日本國內線賞富士山如何選位？航空官網APP查詢方式和觀景秘訣

近來越來越多人到日本旅遊，除了熱門的JR鐵路周遊券之外，也有不少人會選擇轉國內線來玩日本，而早前日本籍航空像是JAL、ANA也常有買國際線送一段國內線的促銷，非常划算！



而且若在白天搭的話，兩家其實都有提供富士山航線選位介紹，讓你擁有更豐富的旅遊體驗！

搭日本國內線想看富士山？

東京羽田機場是距離富士山最近的機場，如果天氣好的話就會有很大的機會可以看到富士山，本篇就來告訴大家搭乘日本國內線能看到富士山的選位攻略，以及大約在什麼時候拍攝最美！

拍攝富士山的時機：羽田 ⇆ 福岡

如果是羽田往福岡方向飛要選左側，反之選右側，大概起飛後15~20分鐘就可以看到富士山，若是福岡往羽田飛，則是著陸前20-15分。

拍攝富士山的時機：羽田 ⇆ 札幌

如果是羽田往札幌飛的話要選右側，反之選左側，通常在起飛後和降落前約20~40分鐘可以看到，建議專注窗外並注意機長廣播，最好拍到的時機是12月-2月的午前航班。

想看富士山這樣選位！

日本的JAL和ANA航空在自家官網都有詳細介紹旗下國內線可以看到富士山的位置，ANA是根據航線和飛行方向，直接提供選左側或右側，基本上天氣好的看到富士山的機率就非常高！

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此外ANA還有提供各個航線可以看到的景色查詢，以羽田飛札幌為例，輸入起飛與降落地點後，官網就會自動跳出沿途中會出現的景色，並且貼心標明在左側還是右側，如果已經買票的話就可以按「座席指定」來選位，真的非常貼心！

JAL的部分則是可以直接在官網輸入起飛和降落的機場，以及飛行的時段，接著就會顯示要哪一側才能看到富士山。

此外，也可以下載《JAL FLIGHT FUN!》APP，不僅可以看到實時的飛航狀況，也可以查詢富士山的觀賞位置與使用內建框架拍照、查詢其他地區的景點資訊等等。

不只要做功課，更要人品好！

搭乘日本國內線班機想看到富士山，不只要先做好以上功課，更重要的是需要看當天的天氣狀況，這時候就只能看人品與運氣夠不夠好！當然，就算沒看到富士山，其實搭乘日本國內線還是有許多與國際線不同的體驗，如果有機會到日本旅遊的話，不妨可以體驗看看囉！

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