杭州手信推介｜必買老字號糕點＋西湖龍井茶葉　送禮自用都相宜

杭州是個不僅風景美，還充滿了各種特色小物的地方！如果你有機會到這裡旅遊，記得帶些當地的特色伴手禮回去，既能留下美好回憶，也能跟家人朋友分享杭州的獨特魅力。無論是有名的西湖龍井茶，還是精緻的糕點，都是當地人引以為傲的好東西，本篇編輯就為大家整理了5個杭州必買伴手禮，一起看下去吧！



2026杭州必買伴手禮5大推薦

1. 知味觀

第一家就是杭州的糕點名店「知味觀」，如果你來到西湖就一定要到旁邊的知味觀買各式各樣的糕點。這邊販賣的中式糕點不只長得好看也很好吃，價格也不貴，推薦大家可以買軟糯糯的「條頭糕」、「芡實糕」、精緻的「桃花酥」、茶香濃郁的「龍井茶餅」、「錦繡酥」，好看又美味！

2. 阮大興手作糕團

「阮大興手作糕團」也位在西湖附近，吃起來軟糯香甜的「方糕」是他們家的招牌商品，而且外觀超可愛，會印上可愛的卡通小動物圖像，推薦大家可以買他們家外型超可愛的的「熊貓方糕」跟裡面包裹著鹹蛋黃會流心的「招牌開運方糕」，是不是超有特色！

3. 南宋胡記

「南宋胡記」一樣販售多種中式糕點，但比起前幾家這家的價位稍微高一些些，糕餅也更加的精緻，傳統的中式甜點融合新口味，這家使用進口奶油製作，所以每一款餅吃起來都有濃濃的奶油香，推薦大家可以買「荷花酥」、「龍井酥」、「白蛇喜餅」，精緻程度滿分，超適合送人！

4. 江南春

「江南春」是杭州的老字號糕餅點，專賣各種糯嘰嘰的糕點，都是超級傳統在地的那種，必吃「松花晶團」：外層是滿滿的松花粉，裡面包裹了甜蜜的豆沙餡，還有「條頭糕」外層撒了桂花，裡面的紅豆甜度剛好，還吃得到芝麻香，香氣超療癒！

5. 啟豐茶業

到杭州觀光的朋友一定必買當地的茶葉，但是大家若是在風景區附近買，價格大多都很貴，所以這邊要推薦大家一家在地人都在買的茶葉行，「啟豐茶業」在「佑圣观路」上，這裡供應種茶葉、老闆娘也很熱情，必買「西湖龍井」跟「九曲茶梅」，西湖龍井入口回甘、香氣撲鼻；九曲紅梅喝的到桂花跟紅梅融合的酸甜滋味，兩款都是越喝越順口的那種！

以上就是本次推薦給大家到杭州的必買5大手信伴手禮，送禮自用都相宜！

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