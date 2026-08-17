新皇崗口岸｜地鐵7號、20號線13大好去處　火鍋/商場/野生動物園

撰文：蘇琬淇
出版：更新：

新皇崗口岸｜深圳｜深圳好去處｜新皇崗口岸啟用在即！口岸將連接5條地鐵線路，包括深圳地鐵7號線及港鐵北環線支線，亦有20號線、22號線及高鐵。不過目前預計新口岸開放時，只有7號線無縫接駁，另外的4條高鐵、地鐵線尚在施工或在規劃階段。《香港01》「好食玩飛」記者已為大家搜羅地鐵直達美食、必行商場等13大必去，以便大家沿著深圳地鐵線大玩特玩！想知有咩好食好玩？即睇下文！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

準備去深圳玩的旅客有福了！新皇崗口岸變得超級方便，一站式直連5條鐵路，包括深圳地鐵7號線、20號線、22號線、高鐵以及港鐵北環線支線。

雖然香港段的港鐵北環線支線由主線新田站延伸，經洲頭及河套區直達新皇崗口岸，成為本港第三條過境鐵路，目前政府預計於2034年或之前開通；另外，地鐵22號線最快亦要待2028年才正式營運；20號線雖已營運，但還在規劃接駁新皇崗口岸站。如果要數新皇崗口岸開通時，只會有7號線是無縫接駁。

新皇崗口岸｜深圳地鐵7號線美食景點

深圳地鐵7號線一期起點為西麗湖站；終點為太安站，當中路線涵蓋福田區、羅湖區、南山區等等。而二期（東延線）將由本來的終點西麗湖站引出，新設北大站、學府醫院站，以後北上吃喝玩樂或有更多選擇。

深圳地鐵7號線美食景點推介【1】皇崗村站：水圍1368文化街區

位於福田區的水圍1368文化街區，於皇崗村站B2出口步行7-10分鐘便能到達，相當方便！街區由一條600年歷史的村落「水圍村」重建而成，雲集各式各樣的餐廳、酒吧、Cafe、甜品店、茶飲店、手作店等小店，加上色彩繽紛的佈置，氣氛非常熱鬧，打卡拍照一流。

地址：深圳市福田區水圍新村174棟
交通：皇崗村地鐵站B2出口，步行10分鐘。

深圳地鐵7號線美食景點推介【2】田貝站：翠竹公園

位於羅湖區的翠竹公園，是深圳唯一一個以竹為特色的公園，頗有日本嵐山竹林小徑的風情。公園共設有6大區域，包括延山迎賓區、引泉聽琴區、花坡蝶舞區、暢襟遠眺區、森林浴神區和健身休閒區，各處竹林滿佈，還有不少以竹為主題的繪畫及浮雕，加上環境清幽，十分適合閒逛和打卡。

地址：羅湖區翠竹路1078號
交通：翠竹站B2出口，步行約5分鐘。

深圳地鐵7號線美食景點推介【3】西麗湖站：深圳野生動物園

深圳野生動物園位於深圳西麗湖畔，佔地超過60萬平方米，園內有超過300多種、近萬隻野生動物，更可以欣賞到精彩的大型動物歌舞劇、馬戲表演等。園區主要分為4大主題，分別是食草動物區、猛獸谷、表演區及科普館展廳。

👉🏻門票限時優惠$99起🦁

地址：深圳市南山區西麗湖路4086號（西麗湖東側）
交通：乘坐地鐵7號線到西麗湖站即可到達

深圳地鐵7號線美食景點推介【4】筍崗站：萬象食家

萬象食家位於羅湖區筍崗一帶，鄰近羅湖口岸，是深圳首個沉浸式市集商場，裝修以簡約無印風設計。而萬象食家以「食」為商場賣點，有多間人氣餐廳進駐，如重慶火鍋渝月川、人氣片皮鴨店小吊梨湯 。

地址：深圳市羅湖區筍崗街道梅園路71號深圳萬象食家
交通：深圳地鐵7號線筍崗站E出口，步行7分鐘。

深圳地鐵7號線美食景點推介【5】洪湖站：洪湖公園

位於羅湖區中心、有「千湖之湖」之稱的洪湖公園，位於羅湖區中心，該公園以荷花而聞名，每逢荷花花期，在150,000平方米的荷塘便有700多朵荷花盛開，場面非常壯觀！

地址：深圳市羅湖區文錦北路2023號
交通：洪湖站A出口，步行約7分鐘。

深圳地鐵7號線美食景點推介【6】赤尾站：潮汕海鮮撈麵

潮汕海鮮撈麵是區內的人氣食店之一，而且僅有一家店舖。餐廳以新鮮海鮮烹調撈麵及海鮮湯麵為主，每一碗的用料也毫不客氣，可選擇的配料包括鮮蝦、鮮魷魚、蠔仔、花甲等海鮮，而且湯底十分鮮甜，價錢也相對便宜，雙拼也只是$30！

