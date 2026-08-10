深圳福田「咖啡村」5間推介　梅子露冷萃/摩卡　歎啡逗貓享受靜謐

下雨天，在新洲避雨、喝咖啡（劃重點：都在沙圍地鐵站附近）



深圳Cafe推薦

1. LOOMING COFFEE：LOOMING鹿鳴，是店主的名字

下雨天，店裏店外都是舒適區

下雨天到店，尤其喜歡LOOMING這裏外擺區臨街的設計，連接了戶外又有屋檐遮擋，可以靜坐聽雨，感受雨天干淨的街道。

二層是小閣樓，也很受歡迎

改造樓梯，開闢烘豆室，保留小閣樓，整個店內空間，由鹿鳴根據自己的構想設計而成。

走上二樓，閣樓給予的私密感，讓客人們自覺降低聊天聲，也為喜靜的客人守住了一片寧靜之地。（不過周末實在是火熱，可能就是另一番景象了。

「陳奕迅」含量過高

鹿鳴是不折不扣的陳奕迅迷，收集了各個時刻的陳奕迅，那些屬於Eason青澀的、日常的、高光時刻，隱藏在店內各個空間，等待另一位陳奕迅愛好者隨機發現。

店裏循環的歌單，自然也是陳奕迅了。

+ 1

特調．偏愛咖啡與酒的結合

作為一家日咖夜酒的全日咖啡館，店裏的特調也偏愛咖啡與酒的結合，從名字就能感知風味的梅子露冷萃，以金酒為基酒融合士多啤梨果醬特調而成的士多啤梨夢露，喝起來清爽酸甜。

Loomingcoffee

交通：沙尾站D口

營業時間：周一至周日 8:00-次日24:00

tips：可帶寵物，二樓可包場



2. OOO：從景田到新洲，還是那隻貓

獨棟、小三層

從景田翠葉道搬到新洲三街，OOO作為社區咖啡館，一直像一個小小避風港的存在。

每一層畫風都不一樣

一樓的廊道位，短暫落座的同時，可以與咖啡師面對面交流。二樓有種不加修飾的文藝感，適合4人小聚的長桌，作為辦公位也很友好。三樓沒有牆壁只有窗戶，收穫了敞亮的新洲街景。

「最愛的還是擼貓位」

還有一些人，沒有固定座位，主打一個「貓貓在哪我在哪」。

從景田一同搬來新家的橘貓「保安」，今年4歲了，會抓鳥會看家，還很社牛，是熟客的重點關注對象。黑貓「黑仔」則要社恐一些，生人勿抱。

店裏有許多「規矩」

寫在牆上的明文規定，大多是為了照顧店裏的寵物（諸如「請隨手關門」，這很重要很重要很重要。

還有一些公益性質的活動，例如與鄉村學生書信交流、拿一本書換半價咖啡（拼配拿鐵/美式）、帶寵物或自帶杯減3元等，到店參與，長期有效。

日式焙茶布丁＆combo

日式焙茶布丁被很多人安利，質地比蛋糕輕盈許多，入口滑嫩，有明顯的奶香和茶香。Combo以黑咖和奶咖將一款豆子呈現出截然不同的口感，也是不會出錯的嘗試。

ooo coffee shop(新洲店)

交通：沙尾站D口

營業時間：周一至周五 9:30-18:30，周六至周日 9:30-19:30

tips：

1. 帶寵物減3元，其中寵物不限於貓貓狗狗

2. 用於交換的書籍最好是適合咖啡店閲讀的文學類，不希望收到教輔材料、成功學。部分適合6-12歲閲讀的將捐贈給希望小孩的孩子們。



3. Ego：村裏的街角咖啡店

美式復古小屋

Ego藏於新洲祠堂村，轉角的位置和深色磚牆立面，讓咖啡店在一眾居民樓裏跳脱出來。

進入店內，木質裝潢和做舊的工業風設計，都在昏黃的光線下散發着復古氛圍。

隱藏的小酒館

不同於那些盡顯開放的咖啡館，這裏洞穴般的隱秘感，讓社交變得更加自然。牆角的酒頭與酒櫃，告訴大家這裏也是一家小酒館。

試了一下車釐子康普茶，這是一款通過特殊工藝發酵而成的「酒頭康普茶」，融合了茶香，又有輕微的酒精風味。

美式熱狗套餐

與咖啡館相連的另一個獨立空間，主營美式小吃，有着同樣格調的復古風格。店內推出的單人套餐人氣很高，內含美式咖啡、美式薯條、美式經典熱狗。熱狗為現烤，鹹香多汁的香腸搭配酸黃瓜和番茄醬，風味濃郁，整體也不會過於油膩。

Ego．Coffee＆Craftbeer

交通：沙尾站C口

營業時間：周日至周四 8:00-19:00，周五至周六 8:00-21:00

tips：可帶寵物



4. ANNND：新洲人心中的白月光

也是新洲咖啡廳好評榜第1名

從最初的20㎡小店，到如今的深圳3家店，ANNND算是深耕在深圳的本土咖啡品牌。

新洲店作為深圳一店開了9年，經歷過一次近距離搬遷，依然是不少新洲人的心頭好。它家的油柑美式、山茶花青梅美式、青椰美式、檸檬美式等，也曾在辦公室被我輪番回購。

新洲人的自習室

二樓整齊排列的桌椅，為人們提供了一處移動辦公和專注學習的空間，大家也都很有默契的保持安靜、互不干擾。

深圳「摩卡」第1名

摩卡是平時不太會嘗試的單品，深圳「摩卡」第1名的標註吸引了我。濃郁的巧克力風味，與咖啡的苦味相得益彰，不會過分甜膩又增添了層次感。

ANNND(新洲店)

交通：沙尾站C口

營業時間：8:00-22:00

tips：可帶寵物



5. HOI COFFEE：開在ANNND隔壁

一樓咖啡，二樓花店

從ANNND出來，又拐進了HOI COFFEE，原木風的設計搭配隨處可見的綠植與花，温馨且自然。（再次感嘆，不管是否足夠獨特，在同一個社區，每家咖啡館都看起來大不同。

在吧枱，看「可頌華夫」的誕生

把可頌壓成華夫餅，同時擁有可頌的酥脆和華夫餅的蓬鬆，雪糕球和奧利奧碎的加持，搖身轉變為一款甜品，口感豐富又治癒力滿滿。

HOI COFFEE

交通：沙尾站C口

營業時間：8:00-19:00

tips：有客人說店裏的焙茶拿鐵可以媲美星巴克，下次可以一試



今天就喝到這裏吧。