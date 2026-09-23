搭飛機自綁雙腿　網民以為搞笑：似引渡受審　骨科醫生揭驚人效果

搭飛機｜大家平時搭飛機時，可能都較少會站起身走動，結果每次下飛機時都感到腰酸背痛。早前有Threads網民分享，只需將一條彈力帶綁在腳上，就可以緩解坐長途機的不適。有物理治療師指出，這其實是日本的一種紓緩方法，可以將雙腳固定在正確的位置上，便不會讓肌肉鬆掉，從而減少痠痛。想知要將彈力帶綁在哪個位置、這方法如何緩解腰背不適？即看下文！



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搭飛機綁腳｜網民綁架造型 緩解腰背痛

飛機座位狹窄，想要舒展筋骨，又怕影響到其他乘客。近日有網民在社交媒體Threads上發文，分享自己用「綁架造型」坐飛機緩解腰背酸痛。將彈力帶綁在大腿上，從而釋放腰背臀腿壓力，更指坐長途飛機也沒有負擔。他指出，綁了彈力帶後，可以限制自己在睡著後的不良坐姿，更可促進血液循環、轉移神經疲勞。

而他除了綁著大腿外，還綁了雙手及戴上眼罩及口罩。他解釋指，因為工作到深夜，眼罩及口罩可以幫助睡眠不會口乾舌燥，而綁著雙手是避免手肘靠扶手時無意識聳肩，這樣做可以釋放斜方肌與上背壓力。他笑指雖然造型很荒謬，但真的很有用。

貼文隨即引起網民紛紛留言，笑指「看起來是要引渡回來受審」、「讓肉票坐經濟艙」、「確定不是綁架嗎？」。也有一些網民認真留言指自己實測過，真的有效緩解腰背痛；亦有人提醒不要綁太久，有機會會影響逃生速度。

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搭飛機綁腳｜為甚麼綁腳可緩解腰背痛？

到底為甚麼用帶綁著雙腿就可以緩解腰背痛？台灣正欣骨科診所蕭又寧院長解釋指，很多人在久坐或是長途旅行時，坐著放鬆大腿也會自然打開，主要是髖部肌張力不均，這時下肢容易搖晃沒有提供額外的支撐力，身體的重量就會集中在軀幹、腰椎，容易造成腰痠背痛，甚至受傷。

而用彈力帶綁著雙腿其實是源自日本的「礒谷療法」，綁著後雙腿會穩定膝蓋，讓力量能往下面傳遞，而腳需要踩在地面，不能騰空，這時身體相對省力放鬆，自然就比較好睡、對腰椎比較沒負擔。

搭飛機綁腳｜要綁在哪個位置？

而台灣物理治療師簡文仁建議，使用有彈性的束帶或綁帶綁在大腿位置會比較適合，能讓雙腿有活動空間。他亦提醒，佩戴束腰、護膝等輔具時，一般建議大概1至2小時就要拆掉放鬆，以免血液循環不好，但大家也可依自己狀況調整。

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