日本100円、300円店12大｜DAISO／3COINS／Seria　家品+飾物+收納

日本自由行｜日本有少不100円店，例如大家最熟悉的DAISO，還有Seria和Can☆Do等名店。各種生活實用小物、髮飾、文具雜貨、廚具等品目繁多，而且價錢便宜，除特別標價貨品，全部都是均一價100円！除平價的100円店，日本也有貨品更高質的300円店。今次為大家介紹12間日本100円店／300円店，Bookmark定去日本掃貨！



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在日本100円店／300円店，可以找到各種高CP值家品雜貨！（ig@threeppy_coucou_plusheart）

日本100円店【1】ORANGE TERRA——主打廚房用品、調味食品、手作小物

來自東京惠比壽的人氣百圓店ORANGE TERRA，主打廚房用品、調味食品、手作小物等商品，深受當地人青睞，其中推介他們家的西式餐具，不但款式繁多且造型精緻，而且不少人都讚其品質高。而品牌現時只在東京都內有7間分店，如果到東京旅行，不妨去尋寶！

日本100円店【2】WATTS——設計簡約、實用性高、連螺絲批都有！

知名百元商店WATTS發跡於大阪，在日本擁有超過1,700間分店，其特色是設計簡約、實用性高，而且款式多樣，不論廁所清潔用品、廚房好物、旅行收納品，甚至連螺絲批、燈泡、水管等家用維修工具等，都能找得到。店舖還會定時推出季節限定商品，絕對是旅行必逛的百元店！

日本100円店【3】DAISO——分店最多、商品最全 女生主婦百逛不厭

說到日本100円店，香港人最熟悉的莫過於DAISO！DAISO在日本有3,700多間分店，是全日本店分店最多的100円店，在日本各地都找得到DAISO。商品種類超過8萬種，美妝產品是眾多100円店中最多選擇的，女生們必不會空手而回，另外生活家居用品也是一應俱全，深受主婦們歡迎！貨品經常推陳出新，每個月都有1,200件新商品上架，百逛不厭！

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日本100円店【4】Seria——商品設計時尚 手工藝DIY產品多

Seria是繼DAISO之後，日本第二大的100円店！比起DAISO的實用路線，Seria的商品設計出色、時尚的商品很多，家居用品、收納箱、飾物收納盤、家居裝飾、廚具、紙膠帶等均走簡約ins風，每項看起來都充滿時尚質感！而且很多產品都是自家品牌，日本製造，已是信心保證！Seria的特色之一是有很多DIY相關的產品，推薦給喜歡寫手帳、手工藝的人到Seria逛逛！

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日本100円店【5】Can☆Do——多種可愛小物 聯名款眾多

「Can☆Do」是日本第3大的連鎖100円店，在全國有超過1000間分店！Can☆Do特色之一是有很多角色的聯乘商品，例如Sanrio、Disney、日本動漫IP等相關產品都有。Can☆Do主打年輕女生市場，有大量簡約設計的收納用品，也有很多可愛設計的雜貨、美妝用品，深受女性族群歡迎！

Can☆Do主打年輕女生市場，有大量簡約設計的收納用品，也有很多可愛設計的雜貨！（ig@cando_official）

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日本100円店【6】NATURAL KITCHEN——北歐風溫馨廚房用具和雜貨

日本人氣雜貨店NATURAL KITCHEN，是當地女士最喜歡逛的家品店之一！店內除了設計簡單溫馨的日常擺設外，亦有大量廚房用具及可愛又實用的家居好物，低至100円就可以入手！這裏還有許多在其他100円店找不到的商品，例如木製室內裝飾、工藝盒、室內植物等，完美打造日式精緻家居！

日本人氣雜貨店NATURAL KITCHEN，是當地女士最喜歡逛的家品店之一！（NATURAL KITCHEN網站圖片）

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日本300円店【7】Standard Products——DAISO支線店舖／主打高質感產品／物料環保耐用

Standard Products是一間環保與設計並重的300円品牌，是由知百名元店DAISO推出的支線店舖，主打一系列高質感且實惠的商品，目前在日本已有超過90間分店。店舖的商品種類甚廣，包括有裝飾、餐具、香氛產品等。商品設計以米色、杏色為主，造型簡潔大方，適合各種居家佈置和日常使用。值得一提的是，Standard Products大部份商品均採用可持續發展材料，環境之餘還很耐用！

日本300円店【8】LATTICE——超多款式耳環耳夾飾物！高CP見稱

LATTICE主打300円的平價飾品及雜貨，以高CP值見稱，飾品種類包括耳環、髮飾項鍊、戒指、髮夾和包包等，其中耳夾更是不少網民的必買推介，有和風、乾花、玻璃珠等款式，非常多選擇！即使無耳洞的朋友，也能找到專屬的耳夾，因此極受當地人歡迎！非常推介大家來尋寶！

日本300円店【9】Illusie300——高質感、走北歐風格

除了日系風格的300円店，在日本還可找到高質感、走北歐風格的店舖。這家Illusie300以「讓日常生活更有色彩」為理念，出品各式各樣的生活用品，從廚房餐具、家居佈置等生活用品，再到耳環、發圈、戒指等時尚飾物都能找得到。產品設計簡約，色調以大地色為主，目前在日本擁有約170間分店，即使在沖繩和北海道都能找到它的身影！

