深圳南山好去處11大｜打卡必去！最大史努比展+童話小鎮+文創古城

深圳南山好去處｜深圳南山有什麼好去處？深圳南山區鄰近深圳灣口岸，現時過關後更有地鐵站接駁多個景點，食玩買變得更加方便！《香港01》好食玩飛頻道為大家整理11大南山區好去處，包括開設在Kaledo的史努比展覽、由舊玻璃廠房改造而成的蛇口文創園區；以及在去年剛開幕的「Airpods大樓」深圳灣文化廣場等，讓大家過關後不只是逛商場！



深圳南山有什麼好玩的地方推介？

深圳南山好去處【1】花生漫畫75周年主題特展——中華地區史上最大Snoopy展

史努比粉絲注意啦！即日至2026年3月31日，《花生漫畫75周年主題特展》登陸深圳KALEIDO！展覽以「How do you do? Snoopy」為主題，重現花生漫畫的經典場景與太空冒險章節，融合藝術、互動與沉浸式體驗等多元化活動，更是目前中華地區史上最大規模的Snoopy展！

展區《花生漫畫的藝術》呈現了漫畫家查爾斯·舒茲的創作歷程，從手稿、線稿到出版成品，觀眾可近距離欣賞漫畫的誕生過程；另一展區《史努比之未來行時空》則以太空冒險為靈感，重現史努比化身NASA太空夥伴的經典形象，結合光影藝術及互動裝置，進入史努比的夢幻宇宙。

而展區《史努比的航天探險》，會以沉浸式體驗形式呈現史努比航天主題，回顧他成為NASA官方太空安全大使的故事；第四個展區《史努比與貝兒時尚大道》，就會展出史努比與妹妹貝兒的經典造型與設計師聯名服飾，觀眾可化身成時裝Show嘉賓，近距離欣賞

花生家族的潮流風采與創意設計。

花生漫畫75周年主題特展

門票：早鳥票¥35、正價票¥58、紀念票¥75、雙人票¥98

開放時間：11:00-22:00

地址：深圳Kaledo未來塔L3-L5館

交通：乘地鐵2、8、11、13號線後海站E或E2出口直達



深圳南山好去處【2】深圳灣文化廣場——打卡新地標／現代博物館

深圳灣文化廣場是位於深圳南山區後海的全新博物館和展覽場所，建築以「水落石出」為概念設計，有如九座海邊巨石屹立於城市中央，不過由於實際外型酷似耳機，因此被不少網民戲稱為「Airpods大樓」。

深圳灣文化廣場面積達18.8萬平方米，分為北館、南館和主題館，共有7層，提供設計藝術展覽、未來設計學苑、多元文化空間及跨界社交聚落4大功能區域。館廳特色各有不同，若然想打卡，推介到10號館的「一個世紀的椅子」，展覽以日常椅子作為媒介，展示現代與未來生活的想像，畫面色彩對比強烈，容易打卡。若然想感受東方美學，可到2、5號館觀賞中國傳統剪紙、陶瓷、器物等歷史展品。

深圳灣文化廣場

門票：¥14起

開放時間：10:00-18:00（17:00停止入場）

地址：廣東省深圳市南山區科苑南路2516號

交通：深圳地鐵13號線人才公園站，B1出口步行1分鐘



深圳南山好去處【3】蛇口文創園區——由舊玻璃廠房改造而成／City walk街區勝地

蛇口文創園區由舊玻璃廠房改造而成，建築保留了舊有風格，加上嶄新設計和藝術元素，處處充滿文藝氣息。園區經活化後，有不少畫廊、書店、打卡Cafe進駐，是不少網民推介的City walk街區勝地，其中推介由博物館為題的Charlie's Cafe、獨棟的花園咖啡館Flower Yin Coffee，可悠閒地歎一杯咖啡，放鬆心情。另外，蛇口文創園區亦鄰近K11 ECOAST和太子灣花園城，可以連同這兩個商場作為一日遊的路線。

蛇口文創園區

門票﹕免費

開放時間﹕全天開放

地址﹕深圳市南山區招商街道水灣社區蛇口興華路南海意庫

交通﹕乘搭深圳地鐵橙色2號線，至海上世界站或水灣站下車，於海上世界站A出口或水灣站D出口離開，徒步前往南海意庫只需2至3分鐘



深圳南山好去處【4】多巴胺梅拉尼亞小鎮——夢幻童話歐式小鎮／多個復古建築打卡

多巴胺梅拉尼亞小鎮位於人氣主題樂園「世界之窗」旁邊，在2024年翻新後，主打夢幻童話的歐式主題，設有多個歐式風格的建築及裝置，各處散發著濃厚的異國風情，例如布拉格天文鐘，仿照捷克布拉格極具代表性的天文鐘設計；歐式大教堂則還原了宏偉莊嚴的中世紀時期教堂等。小鎮面積不大，若30分鐘便可逛完，適合打打卡，悠閒散心。

梅拉尼亞小鎮

門票：免費

開放時間：9:00-22:00

地址：深圳市南山區深南大道9037號

交通：深圳地鐵1號線世界之窗站H1出口，左轉即達。



深圳南山好去處【5】蛇口海洋科普館——小朋友放電好去處／互動式科普館

蛇口海洋科普館雖然規模不大，但內容豐富，是一個親子好去處！加上免費入場，能讓更多人接觸到海洋知識，提升海洋保護意識。館內展示了各種海洋生物標本，包括貝類、魚類、珊瑚等。還結合蛇口漁業歷史，展示傳統漁業工具和漁民生活，讓參觀者了解漁業文化的發展。而且更設置了互動設施，例如觸摸池、虛擬現實體驗等，是個值得體驗的地方！

