法【6】的士 —— 屯門/馬鞍山可選綠的

乘搭市區的士（「紅的」）或新界的士（「綠的」）均能前往落馬洲支綫管制站。由於新界的士的收費較市區的士便宜，大家若由天水圍、屯門、大埔或馬鞍山等新界地區出發，可乘搭新界的士以減低旅費。

福田口岸的免費巴士

福田歡樂購 直達皇庭廣場、COCO park

「福田歡樂購」口岸商圈免費接駁專線在周末及香港公眾假日期間運行，一出口岸就能乘坐2條新免費巴士線。巴士分為A線、B線，開往多個人氣商場，重點是票價免費！

福田歡樂購開往多個人氣商場。（深圳市公共交通管理局、深圳巴士集團）

「福田歡樂購」A線



褔田口岸通關時間：06:30-22:30

站點：福田口岸 ⇄上沙 ⇄ 中洲灣購物中心 ⇄深航大廈2 ⇄市眼科醫院

服務時間：周末及公眾假期 10:00-19:00

**可查看「車來了精準即時公車」微信小程式，了解即時線路資訊



「福田歡樂購」B線（循環線）

站點：福田口岸 → 卓悅中心 → 領展中心城／皇庭廣場 → COCO park → 平安金融中心 → 卓越INTOWN → 福田口岸

服務時間：周末及公眾假期 10:00-21:00

**可查看「車來了精準即時公車」微信小程式，了解即時線路資訊



福田口岸3大超市推介

福田口岸超市【1】沃爾瑪（福田花樣年社區店）——首家與小紅書聯名社區超市

沃爾瑪與小紅書聯合打造的首家「瑪薯社區店」，約500平方米精緻空間，圍繞「一日五餐」精選2,000款商品，生鮮、零食、日用品齊全，價格親民，店內很多「瑪薯」主題公仔、粉紫明亮的視覺設計，打卡拍照都很適合，買餸不用兜圈，10分鐘搞定。

地址 ：深圳市福田區沙頭街道金碧社區濱河大道

交通：深圳地鐵1號線 /7號線至車公廟站



福田口岸超市【2】新萬悅超市（中洲灣店）——必買金枕頭¥16.9一斤

萬悅超市是港人北上福田掃貨的平靚正之選，面積約數千平方米，設有現做熟食區與就餐區，可即買即食，該店還支持支付寶、微信、雲閃付，港人手機支付無障礙。空間明亮舒適、貨架整齊不擁擠，適合港人過關後補貨、買早餐或購買日常用品，鄰近商場餐飲豐富，購物後可直接用餐。還有生鮮區7A生蠔¥6.9一隻，泰國金枕頭榴蓮¥16.9一斤，價格是香港的五分之一。

地址：深圳市福田區濱河大道 9283 號中洲灣商場負二層

交通：深圳地鐵9號線至下沙B出口，或乘1/7號線至車公廟站



福田口岸超市【3】山姆會員商店（福田店）—— 囤貨必去

山姆會員商店隸屬美國沃爾瑪旗下，是會員制倉儲超市，需付260元人民幣年費辦理會員方可入場。山姆福田是2025年11月底翻新裝修店后，店內面積擴張，貨架高達9米，通道寬敞不擁擠，主打大份裝、高性價比，貨品覆蓋生鮮、凍品、零食、家電、進口商品等，應有盡有。

必買清單推介包括瑞士卷、招牌烤雞、牛肉卷、挪威三文魚、進口堅果、冷凍海鮮、烘焙點心，大份包裝適合家庭囤貨，價錢比香港的便宜一半。

地址：福田區香蜜湖街道農林路69號印力中心1-2樓

交通：福田口岸A2出口有免費接駁巴士，地鐵2號線僑香站A出口步行



福田商場10大推介

福田商場推介【1】福田星河COCO PARK——設兒童樂園、超過20間網紅食店

融合休閒公園和購物體驗的購物中心福田星河 COCO PARK，商場一共有6層，設有12條內街、8個中庭，面積更高達85,000平方米，而商場以文創、餐飲、零售為主，店舖十分多元化，吃喝玩樂一應俱全。另外，商場特設了兒童樂園，帶小朋友來放電也十分合適。

