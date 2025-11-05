深圳南山美食｜百年老店四川樂山火鍋　非遺蹺腳牛肉湯超鮮美

深圳南山區美食盡膳口福蹺腳牛始於1907年，傳承5代。非遺四川樂山火鍋，火了百年。菜品美味高顏值，兼具人氣和實力！創意新品，火熱上線！



走進「盡膳口福」 嘆盡地道樂山味

「盡膳口福蹺腳牛肉」始創於公元1907年四川省樂山市，歷經5代傳承，分店遍佈全國。她家蹺腳牛肉湯還被列為國家非遺美食，難怪深圳吃貨們天天來排隊吃！👇👇👇

1. 四季草本鴛鴦鍋

她家四季草本鴛鴦鍋是出了名的鮮美，湯底融合了180斤牛骨和30多種草本植物的精華，慢熬慢燉210分鐘後，散發出絲絲藥材的草木香氣。清湯馥郁清潤，紅湯麻辣誘人，直接把人香迷糊~

2. 木姜子牛肉

在濃郁醇香的湯底裏涮煮過後，每一塊木姜子牛肉都嫩滑多汁，入口即化。牛肉獨有的奶香味在舌尖久久不散，蘸着秘製醬料吃風味更佳~

3. 黑胡椒牛肉

嗜辣星人集合！這道黑胡椒牛肉到店不點等於白來，胡椒粉滲入每一寸牛肉之中。入口鹹鮮中帶着直衝天靈蓋的辣爽勁，吃得嘴巴嘶嘶聲也完全停不下來，太過癮了！

4. 滋味六拼牛肉

滋味六拼牛肉狠狠治癒選擇困難症，六種不同滋味讓你一次吃到爽！牛肉擺盤精緻有講究，色彩搭配得當，看着就讓人胃口大開。

5. 手撕兔跟甜燒白

經過精心烹製後，手撕兔入味均勻，肉汁鮮嫩細膩，作為下酒菜再適合不過！甜燒白口感軟糯香甜，甜而不膩，表面撒上粒粒分明的白砂糖，更是讓甜食黨愛不釋口。

創意新品款款鮮 千萬不能錯過👇👇👇

1. 毛肚雙拼

毛肚雙拼，堪稱行走的吸汁神器，放入香濃醇厚的湯底中瞬間將其精華吸飽。新鮮度滿分的毛肚，吃起來既有本身自帶的鮮爽，又有湯汁的香辣風味，真的很難不愛~

2. 三色蝦滑

光是看着這色澤繽紛的三色蝦滑，食慾就迅速攀升！圓鼓鼓的蝦滑口感爽滑Q彈，越嚼越能品出蝦的鮮香，每咬一口都能感覺到明顯的回彈感，好吃到起飛！

3. 樂山燒麥

作為樂山小吃中的經典代表，這道樂山燒麥皮薄料足。晶瑩剔透的麵皮包裹着飽滿的肉餡，一口咬下去，肉汁四溢，滿足感爆棚！

4. 葉兒粑

輕輕剝開葉兒粑的葉片，那誘人的香氣便撲鼻而來。外皮軟糯香甜不粘牙，恰到好處地襯托出肉餡的鮮美。

5. 山林菌菇四景

一道意境十足的山林菌菇四景，讓你一次能品嚐到不同的鮮香。繡丸子菌、金針菇、雞油菌、龍爪菌，款款有自己的的特清甜，吃起來爽脆又滑嫩。

6. N款素菜

吃火鍋怎麼少得了清爽的素菜！這裏有N款素菜任君挑選，每吃一口都能感受到撲面而來的清新，很好地平衡了肉食帶來的飽腹感，解膩效果一流。

融合中式美學，視覺享受一流！

店裏的裝潢典雅古樸，高級簡約的氛圍更是吸引了不少食客前來聚餐或商務洽談。

每天一到飯點就人頭濟濟，火爆程度可見一斑。

盡膳口福蹺腳牛肉

地址：深圳市南山區萬象前海購物中心三樓L317

營業時間：周一至周日11:30-21:30

聯繫電話：181-2418-0955



【本文獲「深圳攻略通」授權轉載，微信公眾號：szglt0755】