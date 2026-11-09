台北周邊｜新北樂華夜市10大美食　手工現做蝦仁羹　老字號雪花冰

台灣新北樂華夜市必吃美食有哪些？樂華夜市又被稱為「永和人的後廚房」，營業時間為每天的16:00-00:00，不僅美食多元，價格又平易近人，搭乘捷運到「頂溪站」，步行10分鐘即可抵達，十分方便！



本次JUKSY就為你整理好永和樂華夜市必吃的10大美食，幾乎都是新北在地網友公認的好味道，連不住這裡的人都會慕名而來！

樂華夜市必吃美食推薦

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1. 阿國蝦仁羹

在《台北女子圖鑑》第二集中，勾起林怡姍一行人的家鄉味，就是這家「阿國蝦仁羹」的土魠魚羹！「阿國蝦仁羹」是在樂華夜市開業超過30年的老店，招牌的蝦仁羹使用整隻蝦仁手工現做，吃得到真材實料，土魠魚羹份量足，吃起來肉質紮實，湯頭則是偏甜的南部口味，難怪林怡姍他們會喜歡！

阿國蝦仁羹

地址：新北市永和區永平路147號

時間：週二至週四16:30–00:30，週五週六16:30–01:00，週一公休

電話： 0958 102 115



2. 樂華涼拌手撕雞

再來這間「樂華涼拌手撕雞」可是樂華夜市的人氣王，每次經過都大排長龍！採用養足半年紅羽土雞肉（仿土雞），以溫體雞傳統蒸氣鍋爐水煮方式進行熬煮，起鍋後再冰鎮讓肉質緊實有彈性，雞肉吃起來不乾柴，搭配花椰菜、海帶、黑木耳、苦瓜、玉米筍、紅蘿蔔、小黃瓜、蘋果、龍鬚菜、高麗菜、四季豆、豆腐等配料，加入花生、脆筍、洋蔥，與天然檸檬汁調製成的獨家醬汁拌在一起，酸辣口感清爽又開胃！

樂華涼拌手撕雞

地址：新北市永和區永平路 4 號

時間：休息日見粉絲專頁公告



3. 官記 純檸檬泰式涼拌青木瓜

同樣大排長龍的還有位於永平路轉角的「官記 純檸檬泰式涼拌青木瓜」，因為每份涼拌木瓜都是單獨現做，等待時間至少半小時起跳！新鮮的青木瓜絲配上蝦米、花生、番茄及檸檬汁，再由老闆親手用木樁搗碎，酸酸甜甜超開胃，愛吃辣的朋友絕對要加辣，保證讓你辣得過癮！

官記 純檸檬泰式涼拌青木瓜

地址：新北市永和區永平路180巷1號

時間：17:00–23:30，週一公休



4. 永美雪花冰

逛夜市怎麼能夠少了甜點！「永美雪花冰」創立於1982年，是在地人從小吃到大的老字號美食！超人氣的「黑糖珍珠奶茶冰磚」，熱呼呼的珍珠搭配茶香濃郁的奶茶冰磚，吃起來不會太甜，冰火二重天的口感讓人一吃就上癮；另一款「雙招牌綜合花生冰磚」則是以花生雪花冰為基底，濃郁花生醬搭配芝麻醬，最後灑上蛋捲屑和花生粒增添口感，愛吃花生的人絕對不能錯過！

永美雪花冰

地址：新北市永和區永平路67號

時間：17:30–23:30



5. 阿爸的芋圓

除了「永美雪花冰」，這間「阿爸の芋圓」也是樂華夜市的人氣冰品店！招牌的「芋見泥蔗片冰」可以一次吃到芋圓、粉圓、白玉湯圓、薏仁等多種配料，加上滿滿的芋泥，是許多芋頭控的最愛！另外這裡還有獨創的蔗片冰，使用燒烤甘蔗汁所製成，口感吃起來超特別，有機會一定要試試看！

阿爸の芋圓

地址：新北市永和區保平路 18 巷 1 號

時間：14:30–23:00



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6. 泗源炸雞

炸雞控們請看！「泗源炸雞」販售各種部位的炸雞，價格都很平價，炸雞最大的特色就是爆汁，一口咬下熱騰騰的炸雞，酥脆外皮、鮮嫩雞肉還有滿滿雞汁，誰能拒絕～可以說是傳統炸雞中不能不提到的王者！

泗源炸雞

地址：新北市永和區永平路56號

時間：週三、日公休，16:00–23:30

電話： 02 2921 2601



7. 顏記深海旗魚串

位於樂華夜市入口的「顏記深海旗魚串」每次經過總是大排長龍，使用新鮮現打魚漿搓成長條，並包入水煮蛋，現炸外皮酥脆，再咀嚼幾口就能吃到魚漿鮮味，水煮蛋讓口感更有層次，一支20元（台幣，下同）的銅板價絕對可以先來兩支！

顏記深海旗魚串

地址：新北市永和區永和路一段 129 號

時間：週三公休，17:40–23:30

電話： 0933 127 076



8. 郭記麻辣臭豆腐

樂華夜市尾段有著顯眼橘色招牌的「郭記麻辣臭豆腐」一定要吃它的麻辣鴨血豆腐以及油飯，麻辣湯頭鮮香微辣超開胃，鴨血豆腐超級嫩；油飯粒粒分明，搭配附贈的辣蘿蔔超級爽口，讓你邊流鼻涕邊說想吃！

郭記麻辣臭豆腐

地址：新北市永和區永平路 180 巷

時間：16:00–01:00

電話：02 2231 1934



9. 鴻爐發蜜汁炭烤

在樂華夜市中段有著顯眼烤爐的「鴻爐發蜜汁炭烤」，也是排隊名攤之一，標榜有別於傳統的碳烤方式，以吊掛式的燒烤方法將食物內的油脂滴落下來，吃起來油膩感很低，各式燒烤小點都是銅板價，雞棒腿多汁鮮嫩、烤蔬菜鮮甜，愛吃碳烤的讀者一定要試試看！

鴻爐發蜜汁炭烤

地址：新北市永和區永平路 140 號前(樂華夜市三岔路口)

時間：17:00–01:00



10. 三鮮羹

最後一家樂華夜市「三鮮羹」販賣多種台南特色小吃，最推薦三鮮羹以及台南油飯，三鮮羹內涵蝦仁漿、花枝漿、魷魚，入口滿滿鮮甜味，超道地的南部口味讓你誤以為自己來到台南！搭配米糕一起吃份量剛剛好！

三鮮羹

地址：新北市永和區永平路 146 號

時間：17:30–00:30



加碼整理永和樂華夜市捷運、停車場資訊

樂華夜市開放時間為每天16:00-00:00，若讀者們要搭捷運前往樂華夜市，可搭乘北捷中和新蘆線到捷運「頂溪站」，步行10分鐘即可抵達；若是要開車前往，因為樂華周遭較難停車，建議可以停在捷運站附近的新北市頂溪國小地下停車場（收費：每小時30元）再步行前往；公車可以搭乘5、57、214、238、624、627等路公車至「樂華戲院」下車，即可到達。

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FAQ

樂華夜市有什麼好吃的？ 阿國蝦仁羹、 樂華涼拌手撕雞 、 永美雪花冰。 樂華夜市在哪裡？ 樂華夜市位於新北市永和區，涵蓋永平路、保福路一段、保平路18巷。 樂華夜市怎麼去？ 從捷運頂溪站步行 10 分鐘即可抵達樂華夜市。

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