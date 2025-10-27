上海美食｜5大寺廟素齋體驗　寧國禪寺菜包瘋搶　曹王禪寺免費吃

Hello，我是今天選擇吃素的咔咔！其實我們的base杭州也算是一座高消費城市了，但我每次去上海，依舊還是會碰上讓我非常震撼的物價的，最後留下一句這裏「好貴」，再灰溜溜得離開。



比如這次我負責上海餐廳周的試菜，體驗了一下人均500元（人民幣，下同）的素食植物餐廳，菜品的創意和味道確實很不錯。但要說起素食，還得看寺廟。

每次讓我驚喜的素齋都是在寺廟吃到的，所以強烈建議大家在匆匆逛寺廟的時候可以停下吃碗素麵或者買個素包子。

在幾年的努力下，我也幾乎吃遍杭州寺廟的素齋了，而這次我把手伸向了上海。簡單地跑了幾個上海寺廟後，發現上海的寺廟雖然不如杭州的幽靜美麗（尤其是西湖邊那幾個，環境是真的好），但是上海寺廟的素齋整體比杭州的出色。

這次就讓我帶大家一起去看看上海的寺廟素齋吧！隨緣打卡，「打」的可不止是誠心，還有屬於胃的滿足。

1. 玉佛寺

玉佛寺處於上海的市中心區域，距離大名鼎鼎的「巨富長」梧桐區只有兩三公里，絕對算得上是鬧中取靜，交通比較方便。

玉佛寺有兩尊玉佛，其中較大的玉佛高1.9米，由整塊玉石雕琢而成，貌似是先有佛後有寺的。整座寺廟既莊嚴雄偉，又不失精緻典雅，是上海三大寺廟之一。

而且我去的時候，老外比中國人多，金髮碧眼的外國遊客非常多，這景象在上海寺廟還是蠻少見的。

寺內還常住十餘隻流浪貓，還有「大橘禪院」可以讓大家互動。

日常免門票入寺，提供免費茶水、抄經服務。

玉佛寺的素齋還挺有名的，品類很多，有很受歡迎的素麵、最近熱門的素月餅、素食餛飩、素食糕點，還有很精緻的六宮格的素食套餐（甚至還能快遞送往全國）。

我點了一份經典的雙菇麵，25元一碗（這已經是我吃過最貴的一碗素齋麵了），份量挺大的。

金錢菇遇上杏鮑菇，加上濃油赤醬，超級香。把熱乎的雙菇澆頭兜頭澆在剛煮好的筋道麵條上，麵湯加上菌菇的濃汁，雖然素但是湯都鮮得勾人。尤其那杏鮑菇，咬開的瞬間，滿溢的汁水順着舌尖淌開，濃郁的香氣裹着鮮味，一口接一口根本停不下來！

玉佛寺

門票：免費

地址：上海市普陀區安遠路170號

素麵：25元（種類很多）



2. 龍華寺

龍華寺是上海最古老、規模最大的寺廟之一，藏在徐匯的鬧市中，也是上海三大寺廟之一。

沿着中軸線走就有近200米了，依次排列着彌勒殿、天王殿、大雄寶殿、三聖殿、方丈室和藏經樓等六進殿堂。

龍華寺蠻值得好好逛逛的，而且文創、茶歇等都做得很不錯，又因為貓貓很多，還被人稱做「上海貓貓寺」。

最地標的就是寺裏的龍華塔，上海唯一宋代閣樓式古塔，七層磚木塔上的塔檐銅鈴風一吹就響。

現在寺裏的小貓都變成網紅了，8月份好像又來了幾隻「小鼻嘎」貓貓，如果喜歡擼貓的朋友可以可以去偶遇哦～

龍華寺的素麵也非常不錯，而且價格還比玉佛寺便宜很多，經典的什錦麵「羅漢麵」只要15元，先吃麵再付款，還能免費續麵。小菜品拼盤10元一份，也是划算的。

素麵的湯很鮮，香菇加得多，所以嚐起來有很不一樣的菌菇鮮味，澆頭主要構成是筍，木耳，胡蘿蔔，千張等。

如果喜歡吃辣的，也可以加寺裏的秘製辣椒油和菌菇醬，真的特別好吃！

龍華寺

門票：免費

地址：上海市徐匯區龍華路2853號(近龍華西路)

