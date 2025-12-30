飛機禁忌｜千萬別穿1款衣物 易誤觸警報 隨時遭徹底搜身無法上機

飛機禁忌｜美國運輸安全管理局TSA｜搭飛機穿著規定｜長途飛機穿搭｜機場穿搭要選對，才不會在機場安檢卡關！相信不少港人在長假期岀遊，會穿得有氣氛一點應節。不過要注意了！美國運輸安全管理局（TSA）最近發文提醒，過安檢時應避免穿著某類衣物，以免觸發安全警報系統。一旦警報響起，旅客或需接受搜身檢查，隨時因此耽誤寶貴的旅遊時間，有可能令你錯過原本航班，即看下文了解避免穿著哪一類衣物啦！



搭飛機衣著禁忌｜避免穿1類衣物 以免觸發安全警報系統

美國運輸安全管理局（TSA）透過Facebook專頁發出溫馨提示，指機場的人體掃描儀對「閃亮物體」較為敏感，應避免穿著飾有亮片、金屬絲線或水鑽的衣物過關！（FB@Hong Kong International Airport 香港國際機場）

為了不讓繁瑣的安檢程序影響旅客的岀遊心情，美國運輸安全管理局（TSA）透過Facebook專頁發出溫馨提示，指出機場的人體掃描儀對「閃亮物體」較為敏感。當局建議民眾儘量避免穿著飾有亮片、金屬絲線或水鑽的衣物，因為這些裝飾極易觸發警報，導致旅客必須接受額外的人工搜身檢查，隨時耽誤岀遊時間。

美國運輸安全管理局（TSA）建議民眾儘量避免穿著飾有亮片、金屬絲線或水鑽的衣物，因為這些裝飾極易觸發警報，導致旅客必須接受額外的人工搜身檢查，隨時耽誤岀遊時間。（Freepik圖片）

搭飛機衣著禁忌｜網民分享慘遭搜身經歷

此話題引發多位民眾分享自身經驗！一名網友透露，曾穿著綴滿亮片的《星際大戰》主題上衣，結果在去程與回程，皆因不明原因被要求進行炸藥殘留檢測。

另一位旅客則提到，因上衣材質混有閃亮絲線，導致掃描儀無法辨識，最終被帶至一旁進行徹底搜身。甚至有民眾因穿著一條印有閃亮鳳梨圖案的褲子而被攔下，安檢人員更語重心長地建議他：「下次別再穿這條褲子來搭機了。」

除了避免穿著飾有亮片、金屬絲線、水鑽的衣物之外，《香港01》好食玩飛記者也為大家盤點了，另外6大搭機穿搭禁忌，即看內文避開地雷啦！

