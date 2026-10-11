新皇崗口岸超級懶人包｜20秒過關！交通/樓層分布/快速通關登記

新皇崗口岸｜新皇崗口岸來了！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整理了新皇崗口岸的最新過關流程、樓層分布、免費服務、打卡位以及交通攻略。新皇崗口岸採用「一地兩檢」模式只需排1次及出示1次證件，只需約20秒即可過關！另外，如返港旅客需要搭的士或Call車就要特別留意1點。想知更多？即看懶人包！



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萬眾期待的新皇崗口岸來了！新口岸將採用「一地兩檢」、「合作查驗、一次放行」模式，令市民過關時間大減！即睇下文了解更多新皇崗口岸資訊！

新皇崗口岸｜開放時間、地址與舊皇崗口岸相同？

新皇崗口岸會繼續開放24小時過關服務，位置不變，新大樓是於舊口岸原址及周邊區域重建，地點基本相同。值得注意的是，新口岸已升級為「一地兩檢」，旅客在同一座大樓就能辦妥兩地手續，無須再於中途轉乘接駁皇巴。

新皇崗口岸已升級為「一地兩檢」，旅客在同一座大樓就能辦妥兩地手續，無須再於中途轉乘接駁皇巴。

新皇崗口岸｜過關變一地兩檢 ／「合作查驗」登記攻略

新皇崗口岸｜過關「三道門」流程

新皇崗口岸採用「一地兩檢」模式，港深兩地政府會在口岸邊界線並排設置自助通道及櫃枱，即「合作查驗」，只需排1次及出示1次證件，便可完成港深兩地出入境手續，需時只約20秒。在新模式下使用自助通道時，需一次過通過「三道門」閘機，以下會解釋相關的過關流程：

【1】合資格旅客在香港或深圳出境，只須出示證件或刷臉便可通過第一道閘進入自助通道。

【2】進入自助通道後，望向鏡頭及把手指平放於指紋掃描器。等待出境方進行身分核實及完成出境查驗便可通過第二道閘。

【3】等待入境方進行身分核實及完成入境查驗便可通過第三道閘入境。

新皇崗口岸｜「合作查驗」登記攻略

如果想用20秒快速通關的話，建議大家預先登記使用「合作查驗」自助通道，登記後便可完成港深兩地出入境手續。

合資格的香港居民可透過「香港e-道」應用程式，登記使用「合作查驗」自助通道，過程不用1分鐘便可完成登記。但前提是大家要持有香港永久性居民身份證及「回鄉證」，並已登記內地快捷通道。

新皇崗口岸內設134條「合作查驗」自助通道。（資料圖片／湯致遠攝）

如果沒有預先登記「合作查驗」也不用擔心，大家可以選擇現場辦理。只要去到新皇崗口岸5樓出境大堂的登記處，或直接在自助通道同時辦理登記及通關。

新皇崗口岸通關｜20秒通關！合作查驗e道1分鐘登記教學 附連結

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新皇崗口岸｜各樓層分布 網約車/地鐵

皇崗新口岸新聯檢大樓共設有9層，整體樓層分布如下：

L5層（離境大堂）：是深港雙方出境通關及安檢區域，從香港入境深圳的旅客抵達後，需前往此層辦理通關手續。

L4層（入境大堂）：深港雙方入境通關及安檢區域，從深圳前往香港的旅客，需從地下樓層搭乘電梯至此層辦理通關手續。

L3 （深圳往香港車檢層）：如開車北上的旅客要留意，司機可先從L2入口進入→前往L3車檢區（隨車乘客下車前往L3夾層辦理過關）

L2層（港方交通接駁層）：乘搭香港公共交通工具的地方。完成通關後前往香港的旅客，可下行至此層搭乘公共交通工具返回香港市區；另外，不設 Uber / 私家車/ 非車隊預約車上客區，一般私家車接送需注意現場管制。

B1層（深圳的士專區）：設有深圳的士的專屬上下客區。

B2層（深圳公共交通與地鐵接駁層）：乘搭深圳公共交通工具的地方，設有地下通道直通深圳地鐵7號線皇崗口岸站／亦可經F出口通往北廣場。

B3層（網約車與私家車專區）：設有深圳網約車的專屬上客區與私家車接駁區；

如想乘搭的士的乘客留意，口岸大樓內設「預約車隊的士乘客候車區」，候車區有「預約車隊的士服務站」及「車隊的士到站顯示屏」。已預約車隊的士的乘客要先到服務站，向車隊的士大使展示已預約的車隊的士車輛登記號碼作登記。 車隊的士會於公交緩衝區輪候，然後在專屬上客區接載乘客上車。

