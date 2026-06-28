上海美食｜7間米芝蓮必比登餐廳推薦　清水生煎/現炒辣肉麵高CP值

朋友們周五好呀！這裏是喜歡花小錢辦大事兒的鑫鑫。我先問大家一個問題，當我把上海和米芝蓮放在一起的時候，你腦袋裏首先想到的是什麼？是1000+元/人的fine dining餐廳，還是坐擁外灘邊頂層閣樓的私人會所？亦或是需要提前好幾個月還難預定的高級私廚？



當然，這些都是輪胎家族（米芝蓮）部分成員的「奢華縮影」。但是今天的文章，我不想教你如何把滬幣花到極致，而是想帶大家探探那些讓本地人也讚不絕口的「米芝蓮認定的平價小館」（也是咱們老生常談的必比登）。

必比登有三個重要的評選標準：地道、高性價比、值得專程前往。

這些小館子沒有奢華的裝修，也不能讓你在朋友圈發精緻的九宮格網紅打卡，可能還藏在犄角旮旯裏，但是你只要花幾十塊就能吃上米芝蓮，你說值還是不值？

剛好就在前不久，2026年滬蘇浙米芝蓮指南餐廳在台州正式發布了。我也藉着這個時機去打卡了幾家上海必比登餐廳。話不多說，直接跟大家Po餐廳攻略～

上海必比登餐廳推薦

1. 大壺春

每次去上海出差不知道為吃飯犯選擇困難症的時候，滬漂好友就會跟我說：「去吃大壺春。」而且要指定是四川中路這家。甚至我好朋友已經從上海回到山西老家，每次來上海還是會特意來這裏找找曾經「滬漂」時候的味道。

要知道，大壺春也是連續多年穩坐必比登這把椅子了。我覺得能這麼多年讓大家為它家生煎付款，原因有這麼幾個。

一個是他們家特別的清水派生煎。

生煎分清水派和渾水派。清水派肉餡不加皮凍，靠鮮肉本身的汁水和油脂出味兒，大壺春就是上海清水派生煎的鼻祖。另一個則是渾水派，像以小楊生煎為代表的就是典型渾水派，一咬爆汁噴湯。

我個人更喜歡清水派，吃起來紮實還有嚼勁，麵皮也是半發酵，能最大程度體現出肉香來。

再一個就是必比登看重的是「長期穩定的好味道」，大壺春做到了90多年不變。最關鍵還是性價比高，人均也就20多塊（人民幣，下同）。

生煎+牛肉湯是我每次來的必點組合。光吃生煎太乾，配上這碗咖喱牛肉湯就是圓滿。咖喱金黃濃郁，牛肉片則是酥爛入味，回味中還帶着幾分沙茶的味道。

大壺春

地址：四川中路136號

營業時間：7:00-19:30

人均：28元



2. 功德林

說到素食，90%的上海人都會第一個想到功德林。這裏最早是佛門居士發心辦的，做的是真正的佛門素食。他們家是百年老店了，門牌上還標識着1922年創立的中華老字號，是上海最早的社會素菜館之一。

在2008年的時候，功德林的素食製作技藝還入選了國家級非物質文化遺產，是上海餐飲界首個國字號非遺。魯迅、宋慶齡……以前還都是常客呢。

我愛吃素，對他們家垂涎已久。畢竟現在市面上做素食的餐廳，要麼就是油太大，要麼就是沒入味，把素菜做好吃，需要仔細揣摩功夫的。

黃油素蟹粉，是最讓我驚喜的一道，不愧是第六屆世界烹飪大賽金獎。用薯仔泥和胡蘿蔔泥模擬蟹黃的色澤和口感，用薑末和醋的調味組合來調配出獨特的蟹香特徵。絕了，真的毫無違和感！

+ 1

功德林最讓我震驚的是，是吃素做的肉，比真肉還香，就比如這道功德素鴨。用豆皮代替鴨肉，層層疊壓，醬汁浸透，先蒸後煎。入口是酸甜口，內裏綿軟柔潤，一點兒都不膩，手藝真的不一般。

吃完還可以打包一份素菜包。麵皮很宣軟，內餡是青菜，香乾和豆腐乾，咬開還透着淡淡的清香，那感覺像是吃下了一整個春天。

他們家還有外賣部，像店內的特色素滷味都可以直接打包帶回家吃的。

功德林

地址：南京西路445號(近成都北路)

