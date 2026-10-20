福岡自由行｜博多景點美食攻略　兒童職業體驗樂園　和牛拼盤必吃

福岡超熱鬧的博多商圈就圍繞在博多車站周邊，一出站就能直接串聯各大百貨與購物商場，從平價好逛的小資品牌到人氣專櫃通通有，完全是購物狂的天堂！



不只購物方便，福岡必去的大景點像是櫛田神社也都在附近，行程安排超順路。加上美食選擇更是多到不行，讓不少旅客都指定住在博多一帶～到底博多有哪些必吃、必逛、必玩的亮點呢？現在就跟著小編一起探索博多吧！

博多交通

天神站

「天神站」搭乘地下鐵⭢「博多站」（約6分鐘）

佐賀

「JR佐賀站」搭乘JR長崎本線⭢「JR博多站｣（約1小時）

熊本

「JR熊本站」搭乘JR九州新幹線⭢「JR博多站｣（約32-48分鐘）

太宰府

「太宰府站」搭乘高速巴士⭢「博多巴士總站」（約40分鐘）

福岡機場

「福岡空港站」搭乘地下鐵機場線⭢「博多站」（約5分鐘）

博多景點

1. 櫛田神社

櫛田神社是博多當地歷史最悠久的神社之一，現在所見的社殿是在1587年由豐臣秀吉重建，一走進去就能感受到濃濃的古都氣息。福岡最具代表性的兩大祭典皆在此舉行，其中最有名的就是每年7月的「博多祇園山笠」，吸引成千上萬遊客前來共襄盛舉， 7/15的「追山笠」最為精彩，壯觀的隊伍抬著華麗山笠奔馳街頭，氣氛熱血到不行！而每年2/3舉辦的「節分大祭」也相當有人氣，神社前會設置巨大的阿多福面具，從面具嘴巴穿過象徵迎接好運，許多人都會特地來體驗這個特別的祈福儀式～

櫛田神社

交通：搭地鐵至「櫛田神社前站」，步行約2分鐘

營業時間：9:00-17:00



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2. 住吉神社

博多區同樣歷史非常悠久的神社還有「住吉神社」，因為福岡靠海，在古時候人民大部分以航海維生，所以人們會供奉掌管海洋的「住吉三神」祈求航海平安、漁獲豐盛！而到了現代這裡不只可以祈求交通安全，也能祈求消災解厄、學業順利。神社內最大的打卡亮點就是「古代力士像」，據說只要觸摸到他的手掌就能獲取「力量」。這裡的詩籤更是許多人慕名而來的原因，其中相撲選手造型的詩籤最能代表神社特色，不僅外型可愛，也很值得收藏！

住吉神社

交通：搭地鐵至「博多站」，步行約13分鐘

營業時間：9:00-17:00



3. KidZania Fukuoka

「KidZania」是一座專為孩子打造的夢想職業體驗城市，一走進去就像來到迷你版的真實社會！小朋友可以化身為壽司職人親手捏壽司、當急救隊員出任務救人，還能體驗像是電力工程師、太空人、模特兒等各式各樣的角色，園區內多達上百種職業等著孩子探索。最有趣的是，每完成一項工作都能領到專屬薪水，還能實際拿去消費，讓孩子在遊戲中自然學習理財概念與社會運作。不只好玩又有成就感，也能幫助孩子發掘興趣、累積生活經驗，絕對是來福岡必排的超強親子景點！

KidZania Fukuoka

交通：L巴士「LaLaport FUKUOKA」站下車，步行約1分鐘

營業時間：9:00-17:00（週六9:00-14:30、15:30-20:00）

門票：成人2,300日圓起、小孩4,300日圓起、3歲以下免費（詳細請參考官網）



博多購物

1. AMU PLAZA博多

JR HAKATA CITY（JR博多城）與博多站直接連通，一出車站就能立刻開逛！整棟商場由多個百貨空間組成，其中最受年輕族群歡迎的就是「AMU PLAZA博多」，共有10層樓、超過200間店鋪，從流行服飾、日系選物到人氣餐廳通通都有。最容易讓人不小心逛太久的，絕對是橫跨5層樓的Tokyu Hands，各式生活雜貨、文具與創意小物多到讓人每一層都想挖寶。想買衣服也不用擔心，無印良品、UNIQLO、BEAMS 等熱門品牌也都找得到；逛累了就直奔9～10樓的「くうてん美食街」，集合多間九州在地與人氣餐廳，一站就能完成購物＋美食的完美行程！

