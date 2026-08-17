新皇崗口岸｜地鐵7號、20號線13大好去處　火鍋/商場/野生動物園

新皇崗口岸｜深圳｜深圳好去處｜新皇崗口岸啟用在即！口岸將連接5條地鐵線路，包括深圳地鐵7號線及港鐵北環線支線，亦有20號線、22號線及高鐵。不過目前預計新口岸開放時，只有7號線無縫接駁，另外的4條高鐵、地鐵線尚在施工或在規劃階段。《香港01》「好食玩飛」記者已為大家搜羅地鐵直達美食、必行商場等13大必去，以便大家沿著深圳地鐵線大玩特玩！想知有咩好食好玩？即睇下文！



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準備去深圳玩的旅客有福了！新皇崗口岸變得超級方便，一站式直連5條鐵路，包括深圳地鐵7號線、20號線、22號線、高鐵以及港鐵北環線支線。

雖然香港段的港鐵北環線支線由主線新田站延伸，經洲頭及河套區直達新皇崗口岸，成為本港第三條過境鐵路，目前政府預計於2034年或之前開通；另外，地鐵22號線最快亦要待2028年才正式營運；20號線雖已營運，但還在規劃接駁新皇崗口岸站。如果要數新皇崗口岸開通時，只會有7號線是無縫接駁。

新皇崗口岸｜深圳地鐵7號線美食景點

深圳地鐵7號線一期起點為西麗湖站；終點為太安站，當中路線涵蓋福田區、羅湖區、南山區等等。而二期（東延線）將由本來的終點西麗湖站引出，新設北大站、學府醫院站，以後北上吃喝玩樂或有更多選擇。

深圳地鐵7號線美食景點推介【1】皇崗村站：水圍1368文化街區

位於福田區的水圍1368文化街區，於皇崗村站B2出口步行7-10分鐘便能到達，相當方便！街區由一條600年歷史的村落「水圍村」重建而成，雲集各式各樣的餐廳、酒吧、Cafe、甜品店、茶飲店、手作店等小店，加上色彩繽紛的佈置，氣氛非常熱鬧，打卡拍照一流。

地址：深圳市福田區水圍新村174棟

交通：皇崗村地鐵站B2出口，步行10分鐘。



深圳地鐵7號線美食景點推介【2】田貝站：翠竹公園

位於羅湖區的翠竹公園，是深圳唯一一個以竹為特色的公園，頗有日本嵐山竹林小徑的風情。公園共設有6大區域，包括延山迎賓區、引泉聽琴區、花坡蝶舞區、暢襟遠眺區、森林浴神區和健身休閒區，各處竹林滿佈，還有不少以竹為主題的繪畫及浮雕，加上環境清幽，十分適合閒逛和打卡。

地址：羅湖區翠竹路1078號

交通：翠竹站B2出口，步行約5分鐘。



深圳地鐵7號線美食景點推介【3】西麗湖站：深圳野生動物園

深圳野生動物園位於深圳西麗湖畔，佔地超過60萬平方米，園內有超過300多種、近萬隻野生動物，更可以欣賞到精彩的大型動物歌舞劇、馬戲表演等。園區主要分為4大主題，分別是食草動物區、猛獸谷、表演區及科普館展廳。

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地址：深圳市南山區西麗湖路4086號（西麗湖東側）

交通：乘坐地鐵7號線到西麗湖站即可到達



深圳地鐵7號線美食景點推介【4】筍崗站：萬象食家

萬象食家位於羅湖區筍崗一帶，鄰近羅湖口岸，是深圳首個沉浸式市集商場，裝修以簡約無印風設計。而萬象食家以「食」為商場賣點，有多間人氣餐廳進駐，如重慶火鍋渝月川、人氣片皮鴨店小吊梨湯 。

地址：深圳市羅湖區筍崗街道梅園路71號深圳萬象食家

交通：深圳地鐵7號線筍崗站E出口，步行7分鐘。



深圳地鐵7號線美食景點推介【5】洪湖站：洪湖公園

位於羅湖區中心、有「千湖之湖」之稱的洪湖公園，位於羅湖區中心，該公園以荷花而聞名，每逢荷花花期，在150,000平方米的荷塘便有700多朵荷花盛開，場面非常壯觀！