蛇口海洋科普館

門票：免費

開放時間：9:00-17:30（11:00、17:00停止入場）

地址：深圳市南山區蛇口大廈副樓2層

交通：深圳地鐵2號線東角頭A站或D站出站，步行約5分鐘



深圳南山好去處【6】海上世界文化藝術中心——藝術地標／打卡吹海風勝地

蛇口海上世界文化藝術中心由曾獲普利茲克獎的日本設計師槇文彥傾力建造，藝術中心的主體空間分別面朝蛇口海灣、背靠深圳大南山、周邊環繞著城市景觀，非常打卡able！藝術中心內部由主展館、V&A展館、園景展館、深圳觀複博物館、中國改革開放蛇口博物館、聯合國教科文組織創意城市網路交流中心6大展館組成，當中設有免費展區以及付費展區，另外還配備了劇場、教育和餐飲空間等。

而一樓有一個較大的平台、開放式樓梯和草坪，適合喝下午茶、聊天，同時可以遠眺香港的山景！而二樓觀景台；及拍攝到廣闊海景和藝術中心的建築外觀！在四樓的綠化花園，更多一份休閒自在感，坐下來放空腦袋也不錯！

蛇口海上世界文化藝術中心

門票：免費

開放時間：10:00-19:00（18:30停止入場）

地址：廣東省深圳市南山區招商街道望海路1187號

交通：深圳地鐵2號線海上世界站D岀口，步行約6分鐘



深圳南山好去處【7】Nerd.Cave抱石館——教練即場教授技巧／新手都玩得

想一嘗抱石體驗，但又擔心經驗不足的朋友不用怕！深圳Nerd.Cave抱石館設有多個不同難度的抱石設備，新手、老手總有適合的路線可用！此外，場內更有教練即場教授新手初嘗抱石的必知守則，即使對抱石零經驗亦可輕鬆上手。

Nerd.Cave抱石館

門票：人均$98起

開放時間：星期一至五 15:00-22:00／星期二 18:00-22:00／周末及假日 13:00-22:00

地址：深圳市南山區桂廟路22號向南瑞峰商業中心B區4樓4033

交通：深圳灣口岸出關後乘搭M242線，於桂廟新村站下車，再步行14分鐘



深圳南山好去處【8】南頭古城——免費文青商店街／近1700年歷史古城翻新

南頭古城鄰近荷蘭花卉小鎮，據悉已有近1700年歷史，在翻新和保育後新舊融合，既有古色古香的祠廟，也有典雅小清新商店街，街上有咖啡店、黑膠工廠、小眾香氛首飾店等，充滿文青氣息又帶點玩味，無需門票亦可閒逛，適合在周末時作為情侶拍拖的好去處！

南頭古城

門票：免費

開放時間：全天

地址：深圳市南山區深南大道

交通：地鐵12號線中山公園站D出口，步行8分鐘至東城門／南頭古城站C出口，步行分鐘至南城門



深圳南山好去處【9】荷蘭花卉小鎮——免費睇花海／荷蘭風車

想感受悠閒的歐式小鎮風情，不用遠飛荷蘭，近近地可以去「深圳南山荷蘭花卉小鎮」！小鎮被稱為「小阿姆斯特丹」，有著五彩斑斕的花壇、優雅的風車和歐式建築，令人彷彿去了童話世界，重點還無須預約，不設門票收費，喜歡拍照的朋友必不可錯過！除標示性的荷蘭風車位，花卉小鎮還設有花卉展廳、咖啡廳和兒童樂園等設施，可參加各種花藝課程和DIY活動，親自動手製作屬於自己的花束和花環，是周末北上半天遊的理想場所！

荷蘭花卉小鎮

門票：免費

開放時間：8:30-21:00

地址：深圳市南山區月亮灣大道3008號

交通：乘地鐵12號線至南頭古城站D出口下車，轉乘的士，車程約10分鐘。



深圳南山好去處【10】深圳世界之窗——滑雪場／水上世界／過山車／花車巡遊

深圳世界之窗已經不是那個印象中只有微縮地標的大公園！隨著園區不停翻新，現在除了可在一日內「環遊世界」外，更有多項刺激好玩的遊樂設施，如滑雪場、水上世界、過山車等，在特別節日更有大型表演活動，如花車巡遊、大型無人機表演等，合共有超過130個景點及遊樂設施，非常適合作為親子放電活動！

深圳世界之窗

門票：$136起

開放時間：9:00-21:30

地址：深圳市南山區深南大道9037號

交通方式：深圳地鐵1號線世界之窗站J出口



深圳南山好去處【11】深圳歡樂谷——9大主題園區／小人國打卡

深圳歡樂谷是深圳老牌主題樂園，佔地約38萬呎，相等於近50個足球場大小，主題樂園擁有9大主題園區及100多項遊樂設施。園內分為水、陸兩個公園，以西班牙廣場、歡樂時光、魔幻城堡、迷你世界·冒險山、西部礦鎮、香格里拉、颶風灣、陽光海岸、深圳瑪雅海灘水公園劃分為9大主題區域，無論是冬天還是夏天來都有另一番體驗！

如果是帶小朋友放電，特別推介「迷你世界·冒險山」區域，區內的機動遊戲不會太刺激，但十分有童趣，適合小朋友遊玩，如密林歷險過山車、兔美美蹦蹦傘和卡洛兒八音盒旋轉木馬等等。另外，園區的景觀也有不少小人雕像和擺設，仿如走進了小人國，在這裡替小朋友拍照會有很可愛的效果。

深圳歡樂谷

門票：$253起

開放時間：10:00-22:00

地址：深圳市南山區華僑城僑城西路

交通：深圳地鐵1號綫世界之窗站下車，從A出口出站，步行約10分鐘即可抵達



（全文完）