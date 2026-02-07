南通旅遊｜訪狼山千年古剎　玩轉森林野生動物園體驗與小熊貓同居

Hello啊！我是又在看蘇超又在看浙BA的咔咔～



今天要聊的就是目前蘇超的榜首——南通。說起南通就不得不提張謇（清末實業家），整座城市真的到處都是他的印記，濃度和我們紹興的魯迅差不多吧哈哈哈。

其實了解南通後，就會發現在張謇的帶領下，南通已經有不少「第一」的稱號了。

南通博物苑，中國人自己創辦的第一家公共博物館；

軍山氣象台，中國人創辦的第一座氣象台；

南通紡織專門學校，中國第一所紡織學校；

通州師範學校，中國第一所師範學校；

通州公立女子師範學校，中國第一所女子學校；

狼山盲啞學校，中國第一所特殊教育學校。



所以說南通不僅足球踢得好，其他的也挺先鋒的。不過我們寫的南通內容確實很少涉及。

我記得有一年的中秋國慶假期期間，一張「江浙滬旅遊等級榜單」在社交媒體熱傳，而南通因為是「江浙滬唯一D級」而出圈。雖然所謂的D級雖然並非由官方評出，但就我之前的預設來說，南通旅遊在江浙滬地區表現確實一般，甚至流傳的只剩「夜市賣試卷」的梗了。

不過很多地方還是要親自去感受一下的，所以前段時間選擇在南通待了2天，真正去感受了一下這座城市。

其實南通市區的景點還是比較集中的，主要分為南通森林野生動物園及唐閘古鎮、狼山周邊和市中心濠河景區三個區域。大家可以選擇住在濠河附近，然後選擇去南通森林野生動物園和狼山玩。

江蘇南通旅遊景點推薦

1. 南通森林野生動物園

來南通一定不能錯過的就是森林野生動物園了，畢竟很多本地人都說都說南通要是沒有這個野生動物園，估計D都排不上哈哈哈。而且最近南通這個野生動物園還挺出圈的，「掏空」了許願池、「僅退款」年卡給生病的孩子。

南通這個野生動物園規模很大，佔地3000畝，在長三角也是最大的那幾個之一。整個動物園分成步行區和車行區，車行區也是按人頭收門票的，然後再加每輛車200元（人民幣，下同）的自駕車費用。

+ 2

車行區總共9km。沒有自駕的朋友也可以直接坐小火車（這個除了門票不需要另外收費）和萌趣代步車。

除了猛獸區外，大部分是完全敞開的，所以要注意長角的動物。大家要準備好接受動物們的熱情，他們不僅會熱情地湊到車旁打招呼，有的「E人」還會小跑迎接人類朋友。

車行區一共有12個站點，每個站點都很有意思。還有一些點是能下車互動的，所以大家可以提前在園區內買胡蘿蔔和蘋果哦。

步行區也很大，一天走下來稱霸微信運動不是問題，但我覺得這個天氣，即使在步行區也需要租一下電動代步車，這個動物園確實太大了，而且純走路感覺效率確實不高。

步行區按照路線基本不用走回頭路，不過大家一定要看好演出時間，然後提前半小時入場。特別是深受大家喜愛的大馬戲，因為是包含在門票裏不用另外收費的項目，所以真的要提前去搶位置哦！

充滿魔幻色彩的魔術表演、高難度雜耍演藝讓你大飽眼福，在視聽享受的同時，超多體驗感與趣味十足的互動。

最重要的是南通森林野生動物園是可以住宿的，而且在社交媒體上非常火，尤其是暑期，非常受歡迎。可能是第一次體驗到這麼野的住宿方式哦：直接住進動物園，和小熊貓同居；還有一些房間是能和長頸鹿、斑馬、老虎做鄰居，總之還挺有意思的。

