上海手信5大推薦｜棉花糖蛋捲香甜會拉絲　老字號蝴蝶酥人氣超高

如果你在找上海的伴手禮推薦，請繼續看下去！上海不僅有迷人的景點，還有很多獨特的伴手禮值得帶回家，無論是給家人、朋友，還是自己當紀念，挑一份有上海特色的禮物一定會讓人感到驚喜，此番編輯精選了5家上海的必買伴手禮店，不管你想找什麼樣的伴手禮通通有，一起來看看這些超讚的伴手禮讓你的旅行更加完美！



上海必買伴手禮手信5大推薦

1. 和平食禮

上海南京東路上的「上海市第一食品飯店」是一家老字號伴手禮專賣店，其中的品牌「和平食禮」人氣很高，專賣各式小西點。

這裡一定要買的是蝴蝶酥、奶油餅乾、雙色蝴蝶酥，蝴蝶酥香氣十足、口感酥脆；奶油餅乾奶味濃郁、不甜不膩，而且造型十分精緻超適合送人！

2. 沈大成

「沈大成」也是位在南京東路上的老字號名店，專賣各式各樣口味的「青團」，就是艾草糰子，外皮軟糯、裡面包著不同的餡料，沈大成家的青團皮薄餡多，口味也很豐富。

在這邊最推薦甜口味的「豆沙青團」、鹹口味的「春三鮮青團」，豆沙青團包裹著香甜紅豆，甜而不膩超美味；春三鮮青團是全素菜餡，有春筍、香菇丁、薺菜，口感鮮脆，讓人一口接一口！

3. Ms. Juan 卷

「Ms. Juan 卷」是最近在上海剛開的，據說前身就是超有名的「城市蛋捲」，現在地點在鴻壽坊一樓的市集裡面，現做的酥脆餅皮包裹著不同口味的內餡。

招牌的「棉花糖蛋捲」鬆軟香甜還會牽絲，「海苔肉鬆蛋捲」也是人氣品項，海苔跟肉鬆的量給的超有誠意，每吃一口都幸福感滿滿！

4. 上海梨膏糖商店

接下來這家「上海梨膏糖商店」很適合送給長輩～地點就在上海城隍廟附近。

據悉梨膏糖是一種用十幾種中藥製成的甜品，有止咳潤肺的功效，又不像中藥那麼難以入口，但吃起來超級甜，甚至還有「越甜越養生」的說法，如果覺得太甜有些人說可以泡在熱水裡溶解再喝下，可以很好的保養喉嚨，有甘草、金桔等口味，都可以買來試試看！

5. 花園飯店

「花園飯店」的白脱餅乾又被稱為「餅乾界的天花板」，白脱就是「Butter」，白脱餅乾就是奶油餅乾，很多人都會買花園飯店的「蝴蝶酥」，但其實他們家的白脱餅乾也很值得嘗試。

外面的奶油千層入口即化，配上清爽的鮮奶油，超級療癒，推薦大家可以買蘭姆葡萄乾口味，咬下去還會吃到浸泡了蘭姆酒的葡萄乾，香味十足、口味也很多層次，而且外包裝也大氣華貴，送人真的超有面子！

以上就是此次編輯為大家精選的5家上海必買伴手禮推薦，要回家時不要忘了到這些地方買手信送給親朋好友喔！

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