飛機廁所垃圾桶「神秘機關」　空姐不會跟你說　無接觸丟垃圾技巧

飛機｜洗手間｜不少人都知道飛機上有很多細菌，尤其是洗手間位置。可能大家都遇過飛機洗手間的垃圾桶爆滿，但用手去壓下垃圾桶的蓋去掉垃圾又覺得很髒的情況，這時候可以怎樣做？早前有網民在社交媒體分享一個神秘機關，不用親手碰到垃圾桶也能打開掉垃圾！想知神秘機關在哪裡？即看下文！



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飛機洗手間｜如何不用手碰垃圾桶蓋掉垃圾？

大家平時在飛機上去完洗手間想掉垃圾時，有沒有發現垃圾桶經常都爆滿？但用手去打開垃圾桶蓋又覺得很骯髒，隨時沾上細菌。早前有網民在社交媒體Instagram上分享一段影片，指飛機上的洗手間地下位置其實有一個腳踏位，只要踩下腳踏就可以打開垃圾桶蓋，全程雙手零接觸，乾淨又衛生。但大家要留意，並非全部飛機都有這個腳踏位置。

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飛機洗手間｜為甚麼垃圾桶蓋要用力壓才開到？

平時大家在飛機洗手間掉垃圾時，是否覺得為甚麼垃圾桶蓋好像特別要用力壓下才可打開？根據美國聯邦航空管理局法規14 CFR § 25.854，飛機洗手間的垃圾桶必須是獨立而具有防火能力的封閉容器，垃圾桶蓋也必須具備自動彈回密封的設計。這是以防垃圾桶內意外起火，例如有人違規在飛機上吸煙，並將煙頭扔進垃圾桶內時，也可以隔絕氧氣，迅速滅火。

飛機洗手間的垃圾桶具備自動彈回密封的設計，可在意外起火時隔絕氧氣，迅速滅火。（AI成圖片）

由於蓋子帶有彈簧且密閉性強，如果用手推會較為費力而且不衛生，但結合腳踏板連桿構造，既能確保蓋子平時嚴密關閉，又能方便乘客無接觸開啟。

飛機洗手間｜飛機有無接觸洗手間？

雖然現時並非所有飛機都設有這個腳踏位，但為了減少乘客在飛機上接觸到細菌，目前兩大民航飛機製造商波音公司（Boeing）及空中巴士公司（Airbus）的部分客機都設有無接觸式洗手間，設備包括含感應式垃圾桶蓋、感應水龍頭和沖水按鈕等，盡量保持洗手間的衛生。

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