地址：深圳市福田區牛巷坊60-3
營業時間：11:00-22:00
交通：赤尾站D出口步行5分鐘。

深圳地鐵7號線美食景點推介【7】西麗湖站：黃氏正軒牛奶專家

牛奶愛好者一定不能錯過這家位於西麗366步行街的黃氏正軒牛奶專家，甜品店提供一系列牛奶甜點製品，包括雙皮奶、牛奶桃膠及牛奶方磚等，其中招牌甜品雙皮奶，不但牛奶醇香，而且入口非常順滑。

地址：深圳南山區新高路37號
營業時間：11:00-23:00
交通：西麗湖站F出口，步行3分鐘。

深圳地鐵7號線美食景點推介【8】福民站：潮汕大目牛肉火鍋

潮汕大目牛肉火鍋可說是深圳必吃的地標美食，餐廳於1981年開業，已是著名的老字號。當中推介沙爹牛骨清湯作為邊爐湯底，定不會後悔。而食物方面，必點尊品黃肥牛，採用陝西秦川土黃牛，而一頭牛僅6%的部位可出產的尊品牛肉，肉質不但油脂均勻，而且口感扎實香口，夾帶嚼勁。

地址：深圳市福田區金田路水圍嘉意台首層
營業時間：11:00-00:00
交通：地鐵7號線福民站D出口，步行約1分鐘。

深圳地鐵7號線美食景點推介【9】湛江漁港

位於福民站的湛江漁港，距離福田口岸僅一個站！餐廳主打新鮮海鮮美食，如招牌的蝦蟹粥，非常足料，而且味道鮮甜，另外還有湛江特色菜家鄉白切粉，表面淋滿香油和芝麻，味道相當香口惹味。

地址：福田區水圍村水圍街183號
營業時間：10:30-03:00
交通：福民站D出口，步行約5分鐘。

新皇崗口岸｜深圳地鐵20號線—仍在規劃接駁新皇崗口岸站

除了地鐵7號線之外，近年才開通的深圳地鐵20號線目前僅設5個車站，包括會展城、國展北、國展、國展南及機場北，目前雖已營運但還在規劃接駁新皇崗口岸站，《好食玩飛》也預先為大家介紹一下沿線有什麼好食好玩。

深圳地鐵20號線美食景點推介【1】會展城站：白色星球兒童樂園

公園以星球為主題，分為兩個區域，一邊有兩條超大滑梯以及各種攀爬設施；而另一邊就有空中吊床和吊椅等。公園人流不多，家長可以帶小朋友在這裡放電。

地址：深圳寶安區華發冰雪世界極地綠洲展示廳
交通：會展城站B出口，出站後步行約15分鐘可達

深圳地鐵20號線美食景點推介【2】國展站：深圳國際會展中心

深圳國際會展中心內有多個展廳，同時進行多個展覽。深圳國際電玩節、文博會、深圳·海山日月音樂節等活動都在此舉行，這裡亦會舉辦各大演唱會。

深圳國際會展中心（Beauty@小紅書）

地址：深圳市寶安區福海街道展城路一號
交通：深圳地鐵20號線國展站C1及C2出口

深圳地鐵20號線美食景點推介【3】國展站：寶安3D打印公園

由清華大學徐衛國教授團隊帶領建造、國內首個應用3D打印技術的公園，以「溪谷清流」為概念，全園建築皆由3D打印混凝土而成，非常特別。

地址：寶安國際會展中心旁邊
交通：深圳地鐵20號線國展站

深圳地鐵20號線美食景點推介【4】國展北站：深圳國際會展中心洲際酒店

若打算安排兩日一夜微度假，由國展北站步行約10分鐘即可到達酒店，酒店配備無邊際室內泳池、健身室及大型兒童遊樂場，如度假般體驗。

地址：寶安區福園二路93號
交通：深圳地鐵20號線國展北站

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多深圳酒店推薦👇
深圳酒店深圳親子酒店深圳度假風酒店深圳南山酒店深圳南澳酒店羅湖酒店東門酒店福田酒店深圳龍華區酒店大梅沙酒店小梅沙酒店
更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇
澳門酒店澳門親子酒店珠海酒店廣州酒店廣州白雲站酒店廣州特色酒店江門酒店中山酒店桂林酒店佛山酒店上海酒店上海迪士尼親子酒店四川酒店

深圳酒店58間推介｜1分鐘到地鐵站／無敵海景套房／人均$103起深圳南澳酒店推介｜15精選住宿無敵海景／露天風呂／蓮塘口岸方便福田酒店26間推介｜人均$183起／近車站／大型商場／親子複式公寓東門酒店10間推介｜近東門步行街／1分鐘到地鐵／高CP值人均$74起深圳南山酒店12間推介｜2分鐘到南山站／海景房／人均$123高CP值深圳好去處｜精選10+深圳親子遊景點 附熱門深圳親子酒店名單
深圳好去處
大灣區旅遊
深圳
深圳美食
深圳灣口岸
旅遊Jetso
行程攻略
北上消費