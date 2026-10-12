台灣旅遊｜桃園一日遊行程推薦　體驗昭和老宅午餐　虎頭山賞夜景

桃園不只是機場中繼站，更是一座擁有歷史與現代交融魅力的城市。



如果你喜歡慢節奏旅行、懷舊風格與夜晚的療癒感受，這條一日遊路線將會是你心中的完美配方：從昭和感老宅午餐開始、接著在深夜享受日式關東煮的溫暖、最後登上城市至高點一覽夜景，美食與美景交織出令人難忘的桃園時光。

桃園一日遊推薦（01製圖）

桃園一日遊👇👇👇

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樂埔堂 LEPU TANG

藏身在桃園77藝文町的樂埔堂，是一棟由日治時期老宅改建的洋食餐廳，古樸木造、榻榻米與拉門構成濃厚昭和氛圍。無論是視覺還是味覺，都像穿越進昭和年代的電影場景中。

推薦來份招牌的「秋栗嫩雞炊飯」，使用土鍋慢煮，融合茶香、栗子與雞腿肉的豐富層次感；若想嚐點肉香，可以選擇「澳洲板腱牛佐多蜜醬」，油花均勻、口感軟嫩。甜點控更不能錯過黑糖珍奶可頌布丁，紅茶香與奶香交織，收尾剛剛好。

樂埔堂 LEPU TANG

營業時間：11:00–20:30

地址：桃園市桃園區中正路77巷5號（桃園77藝文町）



關東煮餐車

吃完午餐後可稍作休息或在藝文町周邊散步，等夜幕低垂，就等著去尋找桃園人的深夜慰藉關東煮餐車！像是位於武昌街的「萩佃屋台關東煮」，每到晚上九點多，便悄悄出現在街角，木質車體、暖黃色燈光，把整個夜晚氛圍瞬間變得溫柔。餐車提供多樣化的日式關東煮選項，湯頭由柴魚、昆布與蔬果熬製，清甜不膩，搭配蝦仁黑輪、明太子起司、牛肉丸或干貝燒，無論冷天還是心累，都能暖進心坎裡。

關東煮餐車

地址： 330桃園市桃園區寶山街245號

營業時間：開始營業時間21:30



虎頭山環保公園

吃飽喝足，別急著走，趁著夜晚微風，前往海拔251公尺的虎頭山環保公園，這裡是桃園市區的至高點，擁有360度無死角夜景視野。登高望遠，蘆竹、大園、中壢的燈海盡收眼底。園區步道平緩好走，也有親子區、涼亭與裝置藝術「桃機一號」等特色景點，夜晚還會點燈，是情侶拍照與親子夜遊的夢幻場景。不論是白天觀夕陽，還是夜晚拍星光閃爍的城市風景，這裡都絕對值得造訪。

虎頭山環保公園

地址：桃園市桃園區成功路三段

附設停車場，免費開放，建議傍晚前抵達



桃園一日遊行程推薦

11:00

樂埔堂昭和午餐（記得事先訂位）

13:00–16:00

漫步周邊藝文景點自由活動

21:00

出發尋找街頭關東煮餐車，宵夜小聚

22:00

前往虎頭山環保公園賞夜景、拍照散步



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桃園一日遊常見問題

桃園樂埔堂是否需要訂位？ 建議提前電話或網絡預約，尤其土鍋炊飯現場點需等候約40分鐘。 桃園關東煮餐車位置固定嗎？ 多為移動式，建議出發前至餐車IG或FB查詢當日擺攤位置與時間。 桃園虎頭山環保公園晚上安全嗎？ 公園步道平緩，有照明與固定巡邏，建議攜伴前往並注意夜間安全。

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【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】