營業時間：8:00-20:00

人均：74元



3. 小陶麵館

作為一個山西人，南派北派的麵食我吃過不少，但能讓我吃完還想反覆去吃的店確實不多，小陶就是其中一家。

他們家乍一看的話，不會讓你感覺到多驚豔，但能讓無數人專程來打卡，我覺得更重要的是它「細水長流」的穩。

每次去都是那個味兒，這在對麵食非常講究的山西人眼裏，真的很重要的。

第一次來的話，可以先試試葱油拌麵。這個麵也是必比登評委心中的「滿分麵」。煮得筋道又彈牙，不爛不硬，還超級掛汁。

我最喜歡吃他們家的辣肉麵。澆頭都是現炒的，預製加熱的可跟它沒法比。尤其是辣肉、大排、腰花這幾樣，火候和調味都是老派本幫路子，鍋氣足。

一碗麵，多半碗都是澆頭，真一點兒不誇張。如果想一次嘗兩個味道還可以選雙澆，選辣肉+大排，或者辣肉+腰花，多花幾塊錢，能一次性摸清楚水準。

他們家價格也很友好，三十塊左右，並沒有因為上榜就漲價，這點也是值得誇誇的。

小陶麵館

地址：嘉善路222號（近永嘉路）

營業時間：6:00-14:00

人均：36元



4. 頂特勒粥麵館

必比登榜單裏面麵食最多，其次才是本幫菜。除了小陶之外，這次我還嚐了嚐呼聲很高的頂特勒粥麵館。

他們家藏在淮海中路的弄堂深處，開了很多年。好朋友喜歡晚上下班後跟着跑團跑步，聽說她們跑團每次跑完「衝碳」都來這兒。

我點的是辣肉麵套餐。整整齊齊上來幾個小碗，青菜、辣肉還有一碗例湯。

他們家辣肉麵是傳統本幫菜的做法，用的都是精肉，炒得很入味，吃起來甜中帶着點兒辣，辣中又帶着幾分甜。一定要把辣肉拌勻，這樣吃起來肉香和微辣才能在舌尖上化開，口感更好。

份量不少，一碗下肚，整個人吃得都很舒坦。

頂特勒粥麵館

地址：淮海中路494弄22號工商銀行旁

營業時間：全天營業

人均：46元



5. 味香齋

這家店就在頂特勒馬路對面，特別近。我每次刷小x書，十個人能有九個人都在推薦這裏。店小，但是風是真大。它創立在1935年，前身是「西冷咖啡館」。在2017年的時候就獲評了米芝蓮推介。

我去的時候下午三點，但是店裏還是坐滿了人。你要是中午來，大概就會遇到排隊+店裏連個腳都站不下的場面。

吸引大家趕路也要來吃的就是這份麻醬麵。跟常規的麻醬還不太一樣，店家用炸豬排的花生油來調醬，還帶着淡淡的油香。攪拌均勻要大口吃哦。

吃麵定要配一碗小牛湯，聽說是用五十斤牛後腿骨熬足了四五個鐘頭，而且只加了咖喱粉和葱姜調味。覺得麵攪拌不開的話，還可以加點小牛湯進去。

味香齋

地址：雁蕩路14號(近淮海中路)

營業時間：6:30-21:00

人均：32元



6. 蘭心餐廳

蘭心在上海有多家分店，每家店的菜品也都不一樣，不過進賢路這家是總店，也是我最愛去的一家。

老吃家一定都知道，進賢路上本幫菜很多，茂隆、金餐廳、海金滋……實在難分伯仲，但這家開了30多年的蘭心（總店）始終都是我的「白月光」。

我去的那天恰巧是雨天，吃飯時間到也沒排隊。要知道，平時門口大排長龍的盛況太常見。店不大，樓下四張桌子，樓上三桌，人多的時候還需要拼桌的。老闆叔非常親切，從落座到點菜，再到給食客介紹家族品牌故事，能看得出來是一家有温度的餐飲店。

菜單上畫星星的都是推薦菜，她們家份量都不大，兩個人來的話四個菜剛剛好。

醬鴨是冷菜熱做，鴨肉很緊實，點睛之筆就是淋上去的醬汁，不齁不膩，甜味會比平常我們吃的紅燒肉更突出一些。

爆炒豬肝，豬肝切得很薄，再經過猛火爆炒，上桌還帶着鑊氣。入口脆嫩彈牙，關鍵是毫無腥味，火候把握得很精妙，能看出廚師的水準了。

草頭也值得推薦，選用的食材特別嫩，入口清爽。

我點了三個菜，不是我誇，每個菜我都能給到夯。除此之外，紅燒肉和油爆蝦也值得試試哦。

蘭心餐廳

地址：進賢路130號

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00

人均：92元



7. 南翔饅頭店

南翔饅頭店在豫園，名氣有多大，我自然不用多說。「上海點心金字招牌」「多年蟬聯米芝蓮必比登推介」……除了位置在景區經常要排隊，以及價格略高之外，我還是推薦大家去試試的。

+ 1

一樓有外賣窗口，不過時間等待較長，不過價格也最親民。不着急的話可以到樓上，慢慢吃。另外建議大家避開繁忙時間來，10:30前或者13:00之後會更好。

我點的是傳統鮮肉小籠。皮特別薄，講究到每隻都收口16道褶，輕輕咬開一個口湯汁就能流出來。

南翔饅頭店

地址：豫園路87號

營業時間：7:30-20:30

人均：92元



我覺得這些平價米芝蓮的存在，算是重新定義了「精緻漂亮飯」。如果你也跟我一樣愛吃，不妨下次去上海就留點時間給它們吧～

上海平價米芝蓮推薦：

1. 大壺春

2. 功德林

3. 小陶麵館

4. 頂特勒粥麵館

5. 味香齋

6. 蘭心餐廳

7. 南翔饅頭店



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