素麵：15元（羅漢麵）



3. 寧國禪寺

寧國禪寺離龍華寺不遠，在上海西岸自然藝術公園的西南角，整座寺廟不大，過了山門和仁王門就是三大殿了。

平常的時候人是不會多的，是座逛起來很舒適的寺廟。

寧國禪寺算得上上海「小眾」寺廟裏香火比較旺的，我覺得他們的素齋為寺廟加分引流很多！

其中「頂流」菜包，現在為了讓大家不白跑一趟，都是網上搶的。需要6點鐘準時秒殺第二天素包，每天就25單，感覺可以說是上海最難買的素包（在不太內卷的地方內卷哈哈哈）。

大家買了一定要趁熱吃口感更佳，麵皮暄軟但有一定韌性，包子的餡料真的特別鮮。

它們家的什錦麵也非常好，12元一碗，份量很大。湯底是用菌菇吊出鮮味的，麵條也是那種雞蛋麵很有彈性。

除了齋堂，還有更加精細的素食館，人均七八十也能吃得不錯了，味道也是沒得說。

寧國禪寺

門票：免費

地址：上海市徐匯區華涇路858號

包子：2元/個，素麵：12元



4. 太平禪寺

因為原先供奉着被稱為太平老爺的神祇，所以才得了「太平」的名字。太平禪寺雖小，但是五臟俱全，除了金剛殿、天王殿、大雄寶殿等常見的殿宇，還修建了一個非常大的放生池。

當然，太平禪寺的素齋真的很厲害，直接供應素食自助餐了。

那近百個品種的美味素齋，蔬菜、點心、菌菇、水果、麵食、湯品等應有盡有。

豐富程度真的和不少商務酒店的早餐（但素食版）差不多了，光甜湯鹹湯就有六七種了。寺廟10點前供應齋麵，11點開始供應素食自助餐，單人40元的價格很實惠，味道可圈可點。

太平禪寺

門票：免費

地址：上海市寶山區富聯路328弄28號

自助素齋：40元



5. 曹王禪寺

曹王禪寺非常遠，遠離上海城區，幾乎已經到上海邊邊了，再往北開點路就是太倉了。不過距離寶山寺還挺近的，大概5公里。

和已經成為「網紅」的寶山寺相比，這裏完全還是寺廟原本的樣子，還是很清幽與靜謐。

+ 1

雖然冷門小眾，但是這個寺廟卻不小，擁有10餘畝面積的自然景觀園林。四季皆景——春有紫藤、夏有荷花、秋有銀杏、冬有梅花，小橋流水。而且這裏停車免費、請香免費，甚至吃飯也免費。

每日中午提供免費的素齋，說是11點左右供應，但是想吃到素齋還是需要早一點的。

每日提供兩菜一湯+主食，以清淡鮮香為主，少油少鹽。如果口味重的香客可以加辣醬哦~

曹王禪寺

門票：免費

地址：上海市嘉定區徐潘公路198號(近安新路)

素齋免費



說在後面

前面的素齋都是我這一次去上海品嚐的，不少寺廟的齋飯是有具體時間的安排或者營業時間的，所以大家可以在去之前可以關注一下寺廟的公眾號了解一下。

其實除了上面的寺廟，靜安寺的素麵、法藏講寺的酥餅、知也禪寺的素麵等等都是值得去嘗一嘗的！

上海寺廟素齋

1. 玉佛禪寺

推薦：雙菇麵、素月餅

2. 龍華寺

推薦：羅漢麵、小菜拼盤

3. 寧國禪寺

推薦：菜包、什錦麵

4. 太平禪寺

推薦：自助素齋（40元）

5. 曹王禪寺

推薦：免費素齋



【本文獲「嬉遊旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】