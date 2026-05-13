上海美食10大推介｜外灘景餐廳/蟹黃麵/創意雲南菜 1間小籠包必試

上海美食推介2026｜魔都上海是一個將傳統與潮流完美融合的美食天堂，每次造訪都有驚喜！《香港01》「好食玩飛」為你整合上海10大美食推介，除了有來滬必吃的濃油赤醬本幫菜、爆多蟹膏的爆汁蟹黃麵外，更有獲獎無數的米芝蓮摘星之王、極難預約的中式小酒館，以及坐擁外灘絕美三件套景觀的人氣餐廳！即睇內文！



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上海美食推介【1】外灘家宴——外灘景觀位吃正宗本幫菜！必試桂花紅燒肉＋松鼠桂魚

外灘家宴是坐落於上海黃金地段的正宗本幫菜館，在南京路及豫園均有分店。 餐廳主打地道上海風味，招牌桂花紅燒肉肥而不膩、入口即化，醬汁拌飯更是一絕；還有皮滑肉嫩的上海白斬雞及外脆內嫩的松鼠桂魚，每一口都能吃到正宗的濃油赤醬，是不少本地老饕帶家人朋友聚餐的首選。在豫園店用餐，更可直觀東方明珠與黃浦江絕美江景，讓你一邊品嚐地道魔都滋味，一邊感受外灘亮燈後的浪漫氛圍！

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外灘家宴

地址：黃浦區中山東二路22號外灘二十二號2樓（正對外灘江景、東方明珠、三件套）

交通：距地鐵14號線豫園站7口，步行約450米

人均收費：人均¥121起



上海美食推介【2】人和館——米芝蓮一星本幫菜！必食全滬第一蟹粉撈飯＋鮮嫩響油鱔絲

人和館是上海極具人氣的米芝蓮一星本幫菜餐廳，以懷舊的老上海裝修與精緻菜式聞名。店內服務細緻周到，服務員對菜品講解清晰。招牌蟹粉撈飯更被譽為是2024年上海排名第一，蟹粉鮮甜且配搭秘製醋汁，完美壓腥提鮮；另一道茭白響油鱔絲則展現了極高的食材新鮮度，濃油赤醬色重味不鹹，層次感十足。

金牌紅燒肉與老上海陳皮雞同樣展現了紮實的功底，前者肉質軟爛、肥而不膩，後者則帶有恰到好處的陳皮幽香。由於餐廳極受歡迎，等位兩小時起跳已是常態，建議食客務必提前線上取號或電話預約，以免在門口排長隊！

人和館

地址：徐匯區肇嘉濱路407號

交通：距地鐵9號線嘉善路地鐵站5口，步行約220米

人均收費：人均¥170起



上海美食推介【3】新榮記——米芝蓮收割機！！必食黃金脆帶魚＋台州靈魂沙蒜豆面

新榮記是中國餐飲界傳奇般的米芝蓮收割機，由張勇先生於1995年創立，始終堅持食必求真的匠心。餐廳環境優雅大氣，服務更是細緻入微，目前在全球已累積獲得數十顆米芝蓮星及黑珍珠鑽石，被譽為中餐的巔峰之作。由於極受歡迎，上海總店往往一座難求，平日建議提前兩天預約，若逢聖誕等節假日則需提前一個月訂位。

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進店必點的黃金脆帶魚選用東海釣帶中段，外皮薄脆如蟬翼，內裡魚肉鮮甜爆汁；沙蒜燒豆面則是台州的靈魂，將海葵的濃鮮徹底煨入軟糯的紅薯粉中，湯汁稠厚鮮美；脆皮妙齡乳鴿選用13天雛鴿，皮脆如琉璃且肉質粉嫩，撕開時汁水瞬間迸發。最後以一道軟糯綿密、清甜無纖維的蜜汁紅薯收尾，絕對是魔都一試難忘的盛宴。

新榮記

地址：靜安區南京西路688號恆基688廣場L2

交通：距地鐵13號南京西路站5口，步行約330米

人均收費：人均¥691起



上海美食推介【4】李百蟹‧蟹黃麵——必試靈魂蟹醋＋免費續麵超滿足

李百蟹榮登大眾點評上海麵館好評榜第一名，餐廳裝修現代與精緻並存，地理位置優越，食客在窗邊用餐時可以直接對望魔都美景。這裡的蟹黃拌麵份量極具誠意，金黃誘人的蟹黃與蟹肉鋪滿碗面，每一口都是紮實的鮮甜，還有鮮甜彈牙的花雕蝦與皮薄爆汁的蟹粉小籠包。最驚喜的是其秘製的靈魂蟹醋，酸度恰到好處，能瞬間提鮮並化解蟹黃的油膩，更有免費續麵服務確保你能食到舔舔脷。最後再以精緻甜品作結，一邊賞景一邊品味地道蟹鮮，絕對是視覺與味覺的雙重享受！

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李百蟹‧蟹黃麵

地址：黃浦區外灘22號中山東二樓22號3樓

交通：距地鐵14號線豫園站7口，步行約460米

人均收費：人均¥98起



上海美食推介【5】萊萊小籠——傳聞中上海最好吃的蟹粉小籠！

萊萊小籠是上海極具代表性的地道小店，因鮮美濃郁的蟹粉小籠包而出名。其招牌蟹粉鮮肉小籠是必點之選，蟹味極濃且完全不腥，湯汁豐富但不油膩，沾上秘製的薑絲醋更能帶出蟹肉的微甜。料足飽滿的蟹粉蝦仁拌麵以及外皮酥脆、肉質紮實的金牌炸豬排也是不容錯過的美味搭配。建議盡量避開用餐高峰時段到訪，才能更悠閒地享受這份老上海的經典煙火氣。

