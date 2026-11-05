DONKI優惠券｜10%免稅再7%折扣！附連結+限制　付款前做漏1步無效

DONKI優惠券2026｜驚安之殿堂｜購物優惠｜日本旅遊｜相信不少人到日本旅遊時都會到當地的驚安之殿堂（DONKI）購物，如果想慳得更多，就可以在付款前出示相關電子優惠券，即可享10%免稅，再加額外最高7%折扣！想知如何使用、有甚麼使用限制？即看下文！



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DONKI優惠券｜最高可享7%折扣＋10%免稅

驚安之殿堂在全日本擁有多間分店，而且絕大部分更是24小時營業，大家即使到深夜仍可到分店逛街、買手信！而大家在購物後，使用以下優惠券可以買得更抵！

大家消費滿¥11,000（含稅）以上，即可享5%折扣加10%退稅優惠；而消費滿¥33,000（含稅）以上，更可享7%折扣加10%退稅優惠！但大家要留意，必須在結帳前向店員出示優惠券，否則在結帳後就無法使用折扣優惠。

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出示優惠券最高可享7%優惠加10%免稅。

DONKI優惠券｜如何使用優惠券？

大家進入連結後，便可點擊想用的優惠券畫面，然後便會跳至條碼畫面，並到付款時向收銀人員出示優惠券畫面。

之後大家就可以按優惠券介面的操作步驟1至4的順序進行，最後再點擊「關閉」按鈕便可。

😃DONKI優惠券

DONKI優惠券｜有哪些店舖可使用優惠券？

日本的驚安之殿堂、Apita、Piago（部分店家除外），都可以使用以上優惠券。

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DONKI優惠券｜有甚麼注意事項？

此優惠券僅適用於超過一定金額的免稅交易一次。大家必須在付款時出示優惠券，如果付款後出示優惠券，則無法享有折扣。另外，亦不可以使用螢幕截圖，優惠也不能與其他折扣、服務或majica卡一起使用。

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DONKI優惠券｜哪些商品不可使用優惠券？

酒類、煙草、遊戲機主機、免稅商品（如POSA卡等）、指定價格商品，以及單件商品價格（不含稅）超過¥100,000的商品均不參與折扣。此外，部分高價商品也可能不參與折扣。

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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