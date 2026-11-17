深圳｜南山區｜深圳消費券｜準備北上玩樂的港人留意，WeChat Pay HK推出第三期深圳南山區入境消費券，大家由即日起至2027年2月28日就可以領取。今次的消費券包括餐飲零售券、商圈優惠券、以及驚喜彩蛋券，消費折扣低至4折，最高可享$600立減優惠！而適用商戶更包括不少港人常逛的店舖，包括盒馬鮮生、山姆、喜茶等等。想知如何領取消費券、在哪些商店及商場可以使用？即看下文！



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深圳消費券｜何時開始派發消費券？

WeChat Pay HK由即日起至2027年2月28日期間，派發第三期深圳南山區入境消費券，消費券將在活動期間的每日上午10時及下午4時限量派發，先到先得，派完即止。

WeChat Pay HK派發第三期深圳南山區入境消費券。（WeChat Pay Hong Kong Facebook截圖）

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深圳消費券｜有哪些優惠？

今次的南山區消費券分為「餐飲零售券」、「商圈優惠券」、以及「驚喜彩蛋券」，詳細商戶名單可在活動頁面內查看。

餐飲零售券｜有哪些商戶適用？

在南山區指定餐飲、零售商戶適用，涵蓋人氣餐廳、飲品店、咖啡店、超市、日用品、運動服飾。其中餐飲類包括：喜茶、探魚烤魚、挽肉與米、KUDDO COFFEE、79號漁船。

而零售商戶包括：盒馬鮮生、前海山姆會員商店、迪卡儂、京東MALL等。活動期間，每位用戶最高可使用20張。

商圈優惠券｜有哪些商場適用？

商圈優惠券則包括：深圳灣萬象城、南山海岸城、K11 ECOAST、後海匯、KALEDO嘉樂道。活動期間，每位用戶最高可使用20張。

深圳消費券驚喜彩蛋券｜最多可以減多少錢？

驚喜彩蛋券包含餐飲零售和指定商圈2款，大家只要消費滿$1,000就可以即減$600！ 活動期間，每位用戶最多可使用每款驚喜彩蛋券各3張。

深圳消費券｜如何領取消費券？

領取消費券方法非常簡單，大家只要在WeChat Pay HK App內點選「支付與服務」，然後再點選「內地遊」。進入頁面就會見到北上精選中的「南山區消費券」，之後就可以揀選想要的消費券領取便可。

深圳消費券｜有甚麼使用條款？

大家在領取消費券前，必須先完成WeChat Pay HK實名認證。而餐飲零售券及指定商圈商戶消費券自發放之日起3日內有效，逾期未使用的將自動作廢。

深圳消費券｜出行補貼優惠

除了消費券外，今次活動亦推出了「訪南山區出行補貼」，當中包括：滴滴出行推出香港至深圳灣口岸立減$100優惠券一張、香港至深圳灣口岸立減$50優惠券一張、深圳市區至南山區低至5折；環島中港通亦有低至9折優惠。此外，Klook推出南山區酒店低至9折、以及南山區活動低至9折優惠。

深圳消費券｜退稅優惠

而在今次活動期間，大家只要在南山指定退稅商戶消費一筆，並且於該筆消費後28天內辦理「即買即退或離境退稅」，退稅金額成功到賬WeChat Pay HK錢包「餘額」、並且到賬金額達$60以上，就可自動獲發優惠券，單張最高價值$300。

在整個活動期間，每個用戶累計可獲得最多5張退稅優惠券，而這些優惠券可於第三期南山區入境消費券活動的「餐飲、零售及商圈」商戶中使用。

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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