南通森林野生動物園

地址：崇川區通劉公路299號

營業時間：09:00-17:00

門票：180元/人，優待票半價



2. 唐閘1895文創園+唐閘古鎮

唐閘鎮離南通西站、動物園都挺近的。

唐閘1895文化創意產業園和很多文創園一樣是工業老廠改造過來的，5棟百年建築承載着民國記憶，4棟50年代廠房見證工業榮光，園區內隨處可見的工業機器也被綠意染上了。

現在園區裏有咖啡店、藝術工作室、藍印花布基地等業態，偶爾還會音樂演出、戲劇表演、舞蹈表演等文化演出。

走出1895文創園，你還能走到唐閘古鎮、唐閘北市景區，人氣都不算高，來往都是本地人。這裏有不少建築拍照還挺好看的，大家如果是到達南通西站的話可以拐過來看看。

唐閘1895文創園+唐閘古鎮

地址：崇川區西市街18號

營業時間：09:00-17:00

門票：免費



3. 狼山風景區及周邊

狼山也算是中國的佛教名山了，山上有一座廣教寺，這座千年古剎是狼山的核心景點，寺內供奉着全國唯一的「穿龍袍大聖菩薩」，還有範曾手繪的十八高僧圖。

建築群規模宏大，分山上山下兩部分。山頂的建築比較重要，有機會肯定是需要爬到山上的。大聖殿是全山香火中心，殿正中就供奉着大名鼎鼎的「僧伽大聖坐像」。寺裏的支雲塔是狼山的標誌性建築，登上塔頂可以俯瞰長江的美景。

給大家推薦一條線路，大概需要3小時：東門進-北麓園（趙繪沈繡樓+香爐峰）-山門-駱賓王墓-廣教寺-支雲塔-大聖殿-西門出。可以選擇清晨7點從北門入園，可避開人流，感受晨霧中的古剎靜謐。

狼山附近還有劍山、南通植物園、濱江公園等景區，按照我的規劃的一日遊：

狼山（上午）-南通植物園/劍山（下午）-濱江公園（傍晚至夜晚）



劍山北麓的「劍山樵徑」是本地徒步愛好者的私藏路線，沿途古樹參天，人少景幽，全程約1.5小時。濱江公園可以看到長江落日，分分鐘拍出大片感，夜晚還有激光塔燈光秀和音樂噴泉。

狼山風景區及周邊

地址：崇川區狼山鎮劍新路1號

營業時間：07:00-17:30（各個大門有各自關門時間）

門票：50元（劍山另外收費20元）



4. 濠河風景區

濠河風景區就在南通核心市區，它是國內保存最為完整的古護城河之一，距今已有千餘年曆史，全長10公里。所以整個濠河風景區其實就是濠河圍繞的區域，裏面有一些景點。

說是景區，其實說是城市公園更好些，這裏不算是個旅遊目的地，但是交通方便。可以選擇住在濠河這邊哦！這樣的話隨時可以去樓下逛逛公園，其實蠻治癒的。

+ 1

濠河那邊的景點也挺多的，名勝古蹟類的天寧寺、文峰塔、北極閣，還有不少博物館：南通博物苑、中國珠算博物館、南通藍印花布博物館等。

其實找個傍晚來這邊逛一逛就挺舒服的，而且這邊有不少好喝的咖啡館的。

但是如果有足夠的時間想逛濠河，可以從鐘樓廣場開啟旅程，參觀鐘樓和譙樓；再到藍印花布博物館，體驗藍印花布製作工藝；下午前往文峰塔、南通博物苑；傍晚在濠河邊散步，欣賞落日餘暉。

另外玩濠河最佳的方式是乘坐濠河遊船，沿途可以聽導遊講解沿岸的故事和典故，晚上的話應該更加美一些，燈光打在古建築上，時光穿越的感覺。

濠河風景區

地址：崇川區濠北路508號

營業時間：全天營業

門票：免費



江蘇南通美食推薦

江海鮮味是南通美食的靈魂。這座依江傍海的城市，獨特的地理位置使其匯聚江鮮、海鮮、河鮮之精華，孕育出獨具江海風情的美食文化。所以愛吃水產品的朋友可千萬不要錯過南通哦（海鮮推薦啟東那邊哦）。