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萊萊小籠

地址：黃浦區天津路506號/481號

交通：距地鐵1號線人民廣場站19口，步行約580米

人均收費：人均¥58起



上海美食推介【6】帥帥精緻家常味——上海正宗入口即化紅燒肉

帥帥精緻家常味是上海近年人氣極高的本幫家常菜，主廚曾受邀參加美食節目《一飯封神》 。餐廳將傳統本幫風味與精緻家常味完美結合。招牌外婆紅燒肉口感軟糯香甜，入口即化，醬汁鹹甜適中尤其下飯；創意十足的泡椒芝麻青蟹則走酸辣路線，鮮甜蟹肉配上爽口酸蘿蔔與年糕，層次驚喜。點心類推薦松子苔條麻球，熱騰騰的餡料帶著濃郁堅果香，非常受歡迎。此外，其羅宋湯做法偏向西式紅燴風格，質地厚重濃稠，是不少饕客的心頭好。

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帥帥精緻家常味

地址：黃浦區長樂路175-4號

交通：距地鐵13號線淮海中路站3口，步行約320米

人均收費：人均¥195起



上海美食推介【7】三佰杯——最難預約的中式小酒館！必食生醃十八斬＋噴香五花肉鰻魚串

三佰杯是上海靜安區極具人氣的中式小酒館，憑藉精準的寧波生醃與重口下酒菜，成為魔都當下最難預約的餐廳之一。店內充滿濃厚的煙火氣，採取無固定菜單模式，每日黑板更新當天食材，賣完即止。

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推介必點招牌紅膏鹹蟹（十八斬）切成小塊極易入口，蟹膏鮮甜入味；嗆甜蝦每隻都帶有蝦籽，蘸上微酸的醬汁鮮味十足。熟食推薦五花肉包鰻魚串，油脂香氣與鰻魚的軟糯交織，是下酒菜的第一名，還有韭香黃鱔燜飯、臭豆腐炒毛豆、蝦油泡飯、清酒肥肝等等。若喜歡小酌，店內的自釀米酒或超大杯的男子漢啤酒都是絕佳選擇。雖然預約難度較大，但為了這口地道的鮮味，絕對值得提前規劃！

三佰杯

地址：黃浦區茂名南路56號

交通：距地鐵13號線淮海中路站3口，步行約460米

人均收費：人均¥258起



上海美食推介【8】胡麻——人氣創意雲南菜！必點麻婆豆花拌麵＋楊梅蘇打

胡麻是上海創意雲南菜的領軍餐廳，餐廳空間精緻小巧，其出色的調味與層次感，絕對能給予食客超乎預期的驚喜。

推介必點明星產品牛臉頰肉拌飯，還有麻辣鮮香的麻婆豆花拌麵。葷菜愛好者必試木姜子炸雞，特殊的木姜子香氣醬汁極具辨識度；紅河黑豬肥腸處理得乾淨且無腥味，搭配泡薑非常地道；樹皮菜拌雞㙡菌以酸甜清爽成為完美的解膩神器。最後推薦點一杯楊梅蘇打，酸甜比例極佳且充滿氣泡感，堪稱整餐飯的完美Ending！

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胡麻

地址：上海市靜安區南京西路1515號靜安嘉里中心東區1座

交通：距地鐵7號線靜安寺站6口，步行約380米

人均收費：人均¥124起



上海美食推介【9】牛NEW壽喜燒——和牛放題排隊王！M級和牛吃到飽

牛NEW壽喜燒是上海極具人氣的高品質火鍋放題，餐廳環境時尚熱鬧，設有豐富的自助取菜台，從新鮮蔬菜到精緻甜品應有盡有。這裡最受推崇的是其多樣化的鍋底與高品質肉類，無論是朋友還是家庭聚餐，都能在這裡找到最滿足的吃肉體驗。

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推介選擇「糟粕醋 ＋ 牛油麻辣」的鴛鴦組合鍋底，招牌M級和牛紋理分明，加上特有的脂香入口即化，海鮮愛好者則不能錯過豐富的海鮮拼盤與椒麻大蝦。此外，店內還有無限量供應的哈根達斯雪糕與無限量任食榴蓮。有資深食家建議是先吃和牛再吃其他肉類，層次感會更豐富。

牛NEW壽喜燒

地址：上海黃浦區南京東路步行街第一百貨商業中心B館6樓B02-F06號鋪

交通：距地鐵人民廣場站出入口，步行約370米

人均收費：人均¥179起



上海美食推介【10】 鮨尺——長居好評榜第一！必試一口鰻魚飯

鮨尺是上海日料熱評榜第一名的常客，隱藏在襄陽南路的老洋房內。這裡的壽司料理極具水準，菜單種類極其豐富，從刺身、握壽司到炭火燒鳥應有盡有。一口鰻魚飯，鰻魚份量誠意十足且質地鮮嫩，搭配海苔片包裹食用，趣味與美味兼具；厚燒鐵板安格斯牛舌是桌桌必點的厚切誘惑，口感近乎入口即化。刺身方面，藍鰭金槍魚大腹與海膽甜蝦一口壽司新鮮度在線，份量也十分紮實。絕對是不少日料愛好者心目中的不二之選！

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鮨尺

地址：上海市徐匯區襄陽南路311號

交通：距地鐵10號線陝西南路站7口，步行約710米

人均收費：人均¥165起



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