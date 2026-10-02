杜拜航空｜機長遭刺獲牙醫救　如沒醫生怎辦？空中醫療機制拆解

杜拜航空劫機｜搭飛機｜杜拜航空一班由杜拜前往以色列特拉維夫的客機近日發生驚人劫機案！飛行途中副機師突然襲擊機長，並企圖墜毀飛機，機長被襲擊至血流披面，幸得機上有牙醫，可立即為機長進行急救。但搭飛機未必每次都有專業醫護人員在機上，大家又有沒有想過，機組人員是如何處理航班上的受傷意外呢？香港01《好食玩飛》頻道為大家一一拆解。



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杜拜航空劫機｜機長被襲 獲牙醫乘客急救

杜拜航空一班由杜拜前往以色列特拉維夫的FZ1073客機，於9月30日發生企圖恐襲案，一名阿曼籍副機師涉在飛行途中襲擊印度籍機長並試圖墜毀飛機，客機更從逾3萬呎急降1.4萬呎。有乘客表示，在飛機上聽到尖叫聲，隨後駕駛艙門打開，看到到處都是血，以及有人用摺刀刺傷機師。

據《以色列時報》報道，當時機長渾身是血躺臥駕駛艙外地板，幸得機上一名牙醫乘客為他急救。一名任職水管工的以色列乘客哈雲聽到尖叫聲後衝入駕駛艙，憑藉平日觀看紀錄片《空中浩劫》學到的知識，一邊從後方鎖喉制服施襲的副機師，一邊協助拉動操縱桿抬高機頭以穩定機身，其他乘客則協助以耳機線將歹徒綑綁。客機最終在機上非值勤的杜拜航空後備機師接掌操縱下，緊急備降沙特阿拉伯塔布克機場。

若真的不幸在飛機上需要醫療協助，也不用太過擔心，機艙服務員都有4招可協助突感不適的乘客！

飛機緊急醫療協助四招

《香港01》「好食玩飛」記者為大家綜合航空公司，以及台灣衛生福利部的講法，在飛機上萬一有乘客發生突發狀況時，通常會先廣播有無醫療背景人員在機上，要求協助。若真的沒有醫護人員在機上時，就可以透過機上的衛星醫療系統，與地面上的醫療人員進行遙距治療評估。

飛機救援第1招｜不適就按呼叫燈 尋求機艙服務員幫助

搭飛機突然不適的確會令人感到慌張。根據航空公司的網站，其實機艙服務員都接受過處理多種情況的訓練，包括基礎醫療訓練，即使同機上沒有專業醫護人員也可協助有簡單醫療需要的乘客。而飛機上亦配置了急救設備及心臟除顫器（絕大部份飛機配有），所以乘客想尋求醫療協助時，可以立即找機艙服務員幫助。

若感不適可按呼叫燈找機艙服務員幫助。（AI生成圖）

飛機救援第2招｜緊急廣播 呼籲機上醫護人員協助

若病人的情況需要專業醫生救援，機艙服務員會同時透過緊急廣播呼籲，機上如有醫護人員，便可向機艙服務員表明身份，前往協助評估及處理病人的需求。

飛機救援第3招｜空姐最強後盾—地面遠距醫療中心

飛機上未必每次都有醫護人員同機，這時候也不需要太過驚慌，因地面會有24小時專家支援，機艙服務員可透過衛星電話尋求地面遠距醫療中心協助，地面的醫生會透過語音向機艙服務員講解，如何逐步向患者進行檢查並診斷病情。

飛機救援第4招｜危急情況 轉飛最近機場降落

根據MedAire網站指，如地面的醫療中心評估患者的病情危及生命，例如疑似急性心肌梗塞、腦中風、嚴重腦部創傷或孕婦早產），會按情況建議機長是否需要改道飛到距離最近、且具備良好醫療條件的城市實施緊急降落。若真的需要改道，地面的救護車和醫療團隊會在飛機降落前，直接在停機坪上等候，飛機一開艙門便能立刻將患者送院搶救。

外遊小提示：

小提示【1】常備藥記得要跟身！

長期病患者外遊時，記得隨身攜帶常備藥，例如心臟病藥、哮喘吸入劑、抗過敏藥或個人慢性病藥物，千萬不要放進托運行李，必須放在隨身袋內隨手可得的地方。

常備藥記得要跟身。（AI生成圖）

小提示【2】提早買好旅遊保險 避免繳付昂貴醫療費用！

外遊前最好提早買定旅遊保險！萬一真的不幸在航程中需要緊急轉飛或在海外入院，醫療費用可能非常昂貴，一份全面的旅遊保險能提供極大的保障。

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