吃炒菜、河鮮海鮮的店鋪有幾家推薦的▼▼▼

1. 漁人碼頭

這是一家有20多年曆史的老牌餐飲品牌，在本地已經開了好幾家店了，以江海河鮮為特色。環境和出品都比較穩定，比較適合家庭聚餐和宴請。

招牌菜有鐵板文蛤、河豚魚撈飯、魚皮餛飩、酒醉泥螺。其中鐵板文蛤是招牌中的招牌，選用本港小文蛤現點現烹，鐵板高温激發出貝類的鮮甜汁水，搭配蒜蓉和小米辣提味，入口鮮嫩彈牙。

漁人碼頭

地址：有好幾家店都差不多的



2. 南和通大排檔

南和通大排檔是南通本地人氣爆棚的「必吃榜」本幫菜餐廳，除了排隊太久，味道方面我真的覺得沒什麼缺點，我反正沒有踩雷。招牌菜有黃魚、高壓鍋豬蹄、馬房角臭豆腐、紅燒狼山雞。

這個黃魚一定要嚐嚐！選用鮮活小黃魚精準控時烹製，僅以油鹽提鮮，魚肉嫩如豆腐卻不失彈性，魚皮微焦脆香。

除此之外，這種本幫菜、土菜館還有好灶頭、六橋外、早海魚市等。

南和通大排檔

地址：崇川區桃園路7號



還有一些麵館小吃的推薦▼▼▼

1. 老六橋．人文麵館

這個是一個非遺技藝的特色麵館，也是開了20多年的老店了。

麵條都需要手工製作的，採用南通本地小麥粉與蘇北菜籽油揉麵，經木杖反覆擀壓後切成寬厚麵條。有點類似蘭谿手擀麵和諸暨次塢打面那種，很筋道彈牙。

除此之外這裏的湯包、土包子、餛飩都蠻好吃的，很適合過早的一家店。愛吃蟹的可以嚐嚐他們家的蟹黃湯包。以呂四漁港新鮮蟹黃入餡，皮薄如紙且不破，湯汁充盈。

老六橋．人文麵館

地址：崇川區體育館東路18號附近



2. 阿達師傅魚湯麵

這家就在濠河附近，是一家生意非常好的麵館，主打就是魚湯麵，是當之無愧的鎮店之寶。

聽說店裏的魚湯每天都用100餘斤鯽魚、鱔魚骨與豬骨混合熬製8小時而成的，入口鮮而不腥，回甘悠長。麵條是可以隨便加的，非常適合飯量大的朋友。

阿達師傅魚湯麵

地址：崇川區孩兒巷北路23號



3. 寺街張家臭豆腐

這是一家隱匿在巷子深處的小店，憑藉外酥裏嫩的臭豆腐和市井煙火氣，成為本地人和遊客特地來打卡的「小吃地標」。

這個臭豆腐和我們紹興的臭豆腐不太一樣。油炸後外皮金黃酥脆，內裏嫩滑如溏心，咬開瞬間爆汁。特製醬料是靈魂——甜麵醬打底，融入蒜蓉、辣椒和白芝麻，很好吃。

寺街張家臭豆腐

地址：崇川區寺街2號



其實南通給了我挺大驚喜的，也沒有大家得哪般無趣，特別是南通的森林野生動物園！其實對於沒有來過的朋友來說的，這裏可以來轉一圈的。

交通貼士：

高鐵到南通站或者南通西站，南通站離市區比較近，南通西站去動物園和唐閘比較近，大家看需求選擇。

如果有航線的話，也可選擇飛往南通興東國際機場。



住宿推薦：

南通的住宿配套還可以吧，萬豪、洲際都有，還有希爾頓逸林、皇冠假日等特色的奢華類酒店。性價比的話該有的商旅酒店都有。當然如果想帶孩子有個很不錯的暑期的話，可以選擇住進動物園裏哦~



【本文獲「嬉遊旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】