飛機選位技巧｜資深空服揭秘4大心法　2個「吵鬧區」選錯必後悔

飛機選位技巧｜搭長途飛機動輒超過10小時，選對座位直接決定旅途品質！不少旅客因選錯位置，全程被噪音打擾，飛行感受大打折扣。早前一名日本資深空服員公開實戰的4個選位技巧，還點名兩大「禁位」，《香港01》好食玩飛頻道記者為大家整理要點，下次搭飛機照著選就對了。



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RyuCrew是日本當地人氣極高的資深空服員兼航空知識 YouTuber，擁有多年國際線長途航班服務經驗。他在影片中分享不少選座技巧，非常實用。

日本資深空服員RyuCrew分享選座技巧。（YouTube@関西弁CA / Ryucrew）

飛機選位技巧

飛機選位技巧｜1.避開洗手間與廚房附近

RyuCrew在YouTube表示長途飛行中安靜與私密最重要。他強調要避開洗手間與廚房附近，這些位置人員來往頻繁、排隊等候、沖水聲與準備餐點的噪音不斷，容易被打擾，很難熟睡。

避開洗手間與廚房附近。（AI生成）

飛機選位技巧｜2.避開分隔牆第一排座位

另外RyuCrew也提到要盡量避開分隔牆第一排座位，這些位置看似腿部空間大，但其實前方無法放隨身物品，扶手多數不能掀起，就算旁邊有空位也無法平躺，還經常靠近廚房或廁所。

飛機選位技巧｜3.選擇機艙後方座位

對於座位的選擇，RyuCrew推薦旅客選擇機艙後方的座位，不少人可能為了方便上落機，選擇前排的座位，所以後排相對冷門，若航班未滿載時，極易遇到鄰座無人的情況，這樣空間更寬敞、干擾更少，長途休息最安穩。

選擇機艙後方座位更舒適。（AI生成）

飛機選位技巧｜4.選擇中間排座位

許多旅客會猶豫靠窗、中間、走道的位置應該怎麼選？RyuCrew指出靠窗更加適合想睡覺、看窗外風景的人，但出入洗手間比較麻煩。而走道就出入自由，但容易被經過的人與餐車撞到。值得一提的就是中間座位，因他解釋，航班未客滿時，中間位最容易鄰座無人，能平躺能伸展，打造經濟艙的「臥鋪」，長途旅客首選。

選擇中間排座位。（小紅書@momo）

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