Tokyu Hands、無印良品、UNIQLO、BEAMS、ABC-MART、福岡寶可夢中心、Disney Store

交通：搭地下鐵或JR至「博多站」直接連通

營業時間：10:00-20:00



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2. KITTE博多・O1O1

想在JR博多城裡覓食的話，一定要逛「KITTE 博多・OIOI」！這裡根本是美食集中地，像是福岡必吃的牛腸鍋、水炊鍋，還有敘敘苑燒肉、但馬屋壽喜燒等超人氣日本連鎖名店～不只吃的厲害，逛街也完全不馬虎，進駐品牌以優雅淑女風為主，同時也有不少歐美風格的雜貨店、文具選物、書店與唱片行，整體氛圍超有質感，文青控來這裡真的要小心，一不注意荷包就默默瘦一圈啦！

KITTE博多・O1O1

交通：搭地下鐵或JR至「博多站」直接連通

營業時間：10:00-21:00



3. 博多阪急

「博多阪急」整體風格走的是比較成熟感的路線，館內進駐的品牌多為中高價位，無論是輕熟女風格的服飾，還是男士穿搭單品，都非常好逛。不過真正讓人停留最久的，絕對是它的美妝樓層！專櫃品牌選擇相當齊全，各樓層也有分男女服裝品牌，不論男女想補保養、買彩妝，都很適合一起來逛。想順便採買伴手禮也完全沒問題，地下一樓集結了各式九州與福岡限定甜點、人氣土產，一站就能全部買齊！

博多阪急

交通：搭地下鐵或JR至「博多站」直接連通

營業時間：10:00-20:00



4. Yodobashi Hakata

有機會來到日本必須趁機購入的絕對少不了的就是電器，加上現在的匯率超甜，讓有些日本品牌買起來價差會蠻大的！而「Yodobashi Hakata」是大家來到福岡必去購物點之一，這裡除了有賣各式各樣電器商品，還有DAISO大創、ABC-MART、Lopia超市、GU等。從服飾、平價百元商店到超市美食通通都有，整棟都超適合小資族們來挖寶！

DAISO大創、ABC-MART、Lopia超市、GU、電器

交通：搭地下鐵或JR至「博多站」，步行約2分鐘

營業時間：9:30-22:00



5. 博多運河城

「博多運河城」是個把購物、美食、娛樂一次集結的大型複合空間，有大家熟知的無印良品、ABC-MART、THE GUNDAM BASE FUKUOKA、Sanrio Gallery、橡子共和國、扭蛋百貨，全都是必逛熱門店！肚子餓了可以到「拉麵競技場」，不但有正宗的博多拉麵，還能大啖全日本不同風味的拉麵名店。到了晚上有精彩的水舞秀可以觀賞，從白天待到晚上都很可以！

Alpen FUKUOKA、無印良品、ABC-MART、THE GUNDAM BASE FUKUOKA、Sanrio Gallery、橡子共和國、扭蛋百貨

交通：搭乘地下鐵至「祇園站」，步行約8分鐘

搭乘JR至「博多站」，步行約12分鐘

營業時間：10:00-21:00



博多美食

1. 藥院燒肉 Nikuichi

講到福岡燒肉，小編第一個就先首推這間！「藥院燒肉 Nikuichi」可是連當地人都很喜愛的在地燒肉店，最有名的是「七種黑毛和牛拼盤」，是桌桌必點的招牌菜，每天隨機提供七個不同部位，讓你每次來吃都不一樣，也很適合有選擇障礙的朋友。肉質新鮮、油花分布均勻，每一口都嫩到不行～建議可以吃看看拼盤，有吃到喜歡的再針對那個部位加點唷！怕吃不飽也可以多點碗冷麵，小編超推擔擔口味，微辣鹹香的醬汁融合冰涼Ｑ彈的冷麵，會越吃越唰嘴！

七種黑毛和牛拼盤、冷麵

交通：地鐵博多站東5號出口，步行約5分鐘

營業時間：16:00-00:00（12/31~1/1公休）

小編小提醒：不想排隊的話，建議提前兩個月透過線上訂位系統預約



2. 博多 祇園 鐵鍋煎餃

本身愛吃餃子的朋友，絕對會喜歡「博多 祇園 鐵鍋煎餃」～一口就能吃下的大小，每顆外皮超酥脆，脆到還以為用炸的。內餡是每天使用新鮮豬肉、高麗菜和韭菜現包，鮮甜多汁又沒有豬腥味。因為是用鐵鍋盛裝，讓餃子都能維持熱騰騰的溫度。推薦搭配在地調味醬「柚子鹽」一起吃，香氣會更有層次哦！