餐廳美食方面，商場亦進駐了不少人氣餐廳，當中更有超過20間網紅食店，如人氣梳乎厘GiGi、KUMO KUMO、西塔老太太、霸王茶姬及太二酸菜魚等等。

地址：深圳福田區福華三路

交通方法：於褔田站乘坐深圳地鐵至購物公園站C出口，步行約2分鐘



福田商場推介【2】皇庭廣場——必逛深圳超市盒馬鮮生

位於深圳核心商業區的皇庭廣場，是一個集購物、娛樂及美食餐廳的綜合商場。商場共有6層，總面積高達42,300平方米，加上交通方便，只要乘坐地鐵從福田口岸站到會展中心站，僅兩個站便可直達，加上餐廳選擇眾多，如經常大排長龍的東洞烤肉大排檔、人均不用$100的二把手燒烤，及日式料理燒鳥鐵板燒等。另外，於商場底層更有人氣大型超級市場盒馬鮮生，都是港人常去買手信或日常用品的地方，因此成為不少港人深圳到埗後，第一個必去的熱門商場。

地址：深圳市福田區福華三路118號

交通方法：於褔田站乘坐深圳地鐵至會展中心站C出口直達



福田商場推介【3】領展中心城——俄貨超市分店、常設港人消費優惠

領展中心城總面積達83,900平方米，匯聚多間人氣餐廳、購物、消閒、娛樂設施，無論唱K、按摩、夾公仔等港人熱愛活動都能在這裡找到，在零售方面，也有主打俄羅斯特產的超市俄貨集市分店，可在這裡買到各式各樣的俄貨。而商場亦鄰近高鐵福田站及地鐵會展中心站，地理位置優越。

此外，領展中心城由香港地產發展商領展規劃，配套更符合港人口味，不時還會有惠及港人的消費優惠，如出示回鄉證，或於商場登記做會員就能獲得餐廳8至9折的折扣，或贈送小禮品等等，加上與另一熱門商場OneAvenue 卓悅中心相毗鄰，所以深受港人歡迎。

地址：深圳市福田區福華一路3號

交通方法：地鐵 1/4 號線會展中心站B出口，步行約1分鐘



福田商場推介【4】One Avenue 卓悦中心——連接多個地鐵站、4間黑珍珠餐廳

One Avenue 卓悅中心於2019年開幕，總面積達30萬平方米，是深圳大型商場之一。商場分為四個購物區及一條中央大街。提供國際零售、主題餐飲、人文藝術、電影娛樂和親子社交的活動體驗。

想找美食的話，商場內有4間獲得有「中國版米芝蓮」之稱的《黑珍珠餐廳指南》推介的餐廳，包括珍庭潮州菜、天嶼水·茶蔬、新長福、漾亞·雍雅合鮮；另外還有人氣韓式烤肉店姜虎東白丁烤肉，以及熊貓燙火鍋。此外，商場連接深圳地鐵1號線崗廈站，距離福田口岸僅兩個站，還有地下街接駁會展中心及購物公園站，交通十分方便。

地址：深圳福田中心區福華路與金田路交匯處

交通方法：於褔田站乘坐深圳地鐵至會展中心站A出口，步行約5分鐘



福田商場推介【5】深業上城——打卡必去小鎮風建築商場

有別於其他深圳大型商場，走小鎮風格的深業上城，環境更為清幽及舒適，逛起來毫無壓力！而商場的其中一個特色，便是其紅、黃、白為主的外牆設計，處處都是打卡位，在任何角落都能找到拍出美照的機位，當中最多人打卡的便是商場天台。此外，商場齊集了300多個品牌及美食，例如創意川菜榕意·川味之美、鳳凰四季椰子雞及漁語魚酸菜魚新川菜等中菜館，都可在這裡品嚐得到。

地址：深圳市福田區皇崗路5001號

交通方法：地鐵10號線至冬瓜嶺站A出口，步行約3分鐘



福田商場推介【6】中洲灣 C Future City——teamLab常設館、動漫迷必去勝地

對藝術、潮流玩物有濃厚興趣的朋友，以「藝術、科技、自然」為主題的中洲灣 C Future City定必適合你。商場以「未來城市」為定位，佈置充滿未來感與藝術感，氣氛相當夢幻。商場除了集結眾多國際品牌服飾外，還有很多動漫玩具專門店，非常適合年輕人前往。另外不得不提的是，商場內有由日本藝術團隊teamLab打造的巨型立方體藝術裝置《水粒子世界與因人而現的漩渦》，在商場閒逛時也能順道參觀深圳的teamLab常設館。

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地址：深圳市福田區濱河大道9283號

交通方法：於褔田站乘坐深圳地鐵至下沙站B出口，步行約5分鐘



福田商場推介【7】KK One——周杰倫餐廳Mr.J Diner首店、日本家品店

與C Future City相互連接的商場KK One是一座集購物與娛樂於一身的商場，佔地面積約10萬平方米，以零售和餐廳為主。商場除了潮流服飾之外，還有大型的家品店及家具店，不少更是來自日本，性價比高且選擇多。而商場亦有親子友善的設施，如親子遊戲坊、電子遊戲中心等，很適合帶小朋友來放電。另外不得不提的是，於大眾必吃榜榜上有名的犀先生·燒肉，以及周杰倫的餐廳Mr.J Diner首間分店也在這裡！

