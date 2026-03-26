飛機冷知識｜點解機身多是白色？日本前空姐揭4大真相 原來能保命

飛機冷知識｜每次去機場，可有發覺來自不同航空公司的飛機，機身底色幾乎都是白色？你知道是什麼原因嗎？有日本前空中服務員早前在TikTok公開4大真實原因，《香港01》好食玩飛記者整理了日本前空服員Akko在影音平台TikTok公開4大真實原因，背後藏住安全、慳錢、環保等功效，來看看下文吧！



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一起來看看Akko揭秘的四大原因。（AI生成）

Akko是一位來自日本的前任空中服務員（TikTok賬號akko_san_dayo），她利用自己的職業經歷，以輕鬆、幽默且專業的角度，分享一般乘客不知道的「飛機幕後真相」。早前她在影音平台TikTok影片中揭露，白色機身背後的4大原因。

飛機機身白色4大原因

1. 安撫情緒 減低飛行恐懼

Akko表示白色給人整潔、專業、安心的感覺，尤其對有飛行恐懼症、怕氣流的旅客來說，白色機身能帶來穩重可靠的心理安慰。相比深色或花巧表面，白色更顯保養得宜，令大家上機前已先放鬆。

白色機身給乘客整潔、專業、安心的感覺。（AI生成）

2. 安全把關 缺損滲漏一眼睇清

航空業最看重安全，白色機身就是最強的「檢查工具」！Akko提到在白色背景下，機身上的鏽蝕、裂痕、漏油或是其他結構損傷會變得非常明顯。這對於地勤人員進行例行安全檢查至關重要，能更快速、準確地發現潛在危險。

白色機身方便維修員發現潛在風險。（AI生成）

3. 反射隔熱 慳油環保

此外，Akko還指出白色具有極佳的熱反射效果。飛機在高空中飛行或在機場停機坪曝曬時，白色機身可以反射陽光，避免機身過熱，有助維持機艙內的溫度，並減輕冷氣系統的負擔，具環保節能功效。

白色油漆反射隔熱並且比較環保。（AI生成）

4. 成本最低 慳漆、慳重量、易轉售

Akko直言特殊色彩的塗料通常含有更多化學成分，會增加飛機重量，進而增加油耗。彩色塗層在長期強光照射下容易褪色，需要頻繁補漆，而白色相對持久。而且白色機身就似畫布，如果航空公司要轉售或轉租飛機，買家只需更換商標（Logo）即可，方便轉售。

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