鐵鍋煎餃

交通：地鐵祗園（福岡）站5號出口，步行約5分鐘

營業時間：17:00-22:30（週日、盂蘭盆節、年末年初、不定期國定假日公休）

小編偷偷說：如果想拍那種整鍋餃子排排站的美照，要直接點三份才夠澎拜～



3. 博多華味鳥 博多站前店

華味鳥的水炊鍋乍看湯色清澈，其實可是用雞骨與雞肉熬煮而成，湯頭濃郁卻不油膩，入口還帶著自然的甘甜，完全是湯控會一喝就停不下來的等級～店內最受歡迎的就是「華宴會套餐」，包含華味雞生食火腿、雞肉拼盤、雞肉塊、雞肉漿與蔬菜等。開鍋後店員會先貼心舀上一碗雞湯讓客人品嚐原味，接著再依序將食材下鍋。雞肉煮後依然柔嫩帶Q，每一口都能吃出雞肉的高品質。雞肉丸更是隱藏版亮點，口感彈嫩又細緻，讓人忍不住想再加點一份。最後吸飽精華湯汁的蔬菜，滋味溫潤甘甜，讓整鍋水炊層次更加豐富。如果你是愛喝湯、愛鍋物的人，這一鍋真的會讓你從第一口感動到最後一口！

華宴會套餐、雞肉丸

交通：搭乘地下鐵至「博多站」，步行約6分鐘

營業時間：11:30-14:00；17:00-22:00



4. 努努雞

冷的炸雞真的會好吃嗎？第一次看到「努努雞」時，不少人都會滿頭問號，但只要吃過一次，就會立刻明白它為什麼能穩坐福岡必買宵夜寶座！即使是冷著吃，外皮依舊酥脆不油膩，裹上微辣又帶點甜味的獨門醬汁，再灑上香氣十足的芝麻，越嚼越香、越吃越涮嘴，完全停不下來～當宵夜或是配啤酒都超加分！而且在博多車站就能輕鬆買到，分店位在「ming商店街」與「博多銘品蔵」，回飯店前順路帶一盒，超方便！

手羽中

交通：搭乘地下鐵至「博多站」，車站步行直達

營業時間：ming商店街9:00-21:00；博多銘品蔵7:00-22:30



博多一日遊行程怎麼排？

從早上的櫛田神社散步開始，感受福岡的悠閒氛圍，中午品嚐經典美食「博多華味鳥-水炊鍋」，下午的時間可去「博多運河城」與「博多車站周邊」逛街購物，晚上再以超人氣燒肉店「藥院燒肉」與在地宵夜「努努雞」作為完美收尾。

早上：櫛田神社

午餐：博多華味鳥

下午：博多運河城 → JR HAKATA CITY (可根據自己想逛的百貨調整)

晚餐：藥院燒肉 Nikuichi

晚上：Yodobashi Hakata

宵夜：努努雞



看完以上的博多車站周邊攻略，是不是立刻懂為什麼大家來福岡都超愛住在博多商圈附近了呢？一走出博多車站就被各大百貨、商場包圍，隨時都能開逛！肚子餓也完全不用擔心，福岡在地美食的餐廳也很多！搭JR、地下鐵前往各大景點，交通動線也超順暢，不管安排購物行程還是跑景點都超省時，下次來福岡可以考慮從博多開始玩起唷！

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關於福岡博多的常見問題

博多車站附近適合住嗎？ 適合，因為博多車站周邊聚集了多間百貨及美食，且距離福岡機場近，搭乘地下鐵約5分鐘即可抵達。 博多行程怎麼排最順？ 根據博多車站周邊的景點及購物百貨，安排了一趟輕鬆的懶人行程，可以參考看看。

櫛田神社⭢【午餐】博多華味鳥⭢博多運河城⭢AMU PLAZA 博多⭢【晚餐】藥院燒肉 Nikuichi⭢Yodobashi Hakata⭢【宵夜】努努雞 從博多跑景點方便嗎？ 方便，博多車站就是九州交通樞紐，不論搭 JR、新幹線或巴士，幾乎所有熱門景點都能從這裡出發。對於要去比較遠的地區，例如：太宰府、由布院、熊本、佐賀的旅客，更是方便！ 博多有適合親子旅遊去的景點嗎？ 有的，像是櫛田神社非常適合帶小朋友去走走晃晃，且不須門票。至於樂園、玩樂類型則可以選擇KidZania Fukuoka。

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【博多車站周邊】福岡自由行必收！博多景點、購物、美食攻略】