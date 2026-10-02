杜拜航空喋血驚魂　機長被刺浴血開門！專家解構駕駛艙防暴設計

杜拜航空｜日前杜拜航空一架客機飛行途中，副機長竟然突襲刺傷機長兼蓄意墜機，幸好，機長拼命開啟駕駛艙防彈門，讓英勇乘客成功救回174條人命。為什麼機師即使身負重傷依然開啟駕駛艙門，難道外面無法開啟？專家指，駕駛艙門必須具備強化防護設計，能夠抵擋輕武器射擊及手榴彈破片的衝擊，分分鐘比銀行金庫更堅固。到底這道門有幾密實？即睇下文！



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飛機｜杜拜航空副機長蓄意墜機 機長被刺傷

近日，杜拜航空一架原定由杜拜飛往以色列特拉維夫的波音737客機，在3萬多呎高空飛行途中，阿曼籍副機長突然持刀刺傷印度籍機長，並企圖奪取控制權將客機蓄意墜毀。飛機一度在短時間內急降1.6萬呎，引發艙內乘客恐慌萬分。

在關鍵時刻，重傷的機長拼盡最後一口氣，於艙內手動解開駕駛艙防彈門的門鎖，讓外面的乘客得以衝入駕駛艙與疑犯肉搏！其中一名身為水管工的乘客，憑著平日觀看紀錄片《空中浩劫》的印象，果斷拉回操縱桿穩定機身。最終客機緊急降落沙特阿拉伯，全機乘客與機組人員成功化險為夷。

近日，杜拜航空一架原定由杜拜飛往以色列特拉維夫的波音737客機，在3萬多呎高空飛行途中，阿曼籍副機長突然持刀刺傷印度籍機長。（《空中浩劫》劇照。）

事件引發了不少旅客的好奇，平日連空姐都無法隨意進入、不能進去「打卡」的神秘駕駛艙，到底設有哪些嚴密的安全措施？為什麼已身負重傷的機長必須拼命從內部開門？

航空安全｜911事件後駕駛艙門究竟有多堅固？

很多旅客經過駕駛艙門時，以為它只是一扇普通的木門或金屬門，其實它堪稱空中防禦堡壘。自「911恐怖襲擊事件」後，國際民航組織（ICAO）全面修訂《國際民航公約附約6》，強制全球所有商用客機升級駕駛艙防彈門系統，並制定嚴格的「駕駛艙門常關政策」。自此，飛機起飛後駕駛艙門必須全程鎖上，成為不可逾越的絕對禁區。

國際民航組織（ICAO）全面修訂《國際民航公約附約6》，強制全球所有商用客機升級駕駛艙防彈門系統。（AI生成圖）

根據國際民航組織（ICAO）及香港民航處（CAD）等安全監管指引，一定重量以上的商用客機，駕駛艙門必須具備強化防護設計，能夠抵擋輕武器（如手槍）射擊及手榴彈破片的衝擊。

駕駛艙門外雖設有密碼鍵盤，但能否開門是由艙內的機師控制，只要機師從內部鎖死，外部即使輸入正確密碼也無法開啟。

航空安全｜萬一機師暈倒怎麼辦？

既然門鎖得這麼死，萬一兩名機師在艙內同時失能或暈倒，外面的人要如何進去救援？民航安全條例中設有緊急存取程序，機組人員可以在門外鍵盤輸入一串特定的緊急密碼。

【1】倒數提示： 輸入後，駕駛艙內會響起警報聲與燈光提示，給予機師約15至30秒的識別時間。

【2】自動解鎖（機師無回應）： 若艙內機師無任何反應，門鎖會在倒數結束後自動解鎖數秒。

【3】強制鎖定（機師拒絕）： 若艙內有人按下拒絕鍵，門鎖會立刻強制鎖定，這是為了防止恐怖份子逼迫空姐取得密碼後強行闖入。

所以今次事故中，正是因為機長拼命於艙內手動解開門鎖，才讓外面的英勇乘客得以第一時間衝入艙內制服疑犯，避免了災難。

即使駕駛艙門外面輸密碼，依然進不去。沒有機長的允許，依然無法進去。（AI生成圖）

航空安全｜機師去廁所也有兩人守則

為了防止駕駛艙內因只剩一人而發生意外（如機師突發疾病），許多航空公司與民航監管機構均推行兩人守則。當其中一位機師需要離開駕駛艙去洗手間時，必須有一名資深機組人員（如艙務長）進入駕駛艙暫坐，確保駕駛艙內隨時保持最少兩人在場，以便互相監督及應對突發狀況。

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