日本300円店【10】3COINS——平價入手高CP雜貨、電子產品

以300円為賣點的人氣百元雜貨店3COINS，是隸屬於服飾品牌集團PAL底下的生活雜貨品牌，除了生活雜貨外，在3COINS更可平價入手防水電子錶、耳機、風扇、移動電源等電子產品。在大型店舖3COINS+plus還有美容小物、居家香氛、寵物嬰兒用品等多種多樣的貨品。

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日本300円店【11】THREEPPY——Daiso旗下品牌 300円商品質感更佳

Daiso Japan旗下品牌THREEPPY，Threeppy於Daiso Japan原有的基礎上，以「300日元開始的快樂生活」為主題，販售的商品質感更佳，設計風格更為時尚、精緻！而且產品中約90%更為原創產品，有着各種高性價比的飾品、家品、餐具及時尚配件！

THREEPPY是Daiso Japan旗下的300円品牌店。（DAISO網頁圖片）

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日本300円店【12】CouCou——少女風雜貨 打造夢幻家居

獲有一顆少女心、想將家居打造成夢幻公主風的人，一定要來CouCou！CouCou和THREEPPY一樣，同屬DAISO旗下。店內商品的特色是主打甜美繽紛風格，像是隨身攜帶的各種小物、包包、女生飾品、房間裝飾用品、廚房盤碗收納，各種可愛又實用的生活雜貨應有盡有！而且每季都會推出當季特色商品，大家見到心頭好就要當機立斷剁手買了！

CouCou的特色是主打甜美繽紛風格。（DAISO網頁圖片）

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東京站酒店推介【1】東京八重洲唐草酒店（Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）

東京八重洲唐草酒店（Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）於2023全新開幕，共有228間客房。酒店位於東京車站旁邊，步行至車站亦只需要6分鐘，旁邊的地下街亦有不少餐廳，十分方便！酒店設備十分新，房間有1至6人房，更有相連房，適合家庭客，方便照顧小朋友及長者，部分房間更設有有乾衣功能的洗衣機，讓你在長途的旅行清洗衣服。

酒店每日在2樓都有提供小食及飲料！房間空間感十足，更可以有空間打開2個行李箱。客房雖然沒有配備浴缸，但浴室亦有採用乾濕分離，床頭部分設有各規格的電源插座，而且配有空氣清新機，非常貼心！

東京八重洲唐草酒店（Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）

房價：人均HK$557起（超大床房）

地址：東京都中央區日本橋3-5-13

交通：東京車站步行6分鐘

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東京酒店推介

想節省更多錢去東京購物？那以下3間高性價比的東京酒店就不要錯過！

東京站酒店推介【1】東京八重洲唐草酒店（Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）

東京八重洲唐草酒店（Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）於2023全新開幕，共有228間客房。酒店位於東京車站旁邊，步行至車站亦只需要6分鐘，旁邊的地下街亦有不少餐廳，十分方便！酒店設備十分新，房間有1至6人房，更有相連房，適合家庭客，方便照顧小朋友及長者，部分房間更設有有乾衣功能的洗衣機，讓你在長途的旅行清洗衣服。

酒店每日在2樓都有提供小食及飲料！房間空間感十足，更可以有空間打開2個行李箱。客房雖然沒有配備浴缸，但浴室亦有採用乾濕分離，床頭部分設有各規格的電源插座，而且配有空氣清新機，非常貼心！

東京八重洲唐草酒店（Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）

房價：人均HK$557起（超大床房）

地址：東京都中央區日本橋3-5-13

交通：東京車站步行6分鐘

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東京站酒店推介【2】J酒店東京GEO（J Hotel Tokyo GEO）

酒店位於東京站附近，因此吸引不少旅客入住，他們表示酒店客房的衞生良好，酒店職員的工作效率高，萬一在房間遇上電器損壞的問題，他們很快就可以提供協助，而且交通十分方便，數分鐘的步程就可以到達東京車站，然後再轉乘前往其他地方的列車。部分房間沒設電視，取而代之有投影儀，想在酒店欣賞電視節目的人要留意。酒店有提供投幣式洗衣機。

J酒店東京GEO（J Hotel Tokyo GEO）

房價：人均HKD334起（大床房）

地址：3-1-6 Nihonbashi Hongokucho, 103-0021, 中央區, 東京, 日本

交通：東京車站步行9分鐘

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東京站酒店推介【3】東京京橋 穎特飯店（Hotel Intergate Tokyo Kyobashi）

從酒店走到東京站大約需要10分鐘的步程，鄰近有多個站，包括了京橋站、寶町站銀座一町目站，交通算是十分方便。酒店屬於商務性，性價比高。部分房間不大，但也可以打開一個行李箱，設備十分齊全。最特別的是每逢周六、周日，酒店提供的早餐會備有氣泡酒，讓旅客可以在輕鬆愉快的心情下展開旅程。在Trip.com獲得89%的推薦度，不少人都欣賞酒店附近清幽靜逸，職員細心的服務態度亦令不少旅客留下深刻的印象。酒店樓下就有一間Family Mart，買零食飲品十分方便。酒店有提供免費飲品，小食。

東京京橋 穎特飯店（Hotel Intergate Tokyo Kyobashi）

房價：人均HKD$325起（標準雙人房）

地址：Kyobashi 3-7-8, 104-0031, 中央區, 東京, 日本

交通：東京車站步行9分鐘

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