地址：深圳市福田區濱河大道9289號

交通方法：地鐵 9 號線下沙站B出口，步行約3分鐘



福田商場推介【8】東海繽紛天地——網紅咖啡店、鄰近錕鵬卡丁運動中心

東海繽紛天地共有4層，提供潮流購物、休閒娛樂、特色飲食、生活配套等多種類別的選擇。此外，商場鄰近就有適合親子玩樂的錕鵬卡丁運動中心，步行約5分鐘路程便可到達，十分方便。而深圳目前唯一一家供應輕食的網紅咖啡店store by.jpg，就在東海繽紛天地，可順道去歎咖啡及打卡影相。在人流方面，東海繽紛天地亦相較其他商場少人，如不喜歡擁擠的感覺，這個商場便是不錯的選擇。

地址：深圳市深南大道7888號

交通方法：地鐵 7 號線農林站A出口，步行約7分鐘



福田商場推介【9】平安國際金融中心——360度俯瞰深圳城景

平安國際金融中心由地鐵福田口岸站出發，僅3個站便可到達，非常快捷。 而平安國際金融中心除了可吃飯行街之外，其一大特色便是可以乘坐多媒體OLED觀光電梯，以每秒10米的超高速直達547.6米的觀光層，可360度俯瞰深圳城景！無論是日落時份，還是在晚霞時間來觀賞都有不一樣的體驗，是深圳近年新興的打卡勝地。

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地址：深圳市福田區福田街道福華四路16號

交通方法：地鐵1/3 號線購物公園站D出口直達，步行約5分鐘



福田商場推介【10】水圍1368文化街區——廣府風情騎樓建築打卡一流

水圍1368文化街區是由一條600年歷史的村落「水圍村」重建而成，街區被改成了具有廣府風情的騎樓，非常有地方特色。而前往水圍1368文化街區也十分方便，於皇崗村站B2出口步行7-10分鐘便能到達。街區亦云集各式各樣的餐廳、酒吧、cafe、甜品店、茶飲店、手作店等小店，當中推介一家半開放式的意大利餐廳Cyclus Craft Kitchen，不但價格便宜，而且配合周遭騎樓建築，令氛圍更加浪漫，打卡拍照一流。

地址：深圳市福田區皇崗公園一街水圍村145棟

交通方法：於褔田站乘坐深圳地鐵至福民地鐵站B出口，步行約10分鐘



福田口岸回程避人龍4大貼士

福田口岸回程避人龍貼士【1】避開惡魔時間

根據過往的經驗，大批港人通常會在假期的最後一天下午4時至晚上9時集中返港，導致各大口岸在該時段面臨崩潰。建議大家如果選擇長假期北上，建議最好將回程時間提早至中午1時前比較安全。

福田口岸回程避人龍貼士【2】善用官方App實時監察人流

不要盲目跟著人群衝向同一個口岸！出發前，記得先下載並查看相關官方應用程式。首先是入境處App，可讓大家見到「陸路邊境管制站等候狀況」，每隔15分鐘更新一次，分為「正常（少於15分鐘）」、「繁忙（少於30分鐘）」及「嚴重擠塞（30分鐘以上）」。下載入境事務處App：iOS下載｜Android下載

另外推介大家下載香港出行易App： 隨時查看前往各口岸的本地公共交通（如B2、B3X等巴士）的班次與排隊情況。

福田口岸回程避人龍貼士【3】提早購高鐵票

乘搭廣深港高鐵直達西九龍站是不少人的首選，但假期最後一天的回程高鐵票往往極速售罄。記者強烈建議大家提早透過12306網站或香港MTR高鐵網站買定回程車票，切忌抱著去到車站才買的心態。

預早買定高鐵車票也是自保其中一個方法。（資料圖片）

福田口岸回程避人龍貼士【4】靈活使用其他口岸

如果真的很不幸，你已經身處排隊現場，發現「打蛇餅」完全不動，或者眼看要錯過關門時間，便要考慮其他自救方案。參考上次經驗，如果大家在其他口岸（如福田或深圳灣）衝關失敗，可立即叫內地的士或網約車直奔皇崗口岸。由於皇崗口岸是全天候24小時通關的，過關後有全天候的跨境皇巴士前往落馬洲轉車站，屆時再轉乘通宵巴士（新界/市區）或的士，便能安全回到香港。

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