地址：深圳市羅湖區文錦北路2023號

交通：洪湖站A出口，步行約7分鐘。



深圳地鐵7號線美食景點推介【6】赤尾站：潮汕海鮮撈麵

潮汕海鮮撈麵是區內的人氣食店之一，而且僅有一家店舖。餐廳以新鮮海鮮烹調撈麵及海鮮湯麵為主，每一碗的用料也毫不客氣，可選擇的配料包括鮮蝦、鮮魷魚、蠔仔、花甲等海鮮，而且湯底十分鮮甜，價錢也相對便宜，雙拼也只是$30！

地址：深圳市福田區牛巷坊60-3

營業時間：11:00-22:00

交通：赤尾站D出口步行5分鐘。



深圳地鐵7號線美食景點推介【7】西麗湖站：黃氏正軒牛奶專家

牛奶愛好者一定不能錯過這家位於西麗366步行街的黃氏正軒牛奶專家，甜品店提供一系列牛奶甜點製品，包括雙皮奶、牛奶桃膠及牛奶方磚等，其中招牌甜品雙皮奶，不但牛奶醇香，而且入口非常順滑。

地址：深圳南山區新高路37號

營業時間：11:00-23:00

交通：西麗湖站F出口，步行3分鐘。



深圳地鐵7號線美食景點推介【8】福民站：潮汕大目牛肉火鍋

潮汕大目牛肉火鍋可說是深圳必吃的地標美食，餐廳於1981年開業，已是著名的老字號。當中推介沙爹牛骨清湯作為邊爐湯底，定不會後悔。而食物方面，必點尊品黃肥牛，採用陝西秦川土黃牛，而一頭牛僅6%的部位可出產的尊品牛肉，肉質不但油脂均勻，而且口感扎實香口，夾帶嚼勁。

地址：深圳市福田區金田路水圍嘉意台首層

營業時間：11:00-00:00

交通：地鐵7號線福民站D出口，步行約1分鐘。



深圳地鐵7號線美食景點推介【9】湛江漁港

位於福民站的湛江漁港，距離福田口岸僅一個站！餐廳主打新鮮海鮮美食，如招牌的蝦蟹粥，非常足料，而且味道鮮甜，另外還有湛江特色菜家鄉白切粉，表面淋滿香油和芝麻，味道相當香口惹味。

地址：福田區水圍村水圍街183號

營業時間：10:30-03:00

交通：福民站D出口，步行約5分鐘。



新皇崗口岸｜深圳地鐵20號線—仍在規劃接駁新皇崗口岸站

除了地鐵7號線之外，近年才開通的深圳地鐵20號線目前僅設5個車站，包括會展城、國展北、國展、國展南及機場北，目前雖已營運但還在規劃接駁新皇崗口岸站，《好食玩飛》也預先為大家介紹一下沿線有什麼好食好玩。

深圳地鐵20號線美食景點推介【1】會展城站：白色星球兒童樂園

公園以星球為主題，分為兩個區域，一邊有兩條超大滑梯以及各種攀爬設施；而另一邊就有空中吊床和吊椅等。公園人流不多，家長可以帶小朋友在這裡放電。

地址：深圳寶安區華發冰雪世界極地綠洲展示廳

交通：會展城站B出口，出站後步行約15分鐘可達



深圳地鐵20號線美食景點推介【2】國展站：深圳國際會展中心

深圳國際會展中心內有多個展廳，同時進行多個展覽。深圳國際電玩節、文博會、深圳·海山日月音樂節等活動都在此舉行，這裡亦會舉辦各大演唱會。

深圳國際會展中心（Beauty@小紅書）

地址：深圳市寶安區福海街道展城路一號

交通：深圳地鐵20號線國展站C1及C2出口



深圳地鐵20號線美食景點推介【3】國展站：寶安3D打印公園

由清華大學徐衛國教授團隊帶領建造、國內首個應用3D打印技術的公園，以「溪谷清流」為概念，全園建築皆由3D打印混凝土而成，非常特別。

地址：寶安國際會展中心旁邊

交通：深圳地鐵20號線國展站



深圳地鐵20號線美食景點推介【4】國展北站：深圳國際會展中心洲際酒店

若打算安排兩日一夜微度假，由國展北站步行約10分鐘即可到達酒店，酒店配備無邊際室內泳池、健身室及大型兒童遊樂場，如度假般體驗。

地址：寶安區福園二路93號

交通：深圳地鐵20號線國展北站



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