新皇崗口岸有甚麼免費／便民服務？

皇崗口岸便民服務中心位於L5層西北側，提供旅客諮詢指引、緊急醫療、免費WiFi、輪椅服務、失物認領、雨傘外借、緊急充電及免費飲水等多項便民服務。

新皇崗口岸的洗手間、分母嬰室布於哪幾層？

【1】洗手間：分布於B1–B4層及L1–L5層公共區域。

【2】無障礙洗手間：分布於B1–B4層及L1–L5層公共區域。

【3】母嬰室：分布於B1–B3層及L2、L4、L5層公共區域。

新皇崗新口岸建築有甚麼特色？

大樓內部的裝修，天花板設計是以深圳市花「簕杜鵑」為原型，顯得甚具氣派。而最受注目的，莫過於5樓入境大廳內的30根「異形雙曲造型柱」，獨特的幾何綫條大大豐富了天花層次感，大家過關時記得抬頭觀賞！

新皇崗口岸交通｜香港有甚麼交通工具可以去新皇崗口岸？

巴士路線【1】九巴B10 葵青/大欖轉乘專線

由新皇崗口岸往返葵芳葵翠邨，途經葵芳、青衣及大欖隧道轉車站。（車資$12.1）全日服務（06:00至24:00），全程行車時間預計約45分鐘，由大欖隧道轉車站往新皇崗口岸就只需約20分鐘。

巴士路線【2】九巴B11天富往返新皇崗口岸路線

由新皇崗口岸往返天富巴士總站，途經新田公共運輸交匯處、元朗市中心、天水圍。（車資$10.5）。

巴士路線【3】嶼巴B12 烏溪沙往返新皇崗口岸路線

由新皇崗口岸往返烏溪沙站公共運輸交匯處，途經新田公共運輸交匯處、大埔廣福巴士轉車站、科學園、馬鞍山。（車資$21）

巴士路線【4】城巴B13小西灣(藍灣半島)往返新皇崗口岸路線

由新皇崗口岸往返小西灣，途經新田公共運輸交匯處、大欖隧道轉車站、西區海底隧道轉車站、北角、西灣河、柴灣。（車資$27.6）

巴士路線【5】城巴B14啟德體育園專線

由新皇崗口岸往返啟德世運道，途經啟德體育園、大欖隧道轉車站；服務初期只提供每日上、下午繁忙時段服務。（車資$20.8）

巴士路線【6】城巴B15屯門/洪水橋周末專線

由新皇崗口岸往返青山灣，途經洪水橋、屯門市中心、屯門站、屯門南，只於星期六、日及公眾假期提供日間服務。（車資$15.5）

通宵巴士路線【1】九巴NB73沙田/上水通宵線

由新皇崗口岸往返沙田巿中心，途經新田公共運輸交匯處、上水站、大埔廣福道、沙田巿中心。（車資$22.6）

日間服務小巴

【1】44B：屯門站↔新皇崗口岸，途經良景邨、屯門醫院，車資$15.7。

【2】44B1：屯門碼頭↔新皇崗口岸，途經屯門市中心、紅橋，車資$15.7。

【3】78：八鄉路↔新皇崗口岸，途經大欖隧道轉車站、港鐵錦上路站，車資$9.7。

通宵服務小巴

【1】N44B：屯門碼頭↔新皇崗口岸，途經屯門市中心、良景邨、屯門醫院、屯門站，車資15.7；凌晨零時至上午6時30分：21.7。

【2】79S：天水圍↔新皇崗口岸，途經朗屏站、元朗市中心，車資$14.6。

【3】616S：旺角↔新皇崗口岸，途經油麻地，車資$28.5。

新皇崗口岸交通｜深圳有甚麼交通工具可以去新皇崗口岸？

巴士線覆蓋羅湖、福田及坪山等核心區域，其中更有包含通宵線，方便旅客。

【1】23線：目前由寧水花園總站往返福田口岸，未來擬調整為往返新皇崗口岸聯檢樓、營運時間為 06:30 - 22:30。

【2】366線：目前由坪山綜保場站往返皇庭廣場，未來擬調整為往返新皇崗口岸聯檢樓、營運時間為 05:20 - 20:00。

【3】M169線：目前由紫薇閣總站往返同合路公交總站，未來擬調整為往返新皇崗口岸聯檢樓、營運時間為 07:00 - 22:00。

【4】N68線（通宵夜班線）：目前為皇崗口岸聯檢樓循環線，未來將直接調整至新皇崗口岸聯檢樓，營運時間為 22:30 - 05:30。

【5】E25線：目前由德琳學校往返購物公園，未來擬調整為往返新皇崗口岸聯檢樓、營運時間為 05:00 - 19:40。

皇崗口岸交通｜深圳5條巴士線直達聯檢樓 港深巴士地鐵接駁清單

除此之外，預計新皇崗口岸將連接5條地鐵綫路，包括深圳地鐵7號綫及港鐵北環線支線，亦有20號綫、22號綫及高鐵。但目前只有7號綫開通，旅客到達口岸後可直接轉乘地鐵7號線，到達10個大型商場，如喜薈城、天河城、天虹商場、萬象食家、寶能環球匯等。

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（全文完）👉follow好食玩飛ig✈️免費睇旅遊飲食攻略