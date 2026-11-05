日本退稅驚現9%手續費！網民：還要退嗎？旅遊達人拆解英文大誤會

日本退稅新制｜日本旅遊｜日本已於11月1日正式實施退稅新制，大家在購物後想要退稅都要「先付後退」。雖然新制實施只有數天，但已有不少網民反映店家標示所收的手續費不清晰，更有店家標示收取9%「服務費」，加上信用卡的手續費，實收的金額近乎為0！網民直言「這還需要退嗎？」。到底為甚麼會出現這個情況？即看下文！



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日本退稅新制｜網民發現商店收極高服務費

現時大家到日本購物時想要免稅，就要「先付後退」，最後才在機場辦理退稅手續。但近日有不少網民在Threads上指出，日本有店家竟標示要收取7.8%或9%的服務費（Service Fee），而且使用的退稅公司只限用信用卡退稅，扣除手續費實收的金額近乎為0，直言「這還需要退嗎？」。

日本退稅新制｜為甚麼會收高額服務費？

到底為甚麼會收取高額服務費？日本旅遊達人林氏璧在Facebook專頁解釋指，多半店家退稅手續費是0至3%之間，大家可以退回7至10%的金額。他指出，網民所指收取7.8%的店舖為海濱幕張三井Outlet（The North Face)，如果商店真的收7.8%服務費豈不是只剩下2.2%，認為有可能是誤會了，其實手續費應該是2.2%比較正常。隨即有網友留言說實測是¥1,000退稅會退¥780，所以7.8%應該是旅客可以收到的稅金，是店家貼錯了。

至於寫著9%服務費的商店則為Uniqlo，而Uniqlo亦在其官方網頁中說明，退款時將扣除退稅金額規定手續費的約10%（即相當於未稅商品金額的1%），林氏璧亦指出，商店所貼的9%純粹是貼錯了，應該是要貼1，標示為扣除1%手續費。

Uniqlo在其官方網頁中寫明退款時將扣除規定的手續費（約10%，相當於未稅金額的1%）。（Uniqlo網頁截圖）

日本退稅新制｜旅遊達人：日本人因英文差惹誤會

林氏璧表示，相信今次的「烏龍問題」只因日本人英文真的不好，貼錯數字有可能因為英文而誤。他亦無奈指出，如果真的收這麼多，「那還退個春天！」。

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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